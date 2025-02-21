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В Северодвинске показали фильм о подвиге подлодки К-3
В Северодвинске состоялся предпоказ фильма «Северный полюс», посвященного походу подлодки К-3 к Северному полюсу в 1962 году, который посетили ветераны и кораблестроители.
В «Доме корабела» завода ОСК Севмаш в Северодвинске прошел премьерный предпоказ фильма «Северный полюс», сообщается на сайте ОСК. Кинолента посвящена легендарному походу первой советской атомной подводной лодки К-3 к Северному полюсу в 1962 году. В этом историческом походе К-3 совершила всплытие из-подо льда на Северном полюсе, что приравнивается к первому полету человека в космос.
Актер Андрей Мерзликин, сыгравший главную роль, специально приехал в Северодвинск. Он заявил: «Картина посвящена не только историческому походу и героям-подводникам, но и людям, которые строили К-3». Мерзликин также рассказал о своей экскурсии по заводу Севмаш, где он увидел цеха, пообщался с кораблестроителями и узнал историю предприятия.
Своими воспоминаниями поделился ветеран завода Александр Лагунов, который принимал участие в строительстве подлодки и был знаком с командиром АПЛ Львом Жильцовым. На показе присутствовали ветераны предприятия, строившие К-3, и член экипажа, участвовавший в походе – Анатолий Боев.
Главный советник генерального директора Севмаша Юрий Спиридонов и директор департамента ОСК Игорь Лаптев поблагодарили создателей фильма за сохранение истории и роли кораблестроителей. Мероприятие собрало более 450 зрителей, включая учащихся и военнослужащих.
Режиссер фильма «Северный полюс» Александр Котт снял картину при поддержке компаний «Централ Партнершип» и «Русский Север» с участием консультантов завода Севмаш и КБ «Малахит». В широкий прокат фильм выйдет 27 февраля 2025 года.