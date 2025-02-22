Служба печати Ватикана сообщила о критическом состоянии Папы Римского Франциска

  • Новость часаNYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29
    Политолог объяснил отказ Зеленского подписать соглашение с США по редкоземельным ресурсам
    Захаровой передали петицию с извинениями народа Италии за слова Маттареллы о России
    Украина заявила о наличии альтернативы на случай отключения Starlink
    Генерал-майор авиации объяснил потерю Украиной трех МиГ-29 за одну неделю
    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым
    WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России
    Захарова спела Bella ciao после петиции с извинениями от народа Италии
    Швеция выдворила россиянку Рудневу
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    11 комментариев
    22 февраля 2025, 21:29 • Новости дня

    Служба печати Ватикана сообщила о критическом состоянии Папы Римского Франциска

    Tекст: Мария Иванова

    Состояние Папы Римского Франциска остаётся критическим из-за затяжного астматического респираторного кризиса, потребовавшего высокопоточной оксигенотерапии и переливания крови, сообщили в Ватикане.

    Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

    Медицинская помощь понадобилась Папе из-за затяжного астматического респираторного кризиса, который потребовал высокопоточной оксигенотерапии. Служба печати подчеркнула, что Папа пока не находится вне опасности.

    Кроме того, анализы крови выявили тромбоцитопению, которая связана с анемией, что вынудило медиков провести переливание крови. Врачи продолжают следить за состоянием Папы и предпринимают все необходимые меры для его стабилизации.

    Ранее швейцарская гвардия опровергла информацию о подготовке к похоронам Папы Римского Франциска, заявив, что это не соответствует действительности сообщил представитель гвардии.

    Папа Римский Франциск болен двусторонней пневмонией, и «общая клиническая картина остается сложной», сообщила служба печати Святого престола.

    21 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»

    Лихачев показал Путину наконечник «Орешника», выдерживающий солнечные температуры

    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Росатома Алексей Лихачев показал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с температурой поверхности Солнца.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину уникальные разработки на выставке в рамках Форума будущих технологий, передает РИА «Новости».

    Среди представленных технологий был показан наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать температуры, сравнимые с поверхностью Солнца.

    Лихачев обратил внимание президента, что наконечник выполнен из термостойкого материала.

    «Температуры ближе к солнечным – где-то к четырем тысячам градусов. И все это выдерживает», – подчеркнул глава Росатома.

    Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий рассказал о боеголовках на системах «Орешник», температура на которых соответствует температуре Солнца.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

    Коментарии (20)
    22 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил потерю Украиной трех МиГ-29 за одну неделю

    Генерал-майор Попов: Сбитые украинские МиГ-29 подлетали очень близко к границам России

    Генерал-майор авиации объяснил потерю Украиной трех МиГ-29 за одну неделю
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Противник активизировал свои действия в воздухе и близко подходит к линии боевого соприкосновения, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. В субботу Минобороны сообщило об уничтожении очередного истребителя МиГ-29 ВВС Украины.

    «Противник активизирует свои действия в воздухе и выполняет боевые задачи, подходя к линии боевого соприкосновения на удалении, где могут работать российские средства противовоздушной обороны. Наша ПВО задействуется по мере необходимости, если дальность обнаружения и автоматического сопровождения воздушной цели совпадает с режимом работы той или иной системы», – отметил генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

    Собеседник пояснил, что для перехвата вражеской авиации Россия задействует не только наземные комплексы ПВО, но и истребители. «Может работать истребитель-перехватчик Су-35С или Су-30СМ, который оборудован ракетами дальнего действия. Дуэльный момент зависит от тактической ситуации, от того, кто где оказался и когда начал работать», – отметил собеседник. 

    Эксперт объяснил, почему с начала недели Украина потеряла уже несколько МиГ-29. «Возможно, самолеты подлетали очень близко к нашим границам, когда пытались отражать налет беспилотников или крылатых ракет. И таким образом их быстро уничтожили», – предположил спикер.

    Попов напомнил, что после обретения независимости на балансе Украины оставалось более 240 МиГ-29, не считая других моделей. «Это целая воздушная армия. Именно поэтому мы сбиваем эти самолеты три года подряд. И надо учитывать, что на территории Украины более 20 авиационно-ремонтных заводов, а также авиационные конструкторские бюро. Страна может восстанавливать самолеты, которые находились на хранении или в «донорском» состоянии», – добавил генерал-майор.

    В субботу российские средства ПВО уничтожили МиГ-29 Воздушных сил Украины. Ранее на этой неделе были сбиты два самолета МиГ-29.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 656 украинских самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотников, 594 ЗРК, 21534 танка и других бронемашин.

    Напомним, в мае прошлого года российские средства ПВО сбили три самолета МиГ-29 за сутки.

    МиГ-29 – это советский истребитель четвертого поколения, предназначенный для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей.

    Коментарии (11)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев

    Трамп: Киев должен будет компенсировать США 400&#8209;500 млрд долларов

    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  заявил о планах очень скоро заключить сделку с Киевом, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых. По его словам, в случае отказа Украины от подписания договора она столкнется с проблемами.

    Американский лидер подчеркнул, что сделка по минералам поможет вернуть США их затраты в размере 400-500 млрд долларов. Президент отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения, и оно должно быть заключено в короткий срок.

    «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – подчеркнул президент США.

    По его словам, Вашингтон и Киев очень близки к соглашению, и Украине «нравится сделка».

    Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, подчеркнув важность участия России в процессе.

    Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский может продать ресурсы Украины ради прощения Трампа.

    Коментарии (35)
    21 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Британия предлагала послу России оставить пост и запросить убежище

    Посол России Келин рассказал, что Лондон предлагал ему просить убежище

    Британия предлагала послу России оставить пост и запросить убежище
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Британии Андрей Келин рассказал о предложении от местных властей покинуть пост и запросить убежище, что он категорически отверг.

    «Тут мне тоже предлагали уйти со своего поста и запросить убежище в Британии, здесь и такие пробросы были», – отметил Келин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

    Келин уточнил, что такие предложения поступали к нему открыто. Он подчеркнул, что отказался от подобных пробросов и продолжает исполнять свои обязанности.

    Кроме того, посол отметил, что позиция Британии по украинскому конфликту остается неизменной. По его словам, британцы «очень сильно вложились в противостояние с Россией», и любое изменение позиции будет расценено как признание неправоты Лондона.

    Ранее Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.

    Коментарии (11)
    22 февраля 2025, 07:28 • Новости дня
    Бежавшая в Россию семья из США заявила о краже 5 млн рублей
    Бежавшая в Россию семья из США заявила о краже 5 млн рублей
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Семейная пара из США семейная пара Лео и Шантель Хэер, бежавшая от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Россию, столкнулась с мошенничеством и потеряла сбережения в размере 5 млн рублей, сообщил российский правозащитник Анатолий Коровин.

    По его словам, Лео и Шантель Хэер столкнулась с мошенничеством и отдали аферистам 5 млн рублей, передает «Лента.ру».

    Пара переехала в Россию в декабре 2023 года, надеясь найти убежище от преследования. При переезде в Подмосковье, они продали имущество в США и доверили свои сбережения, часть которых была в биткойнах, сыну пастора баптистской церкви Виталию В., у которого они жили в Домодедово.

    Сын пастора предложил Хэерам вложить деньги в его инвестиционный бизнес под обещание дохода в 28 процентов. Американцы согласились, оставив деньги под расписку на русском языке, что не вызвало у них подозрений. Однако, как выяснилось позже, расписка была недействительной, и обещанных процентов они не получили.

    После обращения в полицию, мошенник выплатил Хэерам 610 тыс. рублей, что, по мнению Коровина, является типичным примером поведения инвестиционных аферистов. На данный момент семья переехала в Иваново, где их приютил друг. Несмотря на произошедшее, Хэеры все еще намерены получить российское гражданство. Полиция Домодедово продолжает проверку обстоятельств произошедшего.

    Полиция Ленинградской области занялась поисками аферистов, которые обманули 73-летнюю женщину на 14,6 млн рублей.

    Министерство внутренних дел предложило внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для блокировки сомнительных денежных операций на десять суток без суда.

    В Госдуму был представлен закон о введении обязательной маркировки звонков и запрета на использование иностранных мессенджеров госорганами в борьбе с телефонным мошенничеством.

    Коментарии (21)
    22 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    Киев отказался подписать соглашение с США по минеральным ресурсам

    В офисе президента Украины подтвердили отказ подписать соглашение с США по минеральным ресурсам

    Киев отказался подписать соглашение с США по минеральным ресурсам
    @ Tetiana Dzhafarova/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Подписание соглашения о редкоземельных металлах сегодня не состоится, сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе украинского лидера, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что проект соглашения на данный момент не готов к подписанию из-за ряда проблемных аспектов, которые вызывают опасения у украинской стороны.

    По его словам, предложенный документ не отражает партнерские отношения между Украиной и США, а устанавливает только «односторонние обязательства для украинской стороны». В связи с этим Зеленский не готов принимать документ в его нынешнем виде.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Коментарии (18)
    22 февраля 2025, 12:45 • Новости дня
    В Госдуме призвали польского премьера «прикусить язык» после слов о России

    Депутат Шеремет призвал премьер-министра Польши Туска «прикусить язык» после слов о России

    В Госдуме призвали польского премьера «прикусить язык» после слов о России
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал премьер-министра Польши Дональда Туска «прикусить язык» в своих антироссийских высказываниях.

    Шеремет потребовал от Туска перестать нагнетать антироссийскую истерию и предупредил, что Россия может расценить подобные действия как вызов и открытую угрозу, передает РИА «Новости».

    Шеремет также отметил, что страны Западной Европы, поддерживающие «лютую русофобскую политику» и принимающие на себя финансовые обязательства «взращенного ими киевского нацистского режима», обескровили себя в военной и экономической сферах. Он сравнил их с «глупым и самоуверенным астматиком, тягающимся с опытным атлетом на марафонской дистанции».

    Ранее Дональд Туск в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) призвал к активным действиям в конфликте на Украине, предложив финансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов, а также усилить воздушную охрану и границы ЕС с Россией.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что на Западе все чаще звучат шизофренические и циничные обвинения в адрес России, которые необходимы политикам для запугивания собственного населения.

    Коментарии (11)
    22 февраля 2025, 02:34 • Новости дня
    Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко

    Илон Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко в конфликте с Москвой

    Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко
    @ Chip Somodevilla/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинское правительство зашло слишком далеко в конфликте с Москвой, а сторонников его продолжения назвал людьми без эмпатии и мозгов.

    Маск заявил, что украинское правительство «зашло слишком далеко», передает ТАСС,

    Он отметил, что «бесконечные смерти в окопах» являются неправильными, а у тех, кто продолжает поддерживать такие действия, «нет ни эмпатии, ни мозгов».

    Ранее Илон Маск заявил, что украинцы презирают Владимира Зеленского, обвиняя его в отказе от проведения выборов из-за страха потери власти, а также выразил недовольство фотосессией Владимира и Елены Зеленских для Vogue в 2022 году, когда молодые люди гибли в окопах.

    Коментарии (13)
    22 февраля 2025, 14:00 • Новости дня
    Украина заявила о наличии альтернативы на случай отключения Starlink
    Украина заявила о наличии альтернативы на случай отключения Starlink
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что системы связи Starlink останутся доступными для ВСУ, а в случае необходимости у украинской армии есть другие средства связи.

    По словам Коваленко, США не намерены отключать системы спутниковой связи Starlink у Вооруженных сил Украины, передает «Газета.Ru». Он также заявил, что в случае крайней необходимости украинская армия располагает и другими средствами связи, которые эффективно работают на линии фронта.

    «Во-первых, не отключат. Во-вторых – есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», – цитирует Коваленко телеканал ТСН.

    Агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Коментарии (16)
    22 февраля 2025, 06:05 • Новости дня
    В Белом доме раскрыли ложь о работоспособности Байдена

    Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала ложью заявления о работоспособности Байдена

    В Белом доме раскрыли ложь о работоспособности Байдена
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прошлые заявления о работоспособности и когнитивном состоянии экс-президента США Джо Байдена являются ложью, журналисты частных беседах признают правду о его некомпетентности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила на консервативной конференции в столичном округе, где заявила, что заявления о работоспособности и когнитивном состоянии Джо Байдена были ложными. По ее словам, многие журналисты знали о некомпетентности экс-президента, но не сообщали об этом публично, передает РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что в частных беседах журналисты признают правду о том, что в Белом доме отсутствовала четкая структура управления, и многие сотрудники не появлялись до полудня. Она также обвинила СМИ в продвижении ложных представлений о Байдене.

    Вопросы о здоровье и работоспособности Байдена поднимались неоднократно, поскольку он был старейшим президентом США на момент его пребывания в должности. Байден публично терял равновесие, путал стороны и допускал оговорки. В ходе расследования нарушений при хранении секретных документов прокурор описал Байдена как «пожилого мужчину с добрыми намерениями и проблемами с памятью».

    После неудачных дебатов с Трампом, Байден потерял шансы на переизбрание. Его супруга Джилл помогала ему в публичных ситуациях. После инаугурации президента США Байден исчез из публичного поля.

    Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне в центре внимания оказалось состояние здоровья Байдена, вместо ожидаемых мер против России и Китая.

    После дебатов с Дональдом Трампом группа влиятельных демократов попросила Байдена снять свою кандидатуру с выборов.

    Коментарии (16)
    22 февраля 2025, 00:53 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области

    Подполье: Удар нанесен по терминалу почты в Коротиче, где находились военные ВСУ

    ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ на почте в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где находились военные ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал, что в районе нового терминала «Новой почты» в Коротиче находилось много военных ВСУ, которых привозили на грузовиках. Он добавил, что после удара произошла детонация, которая длилась около пятнадцати минут, передает РИА «Новости».

    До этого Лебедев сообщил, что нанесен удар по заводу в селе Ясногорка Краматорского района ДНР, где производился ремонт военной техники ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины.

    Коментарии (3)
    22 февраля 2025, 10:18 • Новости дня
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    Швыдкой исключил коллективную амнистию для вернувшихся в Россию артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уехавшие из России артисты, которые стремятся вернуться после нормализации отношений с США, не получат коллективную амнистию, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Швыдкой сообщил, что артистам, уехавшим из России и желающим вернуться, не стоит рассчитывать на коллективную амнистию, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что эти люди вели себя по-разному после отъезда и их высказывания в СМИ также различались.

    По мнению Швыдкого, те, кто публично занимал антироссийскую позицию, не будут приветствоваться при возвращении. «Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», – заявил он.

    Однако, отметил Швыдкой, среди уехавших были и те, кто покинул страну из-за внутренних причин или бытовых трудностей, не компрометировав себя антироссийскими заявлениями. Для таких людей подход будет индивидуальным. В каждом конкретном случае необходимо принимать отдельное решение, заключил он.

    Ранее актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

    Коментарии (37)
    22 февраля 2025, 17:35 • Новости дня
    Захаровой передали петицию с извинениями народа Италии за слова Маттареллы о России

    Захаровой передали петицию с извинениями народа Италии за слова президента страны Маттареллы о России

    Захаровой передали петицию с извинениями народа Италии за слова Маттареллы о России
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальному представителю МИД Марии Захаровой передали петицию с извинениями от итальянцев за высказывание президента республики Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с «Третьим рейхом», петиция набрала 25 тыс. голосов.

    Итальянский журналист и активист Винченцо Лоруссо вручил официальный документ с извинениями официальному представителю МИД Марии Захаровой, сообщает ТАСС.

    Петиция была составлена в ответ на высказывание президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил Россию с «Третьим рейхом». Документ, собравший около 25 тыс. подписей, был передан в здании российского дипломатического ведомства.

    Согласно тексту петиции, итальянский народ выразил несогласие с заявлением своего президента и принес извинения Российской Федерации и российскому народу. Подписавшиеся отметили, что не поддерживают такие заявления и стремятся наладить отношения с Россией.

    Винченцо Лоруссо, выступая от имени подписантов, подчеркнул, что цель петиции заключается в демонстрации уважения и попытке сгладить негативные последствия от высказываний Серджо Маттареллы.

    Ранее сообщалось, что онлайн-петиция с извинениями за слова президента Италии Серджо Маттареллы, сравнившего действия России на Украине с «планами Третьего рейха», собрала свыше 10 тыс. подписей, включая как итальянцев, так и россиян, проживающих в Италии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что сравнение России с нацистской Германией, сделанное президентом Италии Серджио Маттареллой в год 80-летия Победы, не останется без последствий.

    Мария Захарова также выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера, заявив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.

    Коментарии (4)
    22 февраля 2025, 10:11 • Новости дня
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    Белоусов заявил о решающем моменте для России в противостоянии с Западом
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул важность текущего момента в противостоянии с коллективным Западом, отметив, что судьба страны зависит от действий каждого военнослужащего.

    Белоусов, выступая с речью в ходе награждения отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда», заявил о наступлении решающего момента для России в противостоянии с коллективным Западом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», – сказал министр, отметив, что «от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не собирается «ни за кем бегать», чтобы восстановить отношения с Западом.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 15:23 • Новости дня
    Швеция выдворила россиянку Рудневу

    Шведское миграционное агентство решило депортировать Дарью Рудневу из-за угрозы безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дарью Рудневу, российскую активистку и основательницу антивоенного движения, выдворят из Швеции за угрозу безопасности, хотя она называет обвинения необоснованными.

    Как сообщает РБК, шведское миграционное агентство приняло решение о выдворении из страны Дарьи Рудневой, российской активистки и одной из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige, признан Минюстом и Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории России).

    Руднева, которая прибыла в Швецию из Москвы в 2021 году для участия в университетском обмене, также занималась исследованиями в области математики и физики в Стокгольмском университете.

    Решение о депортации связано с тем, что, по мнению полиции безопасности Швеции (СЭПО), девушка представляет угрозу безопасности страны. Сама Руднева в интервью радиостанции «Шведское радио» назвала обвинения «абсолютно необоснованными» и подчеркнула, что ее научная работа не имеет отношения к военному конфликту. Несмотря на это, в шведской полиции считают, что ее исследования могут быть использованы в военных целях.

    Шведское миграционное агентство также запретило Рудневой возвращаться в Швецию и Шенгенскую зону в течение 20 лет. Кроме того, радиостанция сообщила, что Рудневу исключили из «Русского антивоенного комитета в Швеции» в 2022 году после обвинений в том, что она пыталась вызвать конфликт внутри организации. Руднева категорически отрицает эти обвинения.

    Коментарии (15)
    Главное
    WP: Решение Зеленского наброситься на Трампа было ошибкой
    Орбан в шутку назвал страны ЕС «лакеями» на переговорах по Украине
    У границы Курской области активизировались полеты F-16 и МиГ-29 ВСУ
    Маск: Зеленскому не стоило убивать журналиста Лиру
    Медведев призвал США осматривать туалеты после визита Зеленского
    Spiegel: НАТО расширит трубопроводы для снабжения войск в Европе
    Чат-бот Маска предложил казнить Трампа

    Лондон перестает быть золотой столицей мира

    На рынке золота два исторических события: драгоценный металл рекордно дорожает и одновременно утекает из Великобритании, где хранят свой запас многие страны мира. Английские джентльмены и их главный банк потеряли доверие. Для этого есть серьезные причины, как и для аудита золотого запаса США, затеянного Илоном Маском. Подробности

    Перейти в раздел

    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

    После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29

    На этой неделе Украина потеряла три истребителя МиГ-29 – самолеты были уничтожены российскими средствами ПВО. Киев испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО, поэтому потеря каждой машины ослабляет потенциал ВСУ. Как говорят эксперты, Зеленский делает последний рывок и пускает в ход резерв, что приводит к закономерному результату. Подробности

    Перейти в раздел

    Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

    В ФРГ 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии», наиболее очевидным исходом эксперты называют победу коалиции ХДС и СДПГ. Однако не исключены и сюрпризы: если в Бундестаг сумеют пройти «малые» фракции, партиям Фридриха Мерца и Олафа Шольца придется искать третьего союзника. Как эти выборы изменят Германию и ее отношение к России? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............