Лондон может обсудить с союзниками возвращение России в Группу семи

Tекст: Денис Тельманов

Лондон не исключает возможности возвращения Москвы в состав Группы семи, сообщает ТАСС. Замглавы МВД Дэн Джарвис в интервью Times Radio заявил, что обсуждение этого вопроса с международными союзниками возможно. Джарвис отметил, что британский премьер обсудит данную тему с президентом США Дональдом Трампом на встрече 27 февраля.



Великобритания недавно объявила о новом пакете санкций против России. Джарвис также сообщил о планах правительства закрыть въезд в страну представителям российской элиты. Он подчеркнул, что безопасность границ – это вопрос национальной безопасности, и Британия будет использовать все доступные инструменты для защиты от российской угрозы.

Полный список лиц, на которых распространяются новые санкции, пока не опубликован, но ограничения коснутся высокопоставленных российских чиновников и руководства СМИ, энергетических и финансовых компаний. Эти меры будут действовать до тех пор, пока Россия представляет угрозу национальной безопасности Британии.

Ранее Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из G8 после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Он заявил, что был бы рад возвращению Москвы в объединение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва мало заинтересована в возвращении в G7 и видит перспективы в «двадцатке».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил намерение вернуть Россию в состав G7, подчеркнув, что исключение России из G8 было ошибкой. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отвергла предложение президента США вернуть Россию в Группу семи (G7). Россия не проявляет интереса к возвращению в G7, отдавая предпочтение сотрудничеству в G20, где видит больший потенциал для экономического роста, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.