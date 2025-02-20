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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    9 комментариев
    20 февраля 2025, 14:49 • Новости дня

    Путин заявил о ключевой роли военных судов в делах о терроризме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость военных судов в рассмотрении уголовных дел террористической направленности, отметив их роль в обеспечении неотвратимости наказания за такие преступления.

    Путин в ходе совещания с российскими судьями подчеркнул, что военные суды играют ключевую роль в рассмотрении уголовных дел, связанных с терроризмом, передает ТАСС. Он отметил, что за прошлый год было рассмотрено около 950 дел террористической направленности, по ним было осуждено 1075 человек.

    «Ключевая роль принадлежит военным судам при рассмотрении уголовных дел террористической направленности. За прошлый год таких дел было рассмотрено около 950, осуждено 1075 человек», – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что военные суды должны надежно защищать права военнослужащих и продолжать выполнять свой профессиональный долг, обеспечивая неотвратимость наказания за преступления террористической направленности.

    Напомним, президент России Владимир Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

    Также он потребовал гарантий судебной защиты в Донбассе и Новороссии и поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства.

    19 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

    «Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, – сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем.

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    19 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов

    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи Путина и Трампа

    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о чем сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину.

    Он отметил, что работа над встречей будет носить конкретный и субстантивный характер, сообщает РИА «Новости». Песков рассказал, что в мире будут присутствовать силы, которые могут попытаться подорвать диалог между Россией и США. Он подчеркнул, что необходимо быть начеку, чтобы такие попытки не увенчались успехом.

    Также представитель Кремля отметил важность реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. Песков подчеркнул, что посольства в Москве и Вашингтоне в настоящее время парализованы, и восстановление их работы – одна из первоочередных задач на пути к нормализации отношений.

    Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Песков сообщил, что переговоры между президентами могут состояться до конца февраля.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действую параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    20 февраля 2025, 03:54 • Новости дня
    Путин шуткой ответил на вопрос о том, когда он «встретится с Путиным»

    Путин ответил шуткой на оговорку журналиста о сроках встречи с президентом США

    Tекст: Антон Антонов

    Журналист, задавая вопрос президенту России Владимиру Путину о вероятной встрече с главой американского государства, оговорился и спросил, когда российский лидер «встретится с Путиным». Президент ответил шуткой.

    «А когда вы уже с Путиным встретитесь?» – задал вопрос журналист. Затем он, исправившись, повторно задал вопрос о сроках встречи с Дональдом Трампом. Путин, отвечая на оговорку, улыбнулся и пошутил: «Каждый день! В зеркало смотрюсь», – передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

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    19 февраля 2025, 20:32 • Новости дня
    Путину показали док-станцию для вертолетных БПЛА

    Путин ознакомился с док-станцией для вертолетных БПЛА на «Радар ммс»

    Путину показали док-станцию для вертолетных БПЛА
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту России Владимиру Путину на НПП «Радар ммс» продемонстрировали инновационную полностью автономную роботизированную док-станцию для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного типа

    Во время посещения Путиным Научно-производственного предприятия (НПП) «Радар ммс» президенту была представлена новейшая разработка – полностью автономная роботизированная док-станция, которая увеличивает эффективность выполнения задач беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем. Путин наградил коллектив «Радар ммс» орденом Александра Невского и провел совещание по развитию предприятия «Радар ммс».

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    19 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена по целому ряду важнейших вопросов.

    «Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись… Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора… Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между российским президентом и американским лидером могут состояться до конца февраля.

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    19 февраля 2025, 23:04 • Новости дня
    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара

    Политолог Ткаченко: Путину и Трампу предстоит установить новые правила сосуществования великих держав

    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара
    @ Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа лидерам предстоит обсудить множество вопросов. Это устройство многополярного мира, будущее замороженных российских активов, санкционная политика, конфликт на Украине, ситуация на Ближнем востоке, а также сотрудничество двух стран в Арктике, космосе и других сферах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о начале подготовки встречи лидеров двух стран.

    «России необходимы конкретные практические результаты от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Именно поэтому подготовка к переговорам должна быть субстантивной, то есть прагматичной, понятной и имеющей ясное предметное содержание. Иными словами, диалог не должен закончиться провалом, как саммит 2021 года в Швейцарии, в чем виновен лично Джо Байден», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Тогда американский президент отвлекался на странные внешние факторы. Например, в рамках разговора с Владимиром Путиным он значительную часть времени потратил на обсуждение якобы имевшего места вмешательства Москвы в выборы США. Подобный подход полностью лишает смысла формат личного взаимодействия лидеров великих держав», – полагает он.

    «Дональд Трамп в этом плане кажется человеком более надежным. А обсуждать лидерам предстоит многое. В первую очередь – правила дальнейшего сосуществования великих держав в многополярном мире. Для стабильного контакта в новых условиях потребуется отход от применения санкций в качестве инструмента политического давления. Скорее всего, будет предложена дорожная карта по постепенному отказу от предпринятых ранее ограничений», – рассуждает собеседник.

    «Не менее важная тема – сотрудничество в Арктике. Наши частные компании не могут завершить ряд проектов в сфере добычи СПГ, имеются трудности по разведке запасов в Карском море. Отчасти эти вопросы встали на повестку дня из-за разрыва контактов с Вашингтоном, однако в реализации этих инициатив могут быть заинтересованы обе стороны», – говорит эксперт.

    «Кроме того, Трамп и Путин могут обсудить сотрудничество в космосе, совместные методы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и многое другое. Нельзя забывать и об украинском кризисе, который также будет находиться под пристальным взором двух президентов. И в этом разрезе Россию временные решения не устроят», – акцентирует он.

    «Москва давно отмечала, что необходимо достичь полноценного урегулирования конфликта. Мы уже не раз высказывали наши предложения по достижению мира. Поэтому в настоящий момент, думаю, именно США подготавливают свои предложения по данному направлению. Что конкретно предложит Вашингтон – трудно сказать», – считает собеседник.

    «В конечном счете, нарратив Трампа вокруг сложившейся ситуации состоит из двух идей: боевые действия необходимо прекращать, а расходы Штатов на Украину урезать до минимума. Эти идеи нас устраивают. Конечно, придется и поторговаться. Москва, разумеется, не будет даже слушать предложений о территориальных уступках», – добавляет эксперт.

    «Что тогда мы можем предложить? Возможно, смягчение наших позиций по каким-либо другим вопросам международной политики с целью гармонизации отношений в рамках многополярного мира. Не исключаю, что многое будет зависеть и от судьбы российских активов, которые сейчас заморожены в США», – отмечает он.

    «Таким образом, встреча Путина и Трампа станет важным событием для всего земного шара. Диалог необходимо выстраивать именно по линии Москвы и Вашингтона. Киев и Брюссель добровольно исключили себя из этих контактов еще в самом начале СВО, поэтому их отсутствие за столом переговоров стало результатом собственной недальновидной политики», – заключил Ткаченко.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи лидеров двух стран. Он отметил, что работа над переговорами будет носить конкретный и субстантивный характер. По его оценкам, некоторые международные силы могут пытаться подорвать диалог Москвы и Вашингтона.

    Песков подчеркнул важность сохранения бдительности, чтобы такие попытки не увенчались успехом. Кроме того, он рассказал о важности реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. В настоящий момент работа посольств в обеих столицах парализована, соответственно, восстановление их привычной деятельности – первостепенная задача на пути нормализации контактов.

    Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.

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    19 февраля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин высоко оценил итоги переговоров с США в Эр-Рияде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил результаты российско-американских переговоров, прошедших в Эр-Рияде, подчеркнув важность обсужденных тем, включая энергетику и космос.

    Путин выразил удовлетворение по итогам российско-американских переговоров, состоявшихся в столице Саудовской Аравии, передает ТАСС. Он отметил, что переговоры прошли в доброжелательной атмосфере, а с американской стороны участвовали представители, лишенные предвзятости и осуждений.

    Российский лидер подчеркнул, что Россия уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Он также сообщил, что Россия и США обсудили вопросы сотрудничества на Ближнем Востоке, включая Сирию и Палестину. Президент также упомянул энергетический сектор среди ключевых тем переговоров.

    Президент добавил, что Россия продолжает сотрудничество с США в области космоса, и отметил хорошие перспективы в этой сфере.

    Напомним, Россия и США на консультациях в Эр-Рияде договорились о возобновлении диалога для согласования путей сотрудничества в экономике, а также в Эр-Рияде состоялись обсуждения о возможных совместных энергетических проектах в Арктике.

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    19 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин удивился сдержанности Трампа перед хамством европейцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о своем удивлении по поводу сдержанной реакции президента США Дональда Трампа на грубое поведение некоторых европейских союзников.

    «Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Канада призвала Европу объединиться против президента США, а германский политолог Александр Рар заявил, что европейцы после шока на Мюнхенской конференции по безопасности осознали, что конфронтация с США – путь в никуда.

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    19 февраля 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин посетил выпускающий беспилотники завод в Петербурге

    Путин посетил производящий беспилотники завод «Радар ммс» в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем.

    Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, передает ТАСС. Компания является одним из лидеров на рынке радиоэлектронных систем и точного приборостроения. На встрече также присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента Алексей Дюмин.

    Предприятие «Радар ммс» занимается разработкой беспилотных авиасистем, комплексов морского базирования, гидрометеообеспечением и микроэлектроникой. Компания трижды получала благодарность президента России за значительные достижения и вклад в развитие радиоэлектронной промышленности в 2010, 2015 и 2019 годах. В прошлом году коллектив был награжден почетным знаком «За успехи в труде».

    У предприятия налажен полный цикл научно-производственной деятельности, включающий исследования, разработку, производство, испытания и сопровождение в эксплуатации. «Радар ммс» располагает собственной базой для моделирования и испытаний, а также несколькими научными и инженерными школами.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать экспорт отечественных беспилотников с акцентом на развитие международных отношений, а также поставил задачу вывести Россию в мировые лидеры по беспилотникам к 2030 году.

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    19 февраля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин поздравил певца Антонова с юбилеем

    Путин поздравил Антонова с 80-летием и отметил, что его песни популярны сегодня

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Юрия Антонова с 80-летием, подчеркнув, что его музыкальные произведения остаются востребованными и современными, звучат в кинолентах и в исполнении известных артистов.

    «Уважаемый Юрий Михайлович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Человек щедрого, многогранного таланта, вы добились огромного успеха на творческом поприще, стали подлинным кумиром нескольких поколений поклонников эстрады. Ваши песни выдержали испытание временем и сегодня по-прежнему популярны, звучат в исполнении известных артистов, в наших любимых кинолентах», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин пожелал Антонову здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

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    19 февраля 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин провел совещание по развитию предприятия «Радар ммс»

    Путин оценил развитие предприятия «Радар ммс»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил важность выпуска гражданской продукции предприятием «Радар ммс», включая скоростные суда на подводных крыльях, и акцентировал внимание на выполнении гособоронзаказа.

    Путин провел совещание по вопросам развития Научно-производственного предприятия «Радар ммс», сообщает Telegram-канал Кремля. На встрече он отметил значимость продолжения выпуска востребованной гражданской продукции, в том числе современных скоростных судов на подводных крыльях. «Важно, что предприятие продолжает выпускать востребованную гражданскую продукцию, в том числе современные скоростные суда на подводных крыльях», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Путин подчеркнул, что приоритетом работы «Радар ммс» остается выполнение заданий государственного оборонного заказа. Он также отметил необходимость анализа эффективности использования ресурсов предприятия, его текущего развития и планов на будущее.

    Кроме того, президент подчеркнул важность создания современных беспилотных авиационных систем, передает ТАСС. По его словам, развитие этих систем необходимо как для гражданского сектора, так и для нужд вооруженных сил.

    «Одно из ключевых направлений работы предприятия – это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил. Хотел бы подчеркнуть в этой связи, что необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили и ранее», – сказал глава государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем, и наградил коллектив предприятия орденом Александра Невского.

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    19 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Путин назвал Собчака одним из основателей современной России

    Путин назвал Собчака одним из тех, кто заложил основы современной России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на вечере памяти Анатолия Собчака в петербургской филармонии назвал бывшего главу города одним из основателей современной российской государственности и отметил его приверженность твердым принципам.

    «Не будет преувеличением сказать, что он был среди тех, кто закладывал сами основы современной России, и на посту мэра он мыслил так же масштабно, глубоко и содержательно. Могу это твердо сказать, потому что я был свидетелем того, как он мыслил, как говорил, о чем говорил. Он умел заражать других своими идеями и проектами», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    «Он стал первым мэром Санкт-Петербурга на пике своей всесоюзной и поистине всенародной известности. Именно таким ярким, необычным он был для своих университетских коллег и, конечно, для нас, для его студентов, – отметил Путин, сам бывший студентом Собчака. – Будучи профессором, преподавателем, юристом высокого класса он победил и на выборах, буквально ворвался в политику», передает ТАСС.

    «Став народным депутатом СССР, он на всю страну заявил о себе как о блестящем ораторе и просветителе. Твердый приверженец таких ценностей, как сила и культура права, справедливость и достоинство человека», – сообщил российский лидер.

    «Анатолий Александрович очень любил свой и наш с вами город и был как мэр органичен, созвучен Санкт-Петербургу, вложил в его развитие свой талант, интеллект, кипучую энергию. Да, он пережил здесь и трудные времена: пережил и предательство, и клевету. Но никому и никогда не отвечал тем же самым, никогда не опускался до этого. Всегда держал высоту благородства и достоинства. Мы будем помнить его именно таким», – добавил глава государства.

    Собчак руководил Петербургом с 1991 по 1996 год, став первым и единственным мэром города. В его время Петербургу было возвращено его историческое название. Путин, работавший в команде Собчака, подчеркнул, что Собчак заражал окружающих своими идеями и проектами.

    В среду Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, возложив цветы к его памятнику в день 25-й годовщины со дня его смерти.

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    19 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин почтил память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, возложив цветы к его памятнику в день 25-й годовщины со дня его смерти.

    Президент России Владимир Путин посетил памятник Анатолию Собчаку на Васильевском острове в Петербурге вместе с его вдовой Людмилой Нарусовой, чтобы возложить цветы в день 25-й годовщины его смерти, сообщается на сайте Кремля.

    Собчак был первым мэром Санкт-Петербурга, он занимал эту должность с 1991 по 1996 год. Путин всегда отзывался о Собчаке с теплотой. В 1990-е годы они работали вместе в петербургской мэрии.

    Собчак скончался в 2000 году от острой сердечной недостаточности. Памятник ему был установлен в 2006 году в сквере на Васильевском острове в знак уважения за вклад в развитие города.

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    19 февраля 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин наградил коллектив «Радар ммс» орденом Александра Невского

    Путин вручил коллективу «Радар ммс» орден за вклад в обороноспособность России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вручил коллективу «Радар ммс» орден Александра Невского за достижения в оборонной сфере и отметил вклад предприятия в развитие высоких технологий.

    На церемонии награждения Путин отметил, что предприятие занимает лидирующие позиции в разработке сложных интеллектуальных систем для авиационной и морской техники, говорится на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что благодаря таланту и профессионализму работников предприятия формировался прочный оборонный щит страны. «Мы всегда гордились конструкторами, инженерами, рабочими отечественного ОПК», – сказал он. Президент также отметил, что «Радар ммс» выпускает современную продукцию, включая беспилотные летательные аппараты и радиолокационные системы.

    В своей речи Путин выразил уверенность в дальнейшем успехе предприятия и подчеркнул, что на «Радар ммс» работают много молодых сотрудников со средним возрастом 32 года. Он поблагодарил всех ветеранов, руководство и сотрудников за добросовестный труд и высокие производственные показатели.

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    19 февраля 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил о договоренностях с США по возобновлению нормальной работы диппредставительств

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и США договорились возобновить работу дипломатических представительств, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

    «Мы договорились в нормальном режиме возобновить работу дипломатических ведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее стало известно, что Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.

    В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США.

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    Украина создает новый образ «победы» над Россией

    Конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжает усиливаться. Пока украинские чиновники критикуют нового президента США, местные газеты пытаются сформулировать новый «образ победы». Он будет заключаться в сохранении Киевом контроля над целым рядом крупных городов. Зачем офису Зеленского нужен этот нарратив и как он соотносится с будущим украинской власти? Подробности

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    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского

    Как заявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника. Это не единственное важное событие на территориях, временно оккупированных ВСУ. Там назревает перелом, после которого Киев потеряет «козырь», которым хотел воспользоваться на переговорах. Подробности

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    Почему США начали делать России подарки

    Еще до переговоров с делегацией из Москвы в Эр-Рияде новая администрация в Вашингтоне сделала России несколько подарков. Если точнее, отказалась от некоторых видов информационного оружия, которое прежде использовало – и это не только USAID. Однако радоваться этим «данайским дарам» пока преждевременно – власти США ведут сложную игру. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действую параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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