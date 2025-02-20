  • Новость часаРоссийские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении
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    Почему США начали делать России подарки
    Трамп предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Ответ мастеров культуры. Как СВО изменила художественную жизнь России
    Стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области
    Песков назвал падение рейтинга Зеленского «очевидной тенденцией»
    Трамп заявил о потерях Украины в 700 тыс. солдат
    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    9 комментариев
    20 февраля 2025, 14:43 • Новости дня

    Анонсирован визит Макрона в Вашингтон для переговоров с американским президентом

    МИД Франции: Макрон проведет переговоры с американским президентом о европейской позиции по Украине в Вашингтоне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Вашингтон для обсуждения с президентом США европейской позиции по Украине, сообщил министр-делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире канала LCI.

    Переговоры будут сосредоточены на европейской позиции по ситуации на Украине и необходимости участия Украины в обсуждениях, сообщает ТАСС.

    Аддад подчеркнул, что у стран Евросоюза имеются рычаги для экономического давления на Россию, а также возможности для предоставления гарантий безопасности. По его словам, Евросоюз стремится к диалогу с участием всех заинтересованных сторон, включая саму Украину.

    Ранее Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта, но Елисейский дворец не контактировал с Кремлем относительно возможного разговора Макрона и Путина.

    19 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому

    Daily Mail: Вэнс пообещал, что выпады Зеленского в адрес президента США «обернутся против него же»

    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Pess

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что публичные нападки Владимира Зеленского на президента США могут обернуться против него самого, передает РИА «Новости». Вэнс подчеркнул, что критика Трампа в публичном пространстве – это «ужасный способ» взаимодействия с администрацией США и не приведет к изменению мнения Трампа.

    В Белом доме также предупредили, что президент США не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.

    Издание отмечает, что обострение риторики между Киевом и Вашингтоном происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Вэнса, Зеленский получает «неправильные советы» о взаимодействии с новой администрацией и привык к условиям, где его действия не подвергались критике.

    Вэнс также подчеркнул, что конфликт должен завершиться как можно скорее. Он отметил, что политика президента США основывается на его четком геополитическом видении, а не «на российской дезинформации».

    Президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять свою страну.

    Зеленский отверг обвинения Трампа в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала, что происходит в отношениях между США и Украиной.

    Коментарии (22)
    20 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины

    Политолог Корнилов: Вашингтон показал миру и Украине истинное лицо Зеленского

    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США начали сбор материалов о преступлениях украинской власти. Даже если в Киеве извинятся за нападки на главу Белого дома Дональда Трампа, будущий победитель президентских выборов на Украине все равно запустит уголовные процессы против Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от нападок на Трампа.

    «Весь мир задается вопросом о будущем Зеленского. Причем вопрос этот стоит вне зависимости от того, продолжатся ли нападки на Трампа. Интересно другое: успеет ли Зеленский «пропасть с радаров» до того, как украинский народ оправится от шока. Полагаю, судьба Зеленского уже предрешена, и речь не только о политической стороне», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Зеленский ответит за все свои злодеяния, в первую очередь перед самими украинцами. Если он продолжит нападки на Трампа, то ускорит более решительные действия США по своему скорейшему свержению», – считает собеседник.

    На этом фоне эксперт напомнил про публикации главы департамента эффективности правительства США Илона Маска об убийстве американского журналиста Гонсало Лиры и попрании гражданских свобод на Украине.

    «Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи – это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект: Вашингтон доносит до США, Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского», – отметил он.

    «Возможно, встреча с Келлогом – последний шанс Зеленского одуматься и выработать его извинительную линию поведения перед Вашингтоном. Думаю, спецпосланник также передаст визави сообщение от Белого дома, чтобы тот быстрее организовывал избирательные процессы и, что важно, не участвовал в них», – допустил спикер.

    «Однако, если это и спасет Зеленского, то ненадолго, поскольку следующие украинские власти дадут ход всем обвинительным материалам, списывая на него вообще все, что можно», – резюмировал аналитик.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail предостерег Владимира Зеленского от нападок на главу Белого дома Дональда Трампа.

    «Зеленский собирается изменить позицию президента, очерняя его в СМИ. Каждый, кто знает американского лидера, подтвердит, что это ужасный способ взаимодействия с нашей администрацией», – сказал Вэнс, добавив, что «очернение» Трампа на публике приведет к обратному эффекту для Киева.

    В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину. Он подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Кроме того, накануне президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять страну. Зеленский отверг обвинения в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала о крушении отношений Вашингтона и Киева.

    На ваш взгляд
    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    5 комментариев

    Коментарии (13)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действую параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


    Коментарии (0)
    19 февраля 2025, 19:37 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского диктатором
    Трамп назвал Зеленского диктатором
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    По мнению американского лидера, украинский президент пользуется низкой поддержкой среди населения и не смог бы добиться успеха без манипуляций с экс-президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».

    В публикации в соцсети TRUTH Social глава США также подчеркнул, что продолжающийся конфликт с Россией разрушает Украину. По его словам, ситуация остается критической, и Зеленский должен поторопиться, иначе Украина может потерять свою независимость.

    Кроме того, Трамп напомнил о своей позиции, заявив, что он, будучи президентом, смог бы быстро достичь мирного урегулирования. Он высказал недовольство политикой администрации Байдена, которая, по его мнению, не пыталась добиться мирного разрешения конфликта.

    Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием к западным странам продолжать поставки вооружений Киеву, а не обсуждать проведение выборов в стране.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа.

    Коментарии (17)
    19 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов

    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи Путина и Трампа

    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о чем сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину.

    Он отметил, что работа над встречей будет носить конкретный и субстантивный характер, сообщает РИА «Новости». Песков рассказал, что в мире будут присутствовать силы, которые могут попытаться подорвать диалог между Россией и США. Он подчеркнул, что необходимо быть начеку, чтобы такие попытки не увенчались успехом.

    Также представитель Кремля отметил важность реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. Песков подчеркнул, что посольства в Москве и Вашингтоне в настоящее время парализованы, и восстановление их работы – одна из первоочередных задач на пути к нормализации отношений.

    Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Песков сообщил, что переговоры между президентами могут состояться до конца февраля.

    Коментарии (5)
    20 февраля 2025, 09:24 • Новости дня
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью каналу ZDF жестко отреагировала на слова американского лидера о Владимире Зеленском, отвергнув их как полные абсурда и упрекнув президента США в отрыве от реальности.

    Бербок резко отреагировала на заявления президента США, назвавшего Владимира Зеленского диктатором, передает РИА «Новости».

    Она охарактеризовала слова американского лидера как «полный абсурд», подчеркнув, что такие высказывания далеки от реальности.

    Бербок также отметила, что Трамп, по ее мнению, «строчит твиты» и не видит реальный мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», а тот в ответ заявил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием не обсуждать проведение выборов в стране.

    Коментарии (26)
    20 февраля 2025, 11:13 • Новости дня
    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией

    AP: Трамп призвал Зеленского срочно договориться с Россией из-за угрозы потерять «нацию, которой можно руководить»

    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждение президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому о том, что он должен быстро договориться с Россией о прекращении конфликта, иначе Украина может потерять свою государственность, вызвало критику в США, сообщила Associated Press.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта. По его словам, промедление может привести к тому, что Украина останется без возможности существовать как государство, пишет Associated Press.

    Резкие слова Трампа в адрес Зеленского вызвали критику со стороны демократов и даже некоторых республиканцев в Соединенных Штатах.

    Сенатор Чак Шумер осудил американского лидера за обвинение Украины в начале конфликта, тогда как сенатор Джон Кеннеди считает, что «войну начала Россия».

    Сенатор Дик Дурбин, демократ от штата Иллинойс, заявил, что слова президента США оскорбляют тысячи украинцев, погибших на войне, и обвинил его в «подражании Путину».

    «Я бы призвал президента Трампа извиниться перед народом Украины, но это было бы пустой тратой воздуха», – сказал Дурбин.

    Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн из Южной Дакоты входит в число законодателей-республиканцев, поддержавших Украину. Он заявил, что администрации президента США нужно пространство для поиска решения. Комментируя ужесточение риторики американского лидера в отношении Зеленского, он заявил, что «хочет видеть мирный результат, мирный исход».

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг , который отправился в Киев для встречи с украинскими властями подчеркнул, что президент США понимает человеческие страдания и стремится к завершению конфликта.

    «Он понимает ущерб, который мы видим, и мы хотим положить этому конец», – подчеркнул Келлог.

    Ранее президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери страны, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин также раскритиковала Владимира Зеленского за войну на Украине, обвинила его в отмене выборов и подавлении свободы слова, назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне этой критики.

    Коментарии (5)
    20 февраля 2025, 03:24 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в срыве сделки по редкоземельным металлам
    Трамп обвинил Украину в срыве сделки по редкоземельным металлам
    @ Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сделка с Украиной по редкоземельным металлам была сорвана киевскими властями, заявил президент США Дональд Трамп. Он также возмутился тем, что Киев не знает, куда пропали переданные Вашингтоном средства.

    Президент США заявил, что «сделка была», но украинские власти «сорвали эту сделку». «Они сорвали ее два дня назад», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он заявил, что намерен «возродить» сделку, передает РИА «Новости».

    Кроме того, он отверг заявления киевских властей о неточности его слов, касающихся низкого уровня популярности Владимира Зеленского на Украине.

    Как подчеркнул глава американского государства, «Зеленский признает, что половина переданных нами средств пропала, они не знают, где они». «Он сказал, что не знает, куда пропала половина средств. Просто отлично, замечательно», – сказал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер раскритиковал Зеленского, указав на его низкий рейтинг одобрения в 4%, и подчеркнул важность проведения выборов на Украине. При этом хозяин Белого дома заявил, что его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств.

    Зеленский ответил на критику, заявив, что его рейтинг составляет 57%, и уточнил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд, как сообщалось. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».

    Коментарии (6)
    20 февраля 2025, 03:54 • Новости дня
    Путин шуткой ответил на вопрос о том, когда он «встретится с Путиным»

    Путин ответил шуткой на оговорку журналиста о сроках встречи с президентом США

    Tекст: Антон Антонов

    Журналист, задавая вопрос президенту России Владимиру Путину о вероятной встрече с главой американского государства, оговорился и спросил, когда российский лидер «встретится с Путиным». Президент ответил шуткой.

    «А когда вы уже с Путиным встретитесь?» – задал вопрос журналист. Затем он, исправившись, повторно задал вопрос о сроках встречи с Дональдом Трампом. Путин, отвечая на оговорку, улыбнулся и пошутил: «Каждый день! В зеркало смотрюсь», – передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

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    19 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена по целому ряду важнейших вопросов.

    «Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись… Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора… Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между российским президентом и американским лидером могут состояться до конца февраля.

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    20 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Стармер собрался предложить США план размещения европейских войск на Украине

    Стармер собрался представить Белому дому план размещения европейских войск на Украине в ходе визита в США

    Стармер собрался предложить США план размещения европейских войск на Украине
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе предстоящего визита в Вашингтон представит Белому дому план размещения европейских войск на Украине, согласованный во Франции, пишет Daily Telegraph.

    Как пишет Daily Telegraph, план был согласован в ходе неформальной встречи европейских лидеров в Париже. В соответствии с планом, разместить на Украине планируется менее 30 тыс. военных из стран Европы, передает ТАСС.

    Европейские войска будут находиться в крупнейших городах Украины, включая Полтаву, Днепропетровск и Кривой Рог, в ключевых портах и на критически важных для страны инфраструктурных объектах, например, АЭС. Составители плана стремятся минимизировать возможность прямого столкновения этих сил с российскими войсками, пишет издание.

    Европейские военные должны будут массово использовать средства технического мониторинга, включая спутники, беспилотники и самолеты разведки, чтобы контролировать линию соприкосновения – там собираются оставить солдат ВСУ. Ожидается, что средств западных сил хватит для того, чтобы обеспечить безопасность в воздухе и возобновить полеты гражданской авиации. Кроме того, они станут следить за безопасностью торговых маршрутов в Черном море.

    В свою очередь, США, по задумке европейцев, должны будут перебросить свои истребители и ракетные системы в Румынию и Польшу. Эти силы должны находиться в состоянии повышенной готовности.

    Поскольку Германия, Испания и Италия не хотят участвовать в реализации этого плана, к размещению на Украине планируется привлечь войска членов Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force). В JEF входят Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

    Напомним, Стармер заявил о готовности страны внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости. Сообщалось, что лидеры стран Европейского союза не приняли решения об отправке войск на Украину во время онлайн-саммита. Хотя присутствие военных инструкторов на Украине уже одобрено, но вопрос о более масштабной военной операции пока остается нерешенным.

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    19 февраля 2025, 23:04 • Новости дня
    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара

    Политолог Ткаченко: Путину и Трампу предстоит установить новые правила сосуществования великих держав

    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара
    @ Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа лидерам предстоит обсудить множество вопросов. Это устройство многополярного мира, будущее замороженных российских активов, санкционная политика, конфликт на Украине, ситуация на Ближнем востоке, а также сотрудничество двух стран в Арктике, космосе и других сферах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о начале подготовки встречи лидеров двух стран.

    «России необходимы конкретные практические результаты от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Именно поэтому подготовка к переговорам должна быть субстантивной, то есть прагматичной, понятной и имеющей ясное предметное содержание. Иными словами, диалог не должен закончиться провалом, как саммит 2021 года в Швейцарии, в чем виновен лично Джо Байден», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Тогда американский президент отвлекался на странные внешние факторы. Например, в рамках разговора с Владимиром Путиным он значительную часть времени потратил на обсуждение якобы имевшего места вмешательства Москвы в выборы США. Подобный подход полностью лишает смысла формат личного взаимодействия лидеров великих держав», – полагает он.

    «Дональд Трамп в этом плане кажется человеком более надежным. А обсуждать лидерам предстоит многое. В первую очередь – правила дальнейшего сосуществования великих держав в многополярном мире. Для стабильного контакта в новых условиях потребуется отход от применения санкций в качестве инструмента политического давления. Скорее всего, будет предложена дорожная карта по постепенному отказу от предпринятых ранее ограничений», – рассуждает собеседник.

    «Не менее важная тема – сотрудничество в Арктике. Наши частные компании не могут завершить ряд проектов в сфере добычи СПГ, имеются трудности по разведке запасов в Карском море. Отчасти эти вопросы встали на повестку дня из-за разрыва контактов с Вашингтоном, однако в реализации этих инициатив могут быть заинтересованы обе стороны», – говорит эксперт.

    «Кроме того, Трамп и Путин могут обсудить сотрудничество в космосе, совместные методы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и многое другое. Нельзя забывать и об украинском кризисе, который также будет находиться под пристальным взором двух президентов. И в этом разрезе Россию временные решения не устроят», – акцентирует он.

    «Москва давно отмечала, что необходимо достичь полноценного урегулирования конфликта. Мы уже не раз высказывали наши предложения по достижению мира. Поэтому в настоящий момент, думаю, именно США подготавливают свои предложения по данному направлению. Что конкретно предложит Вашингтон – трудно сказать», – считает собеседник.

    «В конечном счете, нарратив Трампа вокруг сложившейся ситуации состоит из двух идей: боевые действия необходимо прекращать, а расходы Штатов на Украину урезать до минимума. Эти идеи нас устраивают. Конечно, придется и поторговаться. Москва, разумеется, не будет даже слушать предложений о территориальных уступках», – добавляет эксперт.

    «Что тогда мы можем предложить? Возможно, смягчение наших позиций по каким-либо другим вопросам международной политики с целью гармонизации отношений в рамках многополярного мира. Не исключаю, что многое будет зависеть и от судьбы российских активов, которые сейчас заморожены в США», – отмечает он.

    «Таким образом, встреча Путина и Трампа станет важным событием для всего земного шара. Диалог необходимо выстраивать именно по линии Москвы и Вашингтона. Киев и Брюссель добровольно исключили себя из этих контактов еще в самом начале СВО, поэтому их отсутствие за столом переговоров стало результатом собственной недальновидной политики», – заключил Ткаченко.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи лидеров двух стран. Он отметил, что работа над переговорами будет носить конкретный и субстантивный характер. По его оценкам, некоторые международные силы могут пытаться подорвать диалог Москвы и Вашингтона.

    Песков подчеркнул важность сохранения бдительности, чтобы такие попытки не увенчались успехом. Кроме того, он рассказал о важности реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. В настоящий момент работа посольств в обеих столицах парализована, соответственно, восстановление их привычной деятельности – первостепенная задача на пути нормализации контактов.

    Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.

    Коментарии (0)
    19 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин удивился сдержанности Трампа перед хамством европейцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о своем удивлении по поводу сдержанной реакции президента США Дональда Трампа на грубое поведение некоторых европейских союзников.

    «Я вообще, честно говоря, удивляюсь сдержанности вновь избранного президента Штатов Трампа в отношении своих союзников, которые вели себя подобным, прямо скажем, хамским образом. Он еще достаточно интеллигентно себя ведет в их отношении», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Канада призвала Европу объединиться против президента США, а германский политолог Александр Рар заявил, что европейцы после шока на Мюнхенской конференции по безопасности осознали, что конфронтация с США – путь в никуда.

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    20 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Трамп заявил о потерях Украины в 700 тыс. солдат

    Трамп сообщил, что спутники США фиксируют потери Украины в 700 тыс. солдат

    Трамп заявил о потерях Украины в 700 тыс. солдат
    @ Francis Chung/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил о значительных потерях Украины, указав, что США через спутники видят на поле боя 700 тыс. убитых и раненых украинских солдат.

    Он добавил, что спутниковые снимки свидетельствуют о массовых потерях на поле боя, и сравнил увиденное с «современной версией Геттисберга», известного как одно из самых кровопролитных сражений Гражданской войны в США.

    Президент США критично отозвался о действиях украинского руководства, заявив, что «Зеленский плохо справляется, его люди гибнут напрасно», передает РИА «Новости».

    Тем не менее, Трамп выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта. Он подчеркнул свое желание добиться как можно более скорого прекращения огня на Украине.

    Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году.

    Минобороны сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты и 228 бронетранспортеров.

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    20 февраля 2025, 09:20 • Новости дня
    Маск отреагировал на заявление Зеленского о «пропавших» 100 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск хотел бы выяснить, куда якобы пропали 100 млрд долларов помощи Украине, о которых говорил Владимир Зеленский.

    Илон Маск призвал выяснить, куда исчезли 100 млрд долларов помощи Украине, о чем ранее заявил Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

    Реакция Маска последовала после поста одного из пользователей соцсети, который задал вопрос о том, куда делись деньги и кто говорит неправду.

    «Хороший вопрос», – кратко прокомментировал Маск.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил, что не знает, где находятся около 100 млрд долларов американской помощи. По его словам, из 177 млрд долларов до Украины дошли только 76 млрд долларов.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи, что значительно отличается от заявлений президента США.

    Президент США заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам была сорвана киевскими властями, и возмутился тем, что Киев не знает, куда пропали переданные Вашингтоном средства.

    Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск и сенатор США Джош Хоули высказались в поддержку аудиторской проверки оказанной Украине помощи.

    Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата значительной части своих вложений в Украину, и добавил, что США не потерпят критики Киева из-за экономических инициатив Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский начал сжигать мосты с Америкой.

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    19 февраля 2025, 19:53 • Новости дня
    Трамп заявил о неспособности Зеленского заключить мир без США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет достигнуть мирного соглашения с Россией без участия Вашингтона.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что Зеленский не сможет заключить мирное соглашение с Россией без участия США, передает РИА «Новости». По его мнению, поддержка США является ключевым элементом в урегулировании конфликта.

    В своем заявлении, опубликованном в социальной сети TRUTH Social, президент США назвал Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». «Но без США и «Трампа» он никогда не сможет заключить мир», – подчеркнул американский лидер.

    Он также отметил, что Украина находится в разрушенном состоянии, а миллионы людей погибли напрасно за годы конфликта. По его словам, администрация предыдущего президента США Джо Байдена не предприняла никаких усилий для урегулирования ситуации.

    Издание The New York Times писало, что президент США объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в затягивании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров.

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