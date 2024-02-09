Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Роналду после матча с «Аль-Хиляль» совершил оскорбительную выходку
Роналду после матча с «Аль-Хиляль» совершил оскорбительную выходку с шарфом соперника
Нападающий «Аль-Насра» футболист Криштиану Роналду после проигрыша команде «Аль-Хилялем» совершил оскорбительную выходку с шарфом соперника.
В товарищеском матче за сезонный Кубок Эр-Рияда встречались «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Команда Роналду проиграла со счетом 0:2, пишет «Российская газета».
Португальский нападающий расстроился из-за поражения, ему под ноги бросили шарф «Аль-Хиляля», который он поднял, засунул себе в шорты и выкинул.
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы. По ходу карьеры он выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.