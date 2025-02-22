Роналду разозлился на российского арбитра

Роналду выразил недовольство российским арбитром Левниковым за красную карточку Дурану

Tекст: Дмитрий Зубарев

В матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком», завершившемся победой «Аль-Иттифака» со счетом 3:2, российский арбитр Кирилл Левников на 2-й добавленной к основному времени минуте принял решение удалить колумбийского форварда Джона Дурана, что вызвало негодование капитана «Аль-Насра» Криштиану Роналду, передает «Спорт-Экспресс».

Португалец резко выражал недовольство, о чем-то общаясь с резервным арбитром, а затем, в порыве гнева, пнул мяч в сторону скамеек запасных. Однако Левников не отреагировал на это неспортивное поведение.

На данный момент «Аль-Наср» с 44 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, в то время как «Аль-Иттифак» находится на 8-й строчке с 28 очками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду совершил оскорбительную выходку с шарфом соперника после проигрыша команде «Аль-Хилялем». Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Роналду назвал себя величайшим футболистом в истории. Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года.