Замглавы Роскомнадзора заявил об отсутствии диалога Роскомнадзора с Google и X

Tекст: Денис Тельманов

Роскомнадзор не ведет диалог с американской корпорацией Google, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС. По его словам, причиной этого являются системные нарушения со стороны компании. «Никакого диалога с Google на сегодняшний день у нас нет», – заявил Субботин.



Субботин также отметил, что аналогичная ситуация складывается с соцсетью X, ранее известной как Twitter. Он подчеркнул, что эти компании «не нужны» в России, но если возникнет необходимость, будет проведено разбирательство.

Дополнительно Субботин сообщил о принудительном взыскании с Google LLC более 21,5 млрд рублей задолженности по штрафам и иным взысканиям в пользу физических и юридических лиц.

В это время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Запад должен будет отменить антироссийские санкции в случае урегулирования украинского конфликта. Это заявление прозвучало после его переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские суды наложили на американскую компанию Google LLC штрафы на общую сумму 15,1 млн рублей за неудаление экстремистского контента с платформы YouTube, а также сообщалось, что эти штрафы были наложены в 2024 году. Газета также передавала, что Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей за размещение на YouTube инструкции по сдаче в плен для российских военных, участвующих в СВО.