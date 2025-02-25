Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Захарова указала на «удачное совпадение» долга Украины и суммы на восстановление
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на заявление о потребности Украины в 524 млрд долларов для восстановления в течение десяти лет.
Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о необходимости 524 млрд долларов на восстановление Украины в ближайшее десятилетие.
В своем Telegram-канале она иронично отметила: «Столько же, сколько уже должны – удачное совпадение. Перекредитовывают наворованное?».
Напомним, Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины ранее оценили затраты на восстановление экономики Украины после трех лет конфликта с Россией в 524 млрд долларов.
Ранее Украина выразила несогласие с требованием США о создании фонда на 500 млрд долларов в рамках возмещения трат. Киев считает, что сумма должна быть около 90 млрд долларов, и требует гарантий будущей помощи.