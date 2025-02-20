Ученые КГЭУ разработали прототип супердрона для армии

КГЭУ создал прототип супердрона-конвертоплана с улучшенными летными характеристиками

Tекст: Александра Юдина

Ученые КГЭУ разработали прототип супердрона-конвертоплана с улучшенными летными характеристиками для боевых условий, передает «Газета.Ru».

Конвертоплан объединяет преимущества вертолета и самолета, позволяя ему взлетать и садиться вертикально, как вертолет, и лететь со скоростью самолета. Разработка включает в себя выдвижную систему несущих винтов.

Главный разработчик проекта Александр Соловьев отметил, что коптерные лучи с четырьмя двигателями создают значительное лобовое сопротивление при горизонтальном полете. Для повышения аэродинамических свойств предложено убирать эти винты внутрь фюзеляжа.

Согласно проекту, в развернутом состоянии система позволяет достигать крейсерской скорости до 94 км/ч, а при сворачивании и складывании в фюзеляж скорость увеличивается до 132 км/ч, что снижает лобовое сопротивление на 16% и оптимизирует разнос масс аппарата.

В будущем ученые планируют создать испытательную установку, где будут проведены все необходимые испытания дрона и отработаны его технические аспекты.

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