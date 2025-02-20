Радикалы в Грузии жгли флаги США и оскорбляли Трампа

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В социальных сетях отмечают, что на это нет никакой реакции посольства США и неправительственного сектора, которая, по мнению пользователей, незамедлительно последовала бы, если бы такими действиями занимались сторонники правящей «Грузинской мечты».

Между тем по грузинским законам надругательство над флагами стран, с которыми у Грузии есть дипломатические отношения, карается штрафом в размере 1 тыс. лари (примерно 360 долларов).

Кроме того, Дональда Трампа оскорбляют в социальных сетях радикальные оппозиционеры и их сторонники.

Так, министр по делам беженцев в саакашвилевском правительстве Коба Субелиани написал, что лозунг президента США – это «Make USSR great again», и обматерил президента США.

Оппозиционный журналист Мераб Метревели назвал Трампа «бастардом» – в грузинском языке это слово имеет крайне негативную коннотацию.

Противники грузинских властей также выставляют посты с призывами к американскому народу «свергнуть Трампа».

В свою очередь, сторонники «Грузинской мечты» репостят коллажи, в которых президент США рядом с предвыборными лозунгами правящей партии.