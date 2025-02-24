Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.6 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с верховным муфтием России Таджуддином
Президент Владимир Путин в понедельник намерен провести встречу с верховным муфтием страны Талгатом Таджуддином, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Несколько встреч сегодня запланировано [у президента], одна из них открытая – с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России [Талгатом Таджуддином]», – сказал Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что это важная встреча, главе государства есть о чем поговорить с муфтием.
Напомним, 7 октября 2024 года муфтий Альбир Крганов поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и выразил ему признательность за вклад в защиту конституционных прав мусульман.