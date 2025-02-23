События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
В Киеве заявили о работе над обменом пленными с Россией в формате «всех на всех»
Глава секретариата штаба Украины по обращению с пленными Охрименко заявил о работе над обменом с Россией по формуле «всех на всех»
Киев продвигает инициативу обмена пленными с Россией по формуле «всех на всех», включая не только военнопленных, но и гражданских лиц, заявил глава секретариата координационного штаба Украины по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.
«Мы постоянно продвигаем возможность обмена «всех на всех», – приводит слова Охрименко ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, в случае соглашения «об обмене всех удерживаемых» Киевом лиц, Украина «отдаст их российской стороне», а Москва в ответ также «вернет всех».
Он указал, что этот формат обмена предполагает возврат всех удерживаемых лиц с обеих сторон, включая не только о военнопленных, но и гражданских.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале состоялся обмен военнопленными, в результате которого на родину вернулись 150 российских военнослужащих, в обмен были переданы 150 украинских военных; в январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернулись в Россию и на Украину с каждой стороны; в конце декабря Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет продолжать обмен военнопленными с Украиной, несмотря на сложность процесса.