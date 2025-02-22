События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Служба печати Ватикана сообщила о критическом состоянии Папы Римского Франциска
Состояние Папы Римского Франциска остаётся критическим из-за затяжного астматического респираторного кризиса, потребовавшего высокопоточной оксигенотерапии и переливания крови, сообщили в Ватикане.
Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Медицинская помощь понадобилась Папе из-за затяжного астматического респираторного кризиса, который потребовал высокопоточной оксигенотерапии. Служба печати подчеркнула, что Папа пока не находится вне опасности.
Кроме того, анализы крови выявили тромбоцитопению, которая связана с анемией, что вынудило медиков провести переливание крови. Врачи продолжают следить за состоянием Папы и предпринимают все необходимые меры для его стабилизации.
Ранее швейцарская гвардия опровергла информацию о подготовке к похоронам Папы Римского Франциска, заявив, что это не соответствует действительности сообщил представитель гвардии.
Папа Римский Франциск болен двусторонней пневмонией, и «общая клиническая картина остается сложной», сообщила служба печати Святого престола.