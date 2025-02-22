Художники оцифровали образы из сознания бойцов СВО

Художник Антон Беликов представил выставку об артефактах воюющего сознания

Tекст: Антон Антонов

Оргкомитет Московской арт-премии и парк «Зарядье» объявили о начале нового выставочного цикла «Прием заявок». В рамках этого цикла с 22 февраля посетители могут ознакомиться с выставкой, пишет «Лента.Ру».

«Мне, обычному москвичу пришлось столкнуться с этой фронтовой реальностью. Я провел год и 2,5 месяца на передовой», – приводит слова Беликова

Он пояснил, что выставка не демонстрирует какие-либо «военные события» или «исторические факты».

«Она о другом: об артефактах воюющего сознания, об образах населяющих сознание среднестатистического бойца: от образов и символов до лозунгов, от психоделических видений до аниме и комиксов», – сказал он.

Как отметил Беликов, «основной объем представленного контента – цифровое искусство». Поскольку цифровое искусство создано для Сети и «живет» там, оно оказывается «доступно в равной степени и в тылу, и бойцам на линии боевого соприкосновения».

Беликов, комментируя «культурное осмысление СВО» и оценивая возможное влияние выставки на восприятие СВО гражданами, заявил, что по его мнению, «время для эмоциональной реакции» осталось в прошлом, «а для рационального осмысления еще не наступило». «Исторического» осмысления следует ожидать «только лет через 15, может 20», сказал он.

«Однако это не означает, что культура поставлена на паузу, она продолжает создавать поток образов и эти образы и есть главный предмет нашего интереса», – заявил Беликов.

На выставке представлено около 30 работ, созданных авторами как в традиционных техниках, так и с использованием цифровых технологий и нейроарта. В проекте приняли участие художники Дмитрий Зарва, Ксения и Лэй Чжу, Вячеслав Лещев, Дмитрий Север, проект «Судьба» и другие. Однако, как уточнил Беликов, экспозиция будет расширяться.