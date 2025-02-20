Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Радикалы в Грузии жгли флаги США и оскорбляли Трампа
Грузинские радикалы на акциях протеста, которые непрерывно проводят после 28 ноября 2024 года из-за решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, начали устраивать ритуалы с сожжением флагов США, обвиняя президента этой страны Дональда Трампа в «сговоре» с российским лидером Владимиром Путиным против Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В социальных сетях отмечают, что на это нет никакой реакции посольства США и неправительственного сектора, которая, по мнению пользователей, незамедлительно последовала бы, если бы такими действиями занимались сторонники правящей «Грузинской мечты».
Между тем по грузинским законам надругательство над флагами стран, с которыми у Грузии есть дипломатические отношения, карается штрафом в размере 1 тыс. лари (примерно 360 долларов).
Кроме того, Дональда Трампа оскорбляют в социальных сетях радикальные оппозиционеры и их сторонники.
Так, министр по делам беженцев в саакашвилевском правительстве Коба Субелиани написал, что лозунг президента США – это «Make USSR great again», и обматерил президента США.
Оппозиционный журналист Мераб Метревели назвал Трампа «бастардом» – в грузинском языке это слово имеет крайне негативную коннотацию.
Противники грузинских властей также выставляют посты с призывами к американскому народу «свергнуть Трампа».
В свою очередь, сторонники «Грузинской мечты» репостят коллажи, в которых президент США рядом с предвыборными лозунгами правящей партии.