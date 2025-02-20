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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    9 комментариев
    20 февраля 2025, 14:21 • Новости дня

    Ученые КГЭУ разработали прототип супердрона для армии

    КГЭУ создал прототип супердрона-конвертоплана с улучшенными летными характеристиками

    Tекст: Александра Юдина

    Российские ученые из Казанского государственного энергетического университета разработали прототип супердрона для боевых действий, улучшив его летные характеристики за счет выдвижных винтов.

    Ученые КГЭУ разработали прототип супердрона-конвертоплана с улучшенными летными характеристиками для боевых условий, передает «Газета.Ru».

    Конвертоплан объединяет преимущества вертолета и самолета, позволяя ему взлетать и садиться вертикально, как вертолет, и лететь со скоростью самолета. Разработка включает в себя выдвижную систему несущих винтов.

    Главный разработчик проекта Александр Соловьев отметил, что коптерные лучи с четырьмя двигателями создают значительное лобовое сопротивление при горизонтальном полете. Для повышения аэродинамических свойств предложено убирать эти винты внутрь фюзеляжа.

    Согласно проекту, в развернутом состоянии система позволяет достигать крейсерской скорости до 94 км/ч, а при сворачивании и складывании в фюзеляж скорость увеличивается до 132 км/ч, что снижает лобовое сопротивление на 16% и оптимизирует разнос масс аппарата.

    В будущем ученые планируют создать испытательную установку, где будут проведены все необходимые испытания дрона и отработаны его технические аспекты.

    Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Ростех разработал устройство для защиты транспорта от FPV-дронов. Российские штурмовики испытали новый антидроновый комплекс «Чистюля».

    20 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    @ Сергей Поляков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Одесской и Николаевской областей массово получают сообщения на мобильные телефоны о принадлежности этих территорий России.

    Военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что подполье на Украине фиксировало массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны жителям Одесской и Николаевской областей о том, что данные территории являются русскими землями, передает ТАСС.

    По словам Киселева, около 80% жителей этих областей получили такие сообщения. Эксперт предположил, что массовая рассылка могла быть вызвана сбоем в сети или действиями определенных соратников.

    Киселев также добавил, что по данным подполья, на окраине Одессы был нанесен удар, уничтоживший крупный склад с боеприпасами. Удар был также нанесен по промзоне Запорожья, откуда доносились взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийское подполье сообщило об ударе по Вооруженным силам Украины в Одесской области. Также сообщалось, что в Одессе, по данным пророссийского сопротивления, был нанесен удар по порту. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ракетный комплекс «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе.

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    19 февраля 2025, 22:40 • Новости дня
    Шольц назвал сторонников увеличения помощи Киеву «провинциальными придурками»

    Шольц поругался с немецкими депутатами и назвал сторонников увеличения помощи Киеву «непатриотичными придурками»

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил на критику своей политики в отношении Украины, а требующих увеличить помощь Киеву назвал «непатриотичными провинциальными придурками», пишет Politico со ссылкой на депутата от партии «Зеленых» Себастьяна Шефера.

    Как пишет Politico, Шольц «оказался в центре пристального внимания из-за буйного нрава», передает РИА «Новости».

    Шефер рассказал, что инцидент произошел в январе на мероприятии в канцелярии Шольца, где обсуждался вопрос увеличения помощи Украине. Немецкие депутаты, в том числе Шефер, настаивали на необходимости увеличения поддержки Киева и обвинили канцлера в медлительности по вопросу поставок вооружений. Они заявляли, что вклад Германии якобы слишком мал, учитывая ее ВВП.

    В ответ на это Шольц не сдержал эмоций. «Канцлер ответил бранью, заявив, что только «антипатриотичные провинциальные придурки» будут делать такие заявления», – сообщает Politico.

    Другой источник издания, который также был на мероприятии, сообщил, что канцлер выругался дважды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину до утверждения плана мира. Шольц также призвал прекратить гонки вооружений для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

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    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

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    20 февраля 2025, 06:16 • Новости дня
    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек

    Первый замначальника российского Генштаба Рудской сообщил о потерях ВСУ убитыми и ранеными в 1 млн человек

    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек
    @ Mykola Myalshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской в интервью «Красной звезде» рассказал, что российскими войсками в 2024 году было освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником. За первые два месяца 2025 года этот показатель составил более 600 кв. км. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях освобождено около 75% территорий, в ЛНР осталось освободить менее 1%.

    Он подчеркнул, что 2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции, и отметил, что киевский режим уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя. Производственная способность Украины в отношении вооружения и боеприпасов существенно снижена, а мобилизация носит принудительный характер и не позволяет компенсировать высокие потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.


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    20 февраля 2025, 08:06 • Новости дня
    Российские войска заняли центр Новоочеретоватого

    Рогов сообщил о занятии центра Новоочеретоватого российскими войсками

    Российские войска заняли центр Новоочеретоватого
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продвинулись вперед и заняли центр села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта, продолжаются бои за его освобождение, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Российские войска заняли центр Новоочеретоватого на Времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости». Рогов отметил: после того как ВС России вошли на окраины в южной и юго-восточной частях села, армия продвинулась вглубь, закрепившись в центральной части и освободив окрестности.

    «Есть успехи нашей армии в боях за Новоочеретоватое. Наши войска продвинулись вперед и уже закрепились в центре села», – сказал он.

    Хотя российские войска укрепили свои позиции в центре села, бои за его полное освобождение продолжаются.

    Кроме этого, российские войска расширили зону контроля в окрестностях села Новоселка. Ранее в январе ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку, находящиеся на Времевском направлении, которое соединяет Запорожскую область и ДНР.

    В начале этой недели сообщалось, что российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на Времевском направлении, закрепив позиции в южной части села. Российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на Ореховском и Времевском направлениях.

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    20 февраля 2025, 02:59 • Новости дня
    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области

    Российские войска освободили 64% захваченной ВСУ территории Курской области

    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

    «В условиях утраты стратегической инициативы на всех участках фронта киевскому режиму нужна была провокация для западных спонсоров», – заявил Рудской в интервью «Красной звезде», комментируя решение ВСУ вторгнуться в Курскую область.

    Он подчеркнул, что украинское руководство добилось кратковременного медийного эффекта, однако главная цель – срыв наступления в Донбассе – не была достигнута. Темпы продвижения Вооруженных сил России возросли за счет снятия значительного количества украинских войск с данного направления.

    «Ни одно из наших подразделений с приоритетных направлений снято не было. Для разгрома противника и освобождения захваченной территории была создана группировка войск, основу которой составили хорошо подготовленные соединения ВДВ и морской пехоты», – сообщил он.

    По словам Рудского, инициатива в Курской области находится на стороне российских войск, которые продолжают наступление на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает, несмотря на переброску дополнительных резервов. Территория, ранее контролируемая ВСУ, сократилась более чем в два раза, а наиболее боеспособные украинские формирования понесли значительные потери, превышающие те, которые были на Запорожском и Южнодонецком направлениях в 2023 году.

    «Освобождено свыше 800 кв. км, что составляет около 64% от изначально занятой противником территории (1268 кв. км)», – сказал Рудской.

    На фоне этих событий на Западе начали говорить о стратегической ошибке киевского режима, поскольку украинским силам не удалось создать «красивую картинку», на которую рассчитывали, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.

    За се время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны.

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    20 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины
    ВС России нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты удалось поразить, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее в четверг сообщалось, что в Одесской области был поврежден энергетический объект «ДТЭК». В Киеве прогремели взрывы, сообщал мэр города Виталий Кличко.

    Воздушная тревога звучала почти на всей территории Украины.

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    19 февраля 2025, 22:50 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Черниговской области

    Подполье сообщило об ударе по украинским военным в Николаевке Черниговской области

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Николаевка в Черниговской области, где украинские военные разместились на территории свинофермы, в результате атаки российских сил были ранены и ликвидированы около 15 военнослужащих ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, полтора десятка украинских военнослужащих были ранены и ликвидированы в результате удара российских сил в селе Николаевка Черниговской области, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что украинские бойцы разместились на территории свинофермы, где их обнаружили российские дроноводы, которые нанесли удары с беспилотников при помощи гранат. Операция началась с точного попадания в дымоход.

    Кроме ударов в Николаевке, российские войска также атаковали украинских военнослужащих в селах Тимоновичи и Гремячка, где те попытались расквартироваться в покинутых домах. Лебедев отметил, что обстрелы в этих районах проводились как из ствольной артиллерии, так и из минометов. В результате атаки была поражена позиция украинских военных в одном из домов, после чего они попытались покинуть здание.

    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК на Украине.

    Кроме того, российские войска нанесли удар из ОТРК «Искандер» по подразделению ВСУ у Боромли Сумской области.

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    20 февраля 2025, 06:28 • Новости дня
    Стало известно о поджоге ВСУ тел сослуживцев в Волчанске

    ВСУ в Волчанске поджигали тела сослуживцев для уничтожения идентичности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные, продвигаясь в Волчанске Харьковской области, обнаружили, что солдаты ВСУ для обезличивания погибших сослуживцев срывают шевроны, забирают документы и поджигают тела, создавая так называемые «братские могилы».

    Российские военнослужащие, продвигаясь по Волчанску Харьковской области, находят захоронения украинских солдат, сообщает ТАСС. По данным военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ срывают шевроны с форменной одежды погибших, забирают документы и поджигают тела, чтобы обезличить их.

    Марочко отметил, что в Волчанске, на улице Чехова, российские войска обнаружили три места складирования трупов в подвалах. По улице 8 Марта таких мест было пять. Также большое количество тел было выявлено в районе местной поликлиники и больницы.

    Эксперт добавил, что в районе переправы южнее центральной городской больницы тела разбросаны на открытой местности. По его информации, эвакуация тел украинскими силами не проводилась с начала февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перепрофилировали костесжигательный завод в крематорий для скрытия потерь. Сальдо заявлял о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ, оставленных на улицах города. Тело бойца ВСУ нашли в холодильнике в освобожденном селе в Курской области.

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    20 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Стармер собрался предложить США план размещения европейских войск на Украине

    Стармер собрался представить Белому дому план размещения европейских войск на Украине в ходе визита в США

    Стармер собрался предложить США план размещения европейских войск на Украине
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе предстоящего визита в Вашингтон представит Белому дому план размещения европейских войск на Украине, согласованный во Франции, пишет Daily Telegraph.

    Как пишет Daily Telegraph, план был согласован в ходе неформальной встречи европейских лидеров в Париже. В соответствии с планом, разместить на Украине планируется менее 30 тыс. военных из стран Европы, передает ТАСС.

    Европейские войска будут находиться в крупнейших городах Украины, включая Полтаву, Днепропетровск и Кривой Рог, в ключевых портах и на критически важных для страны инфраструктурных объектах, например, АЭС. Составители плана стремятся минимизировать возможность прямого столкновения этих сил с российскими войсками, пишет издание.

    Европейские военные должны будут массово использовать средства технического мониторинга, включая спутники, беспилотники и самолеты разведки, чтобы контролировать линию соприкосновения – там собираются оставить солдат ВСУ. Ожидается, что средств западных сил хватит для того, чтобы обеспечить безопасность в воздухе и возобновить полеты гражданской авиации. Кроме того, они станут следить за безопасностью торговых маршрутов в Черном море.

    В свою очередь, США, по задумке европейцев, должны будут перебросить свои истребители и ракетные системы в Румынию и Польшу. Эти силы должны находиться в состоянии повышенной готовности.

    Поскольку Германия, Испания и Италия не хотят участвовать в реализации этого плана, к размещению на Украине планируется привлечь войска членов Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force). В JEF входят Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

    Напомним, Стармер заявил о готовности страны внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости. Сообщалось, что лидеры стран Европейского союза не приняли решения об отправке войск на Украину во время онлайн-саммита. Хотя присутствие военных инструкторов на Украине уже одобрено, но вопрос о более масштабной военной операции пока остается нерешенным.

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    20 февраля 2025, 01:26 • Новости дня
    Советник президента США объявил об окончании «эры войны» на Украине

    Советник президента США Уолтц заявил о завершении «эры войны» на Украине и потребовал поддержать политику Вашингтона

    Советник президента США объявил об окончании «эры войны» на Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все стороны конфликта должны поддерживать стремление США к урегулированию ситуации на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц объявил, что «эра войны», которая стоила многих жизней и «миллиардов» долларов, завершена. Белый дом «ясно дал понять, что намерен положить конец» вооруженному конфликту. «Все стороны должны поддерживать это», – приводит слова Уолтца ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Уолтц также выразил недовольство «странным сопротивлением» и «эскалацией риторики» со стороны Киева в связи с предложением США по использованию украинских ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уолтц принимал участие в переговорах высокопоставленных делегаций России и США в Эр-Рияде. Уолтц отметил, что США поддержат европейских союзников в их стремлении усилить вклад в оборону Украины. Он заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата значительной части своих вложений в Украину, и США не потерпят критики Киева из-за экономических инициатив Вашингтона.

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    20 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Наемник Дженкинс поехал на Украину из-за пропаганды в австралийских СМИ

    Политолог Марк Лоу оценил влияние СМИ на решение австралийцев ехать воевать на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Австралийский политолог Марк Лоу считает, что наемник Оскар Дженкинс мог отправиться воевать на стороне ВСУ из-за пропаганды в австралийских СМИ, надеясь вернуться домой героем после победы Украины.

    Австралийский наемник Оскар Дженкинс мог стать на сторону ВСУ из-за влияния австралийских СМИ, пишет РИА «Новости». Политолог из Австралии Марк Лоу отметил, что в местной прессе превалирует информация о победах Украины, что может побудить молодых людей, как Дженкинс, отправиться на войну, ожидая вернуться героями. Лоу предполагает, что Дженкинс, возможно, страдает психическим расстройством, согласно данным, якобы полученным от его родителей.

    Лоу также добавил, что многие наемники, отправляющиеся на Украину, могут быть «немного сумасшедшими или страдающими манией величия». Часть из них – бывшие военные или члены полувоенных группировок, которые ищут способы реализовать свою агрессию.

    Политолог подчеркивает, что наемники выбирают войну ради заработка и, по его мнению, это становится легальным способом убивать. Лоу сравнил это с возможной защитой своей родины: «Если бы завтра какая-то страна вторглась в Австралию, я бы тоже задумался, стоит ли мне сражаться за моих детей и дедушку, который участвовал в Первой мировой войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса. Австралия запросила у России информацию о задержании Дженкинса в зоне специальной военной операции. Канберра подтвердила, что Дженкинс жив и содержится под стражей после сообщений о его смерти.

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    19 февраля 2025, 23:05 • Новости дня
    В Киеве объявили воздушную тревогу

    В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве, Харьковской, Днепропетровской и ряде других областей объявили воздушную тревогу, сообщило министерство цифровой трансформации Украины.

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Харьковской области была объявлена воздушная тревога в 22.41 мск, передает ТАСС.

    Ранее тревога была объявлена в ряде других регионов Украины. В частности, она затронула Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую и частично Черкасскую области. В этих областях тревога продолжает действовать.

    Ранее в Одессе произошло не менее трех серий взрывов.

    Также подполье сообщило, что ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Черниговской области.

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    20 февраля 2025, 05:51 • Новости дня
    Качиньский отказался от идеи отправки польских солдат на Украину

    Призывавший к участию Польши в миротворческой миссии на Украине Качиньский отказался от этой идеи

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель польской партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил о невозможности отправки польских солдат на Украину, хотя в 2022 году, когда его партия находилась у власти, предлагал направить на Украине миротворческую миссию с участием польских военных.

    «Три года назад была совсем другая ситуация», – приводит слова Качиньского РИА «Новости».

    Он отметил, что сегодня польское общество не поддержит такую операцию, а также указал на необходимость защиты границы с Белоруссией и на якобы наличие потенциальной угрозы со стороны Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, милитаризация Польши превратилась в череду скандалов.

    Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что его государство не планирует посылать на Украину военных. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что государства, граничащие с Россией, не должны вводить войска на Украину.


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    20 февраля 2025, 00:13 • Новости дня
    Украинские БПЛА сбиты над Крымом

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Крыма сбито четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    Как уточнило в Telegram ведомство, беспилотники были уничтожены российской ПВО в период с 22.25 до 23.10 мск.

    Напомним, поздним вечером во вторник российская ПВО также сбила четыре украинских беспилотника над территорией Крыма.

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    20 февраля 2025, 07:15 • Новости дня
    Украинец получил шесть лет за подготовку теракта в Хакасии

    Уроженец Украины осужден на шесть лет за подготовку теракта в Хакасии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уроженец Украины, у которого нашли документы полковника спецслужб, приговорен к шести годам лишения свободы за подготовку теракта на объекте Минобороны России в Хакасии.

    Уроженец Украины был осужден на шесть лет лишения свободы за подготовку террористического акта в Хакасии, сообщает ТАСС. Мужчина, у которого были обнаружены документы полковника одной из украинских спецслужб, планировал теракт на объекте Министерства обороны России.

    Согласно приговору Второго восточного окружного военного суда, осужденный проведет первые два года наказания в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Его обвинение основывается на статьях 30 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающихся подготовки террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Абакана попытался выехать на Украину, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины, за что был задержан ФСБ России.

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    Какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию

    В РФПИ допустили возвращения американских нефтяных компаний на российский рынок. В свое время из России уходили ExxonMobil, BP, Shell, Equinor, Eni и другие. Некоторые покидали Россию враждебно, другие – с неохотой, а третьи, как ни странно, де-факто никуда не ушли. Захотят ли вернуться в Россию крупные международные компании отрасли и нужны ли они нам теперь? Подробности

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    Украина создает новый образ «победы» над Россией

    Конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжает усиливаться. Пока украинские чиновники критикуют нового президента США, местные газеты пытаются сформулировать новый «образ победы». Он будет заключаться в сохранении Киевом контроля над целым рядом крупных городов. Зачем офису Зеленского нужен этот нарратив и как он соотносится с будущим украинской власти? Подробности

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    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского

    Как заявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника. Это не единственное важное событие на территориях, временно оккупированных ВСУ. Там назревает перелом, после которого Киев потеряет «козырь», которым хотел воспользоваться на переговорах. Подробности

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    Почему США начали делать России подарки

    Еще до переговоров с делегацией из Москвы в Эр-Рияде новая администрация в Вашингтоне сделала России несколько подарков. Если точнее, отказалась от некоторых видов информационного оружия, которое прежде использовало – и это не только USAID. Однако радоваться этим «данайским дарам» пока преждевременно – власти США ведут сложную игру. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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