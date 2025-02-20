  • Новость часаЭксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
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    Какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию
    Трамп предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Ответ мастеров культуры. Как СВО изменила художественную жизнь России
    Стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области
    Трамп обвинил Киев в срыве сделки по ископаемым на Украине
    Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на Трампа
    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области
    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    8 комментариев
    20 февраля 2025, 12:19 • Новости дня

    Радикалы в Грузии жгли флаги США и оскорбляли Трампа

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинские радикалы на акциях протеста, которые непрерывно проводят после 28 ноября 2024 года из-за решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, начали устраивать ритуалы с сожжением флагов США, обвиняя президента этой страны Дональда Трампа в «сговоре» с российским лидером Владимиром Путиным против Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях отмечают, что на это нет никакой реакции посольства США и неправительственного сектора, которая, по мнению пользователей, незамедлительно последовала бы, если бы такими действиями занимались сторонники правящей «Грузинской мечты».

    Между тем по грузинским законам надругательство над флагами стран, с которыми у Грузии есть дипломатические отношения, карается штрафом в размере 1 тыс. лари (примерно 360 долларов).

    Кроме того, Дональда Трампа оскорбляют в социальных сетях радикальные оппозиционеры и их сторонники.

    Так, министр по делам беженцев в саакашвилевском правительстве Коба Субелиани написал, что лозунг президента США – это «Make USSR great again», и обматерил президента США.

    Оппозиционный журналист Мераб Метревели назвал Трампа «бастардом» – в грузинском языке это слово имеет крайне негативную коннотацию.

    Противники грузинских властей также выставляют посты с призывами к американскому народу «свергнуть Трампа».

    В свою очередь, сторонники «Грузинской мечты» репостят коллажи, в которых президент США рядом с предвыборными лозунгами правящей партии.

    19 февраля 2025, 14:22 • Новости дня
    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге

    Зеленский ответил Трампу, что поменять его сейчас не получится

    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг заявления президента США о низком рейтинге, заявив о 57% доверия по данным Киевского международного института социологии (КМИС), и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    Зеленский отреагировал на слова президента США, который заявил, что его рейтинг доверия составляет всего 4%, пишет украинское издание «Страна».

    В ответ глава киевского режима привел данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому, по его словам, его поддержка составляет 57%. «Сегодня вышел рейтинг КМИС с 57% доверия ко мне», – заявил Зеленский. Он выразил убеждение, что цифра в 4% якобы является дезинформацией, поступающей от России. По его словам, существуют доказательства обсуждения таких данных между американскими и российскими сторонами.

    Он добавил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Кроме того, Зеленский выразил свое возмущение по поводу высказываний президента США, обвинив его в том, что он «живет в дезинформационном пространстве».

    Отмечается, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, был опубликован спустя несколько часов после заявления американского лидера о низкой поддержке Зеленского на Украине. Исследование показало, что за последние два месяца, с декабря 2024 года по февраль 2025 года, рейтинг доверия к украинскому лидеру вырос с 52% до 57%, хотя до этого он демонстрировал устойчивое снижение.

    Президент США ранее заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    19 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому

    Daily Mail: Вэнс пообещал, что выпады Зеленского в адрес президента США «обернутся против него же»

    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Pess

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что публичные нападки Владимира Зеленского на президента США могут обернуться против него самого, передает РИА «Новости». Вэнс подчеркнул, что критика Трампа в публичном пространстве – это «ужасный способ» взаимодействия с администрацией США и не приведет к изменению мнения Трампа.

    В Белом доме также предупредили, что президент США не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.

    Издание отмечает, что обострение риторики между Киевом и Вашингтоном происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Вэнса, Зеленский получает «неправильные советы» о взаимодействии с новой администрацией и привык к условиям, где его действия не подвергались критике.

    Вэнс также подчеркнул, что конфликт должен завершиться как можно скорее. Он отметил, что политика президента США основывается на его четком геополитическом видении, а не «на российской дезинформации».

    Президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять свою страну.

    Зеленский отверг обвинения Трампа в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала, что происходит в отношениях между США и Украиной.

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    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

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    19 февраля 2025, 17:27 • Новости дня
    Автопроизводитель из Кореи заявил о начале сборки кроссоверов в России

    Южнокорейский автопроизводитель KGM анонсировал начало производства в России

    Автопроизводитель из Кореи заявил о начале сборки кроссоверов в России
    @ Laurent Sanson/Psnewz/Zuma/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Южнокорейский концерн KGM планирует начать сборку кроссоверов в России с марта 2025 года, предлагая модели по цене от 3,59 млн рублей.

    На пресс-конференции в Москве генеральный директор «Рэкс Моторс» Виталий Осипов сообщил о планах компании KGM, ранее известной как SsangYong, начать производство автомобилей на территории России, передает «Комсомольская правда».

    Старт производства запланирован на март 2025 года. Первоначально будут выпускаться четыре модели кроссоверов – Torres, Tivoli, Korando и Rexton, которые уже зарегистрированы и представлены на российском рынке.

    Цены на модели будут варьироваться от 3,59 млн рублей за Tivoli до 6,79 млн рублей за Rexton. Каждая из машин будет иметь гарантию на пять лет или 100 тыс. километров пробега.

    Осипов отметил, что пока новых и уникальных моделей производиться не планируется, компания сосредоточится на уже проверенных кроссоверах, которые пользуются спросом.

    Ранее концерн Changan начал переговоры о запуске контрактной сборки своих автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде, что может укрепить его позиции на российском рынке.

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    19 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    Путину доложили о пересечении ВС России границы в Курской области и выходе на территорию Украины
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что ему час назад доложили о пересечении бойцами ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

    «Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, – сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», – сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ВС России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Петербурге, специализирующееся на создании радиоэлектроники и беспилотных систем.

    Коментарии (45)
    20 февраля 2025, 01:54 • Новости дня
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    @ кадр из видео «Tucker on X»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в смерти журналиста и блогера Гонсало Лиры – американского гражданина, который подвергался пыткам и умер в украинской тюрьме.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) под сообщением о том, что год назад «Украина заключила в тюрьму и убила Гонсало Лиру, американского журналиста, который критиковал Зеленского» Маск оставил комментарий: «Зеленский убил американского журналиста!».

    Еще в 2023 году Маск попросил Зеленского объясниться насчет содержания в заключении Лиры. Маску ответила СБУ. По версии СБУ, задержанный в мае 2023 года Лира систематически оправдывал СВО, в своих видео поддерживал Россию. Его обвинили по статье об «оправдании агрессии» России против Украины. СБУ заявила, что блогера отпустили под домашний арест, но он попытался сбежать через границу с Венгрией.

    Лира восемь месяцев находился в заключении, где подвергался пыткам, не получая должной медпомощи. В январе 2024 года Госдеп подтвердил, что Лира скончался в украинской тюрьме. При этом Госдеп весной 2024 года в докладе о ситуации с правами человека в России и на Украине проигнорировал смерть Лиры.

    Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, «Киеву позволяют даже пытать американцев, все набрали в рот воды». Ранее Лира за свою деятельность стал объектом преследования со стороны боевиков украинского националистического подразделения «Кракен».

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    19 февраля 2025, 22:40 • Новости дня
    Шольц назвал сторонников увеличения помощи Киеву «провинциальными придурками»

    Шольц поругался с немецкими депутатами и назвал сторонников увеличения помощи Киеву «непатриотичными придурками»

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил на критику своей политики в отношении Украины, а требующих увеличить помощь Киеву назвал «непатриотичными провинциальными придурками», пишет Politico со ссылкой на депутата от партии «Зеленых» Себастьяна Шефера.

    Как пишет Politico, Шольц «оказался в центре пристального внимания из-за буйного нрава», передает РИА «Новости».

    Шефер рассказал, что инцидент произошел в январе на мероприятии в канцелярии Шольца, где обсуждался вопрос увеличения помощи Украине. Немецкие депутаты, в том числе Шефер, настаивали на необходимости увеличения поддержки Киева и обвинили канцлера в медлительности по вопросу поставок вооружений. Они заявляли, что вклад Германии якобы слишком мал, учитывая ее ВВП.

    В ответ на это Шольц не сдержал эмоций. «Канцлер ответил бранью, заявив, что только «антипатриотичные провинциальные придурки» будут делать такие заявления», – сообщает Politico.

    Другой источник издания, который также был на мероприятии, сообщил, что канцлер выругался дважды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину до утверждения плана мира. Шольц также призвал прекратить гонки вооружений для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

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    20 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    @ Сергей Поляков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Одесской и Николаевской областей массово получают сообщения на мобильные телефоны о принадлежности этих территорий России.

    Военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что подполье на Украине фиксировало массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны жителям Одесской и Николаевской областей о том, что данные территории являются русскими землями, передает ТАСС.

    По словам Киселева, около 80% жителей этих областей получили такие сообщения. Эксперт предположил, что массовая рассылка могла быть вызвана сбоем в сети или действиями определенных соратников.

    Киселев также добавил, что по данным подполья, на окраине Одессы был нанесен удар, уничтоживший крупный склад с боеприпасами. Удар был также нанесен по промзоне Запорожья, откуда доносились взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийское подполье сообщило об ударе по Вооруженным силам Украины в Одесской области. Также сообщалось, что в Одессе, по данным пророссийского сопротивления, был нанесен удар по порту. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ракетный комплекс «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе.

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    19 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Суд удовлетворил требования бывших сотрудников российского Google в приоритетном порядке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Арбитражный суд Москвы принял решение удовлетворить требования бывших сотрудников ООО «Гугл» в приоритетном порядке по отношению к другим кредиторам, включая телеканалы.

    Арбитражный суд Москвы, по данным «Ведомости», принял решение удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО «Гугл». Решение было принято после обращения конкурсного управляющего компании Валерия Таляровского, который указывал на нарушение законодательства России со стороны Google LLC и рост текущих обязательств ООО «Гугл».

    В заявлении Таляровского подчеркивается, что неисполнение судебных актов Google LLC приводит к невозможности удовлетворить требования работников. Общая сумма задолженности по зарплате и компенсациям составляет около 480 млн руб., в то время как требования телеканалов и других текущих кредиторов превышают капитализацию Alphabet.

    Бывшие сотрудники поддержали заявление управляющего, указав на отсутствие в законодательстве механизма изменения очередности в подобных ситуациях. Они также отметили, что требования телеканалов достигают фантастических значений – 2,8 дуодециллиона руб., что исключает справедливое удовлетворение требований.

    На заседании суда юрист обратил внимание на нереалистичность суммы требований телеканалов. Суд поддержал позицию арбитражного управляющего, отметив, что такие суммы вызваны отказом Google исполнять судебные решения. Решение суда может стать прецедентом в российской правоприменительной практике.

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    19 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа

    Лавров: Президент США не скрывает мнения о «жалкой личности» Зеленского

    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США является политиком, который не скрывает своего мнения о таких «жалких личностях», как Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение о президенте США и его отношении к некоторым мировым лидерам. Лавров подчеркнул, что американский лидер является абсолютно самостоятельным политиком, который привык выражать свои мысли и мнения прямо и открыто, передает ТАСС.

    «Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», – заявил Лавров.

    Ранее президент США раскритиковал Владимира Зеленского, указывая на его низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Политолог Владимир Скачко отметил, что эта резкая критика со стороны Трампа свидетельствует о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    19 февраля 2025, 18:03 • Новости дня
    Американцы рассказали о жизни в России и удивились экономике

    Переехавшие в Россию американцы рассказали, что выбрали страну из-за идеологии и возможностей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Элизабет и Эндрю, американцы, переехавшие в Россию, объяснили, что выбрали эту страну из-за ее традиционных ценностей, масштабов, экономических возможностей и культурного многообразия, что отличает ее от США.

    Они отметили, что им не нравилось направление, в котором двигались США, и Россия привлекла их своим следованием традиционным ценностям, передает РИА «Новости».

    Кроме идеологических причин, они также подчеркнули важность русского языка, масштабов страны и ее культурного многообразия. Эндрю добавил, что Россия, несмотря на множество санкций, успешно с ними справляется благодаря сильной экономике. Он отметил, что для трудолюбивых англоязычных людей здесь нет препятствий в поиске работы и обеспечении семьи.

    Ранее гражданин Германии Лев Зейбель, проживающий в Калужской области, получил российский паспорт после того, как обратился к президенту с просьбой о содействии в получении гражданства.

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    19 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Полиция начала проверку сообщения о массовой драке в комплексе «Москва-сити»

    Столичная полиция приступила к проверке информации о драке в районе торгово-развлекательного центра «Афимолл» в «Москве-сити».

    По предварительным данным, в конфликте могли участвовать около 50 человек, передает ТАСС. Согласно сведениям пресс-службы ГУ МВД России по Москве, сообщение о драке поступило в полицию, после чего на место были направлены наряды. Однако по их прибытии никаких следов противоправных действий зафиксировано не было.

    В настоящее время полицейские продолжают отрабатывать прилегающую территорию для выяснения возможных обстоятельств происшествия. Также проводится анализ видеозаписей с камер наружного наблюдения в целях установления возможных участников инцидента.

    В сентябре после массовой драки со стрельбой на севере Москвы задержали более 20 человек. В октябре в Сочи полиция задержала 23 мужчин, устроивших драку из-за девушки, в результате чего пострадал 17-летний подросток. В ноябре киргизские мигранты устроили массовую драку в Москве из-за проститутки.

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    19 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Пашинян назвал армян «безгосударственной нацией»

    Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции Армении

    Пашинян назвал армян «безгосударственной нацией»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил разработку новой конституции страны, указав на нелегитимность существующей в общественном восприятии.

    Пашинян выступил с инициативой принятия новой конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение политика, транслировавшееся по местным телеканалам. Он подчеркнул, что все референдумы, связанные с текущей конституцией, воспринимаются обществом как нелегитимные. По его мнению, новая конституция необходима для перехода от состояния «безгосударственной нации» к функционированию «государственно-образованного народа».

    Ранее Пашинян уже озвучивал политическую цель создания новой конституции, которая будет тесно связана с гражданами Армении. Тем не менее, оппозиция обвиняет его в удовлетворении требований Азербайджана, касающихся исключения из основного закона упоминания о Декларации о независимости, включающей Нагорный Карабах. Пашинян признал этот регион частью Азербайджана, что вызвало подозрения в уступках Баку.

    Ранее Эрдоган дал сигнал о возможности участия в будущих выборах, заявив о готовности баллотироваться на президентский пост в разговоре с известным певцом Ибрагимом Татлысесом.

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    19 февраля 2025, 14:42 • Новости дня
    Канада призвала Европу объединиться против Трампа

    Глава МИД Канады Жоли предупредила Европу о политической угрозе от администрации США

    Канада призвала Европу объединиться против Трампа
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли завершила поездку по Европе, заявив, что уведомила европейских союзников о политической угрозе, которую нынешняя администрация США представляет для Канады, и призвала к координации действий.

    В Брюсселе Жоли рассказала, что многие европейские коллеги не осведомлены о ситуации в США и Канаде. Она отметила, что европейцы не выступают открыто против угроз президента США аннексировать Канаду или ввести тарифы из-за собственных сложностей в отношениях с Вашингтоном, передает CBC.

    Жоли подчеркнула важность своего визита в Европу для обсуждения совместной реакции на тарифы и защиты национальной безопасности и суверенитета. Министр заявила, что несмотря на шутки американских сенаторов о возможной аннексии Канады, это не смешно и является вопросом уважения к стране и ее народу.

    Кроме того, Жоли подтвердила, что вопрос о возвращении России в G7 остается закрытым для Канады, несмотря на заявление главы США о желании вернуть Россию в группу.

    Канада также была приглашена на второй французский саммит по Украине и европейской безопасности после того, как президент Франции Эммануэль Макрон созвал первый саммит без участия некоторых европейских стран, включая Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский политолог Александр Рар сказал, что европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, осознав, что конфронтация с США – путь в никуда, но только президент Франции Эммануэль Макрон этого пока не осознает.

    Также сообщалось, что Франция организует вторую встречу с участием 11 европейских стран и Канады для обсуждения европейской безопасности на Украине в гибридном формате.

    Между тем Канада готова дать жесткий и однозначный ответ на введенные США пошлины на сталь и алюминий для защиты канадских рабочих.

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    19 февраля 2025, 19:37 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского диктатором
    Трамп назвал Зеленского диктатором
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    По мнению американского лидера, украинский президент пользуется низкой поддержкой среди населения и не смог бы добиться успеха без манипуляций с экс-президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».

    В публикации в соцсети TRUTH Social глава США также подчеркнул, что продолжающийся конфликт с Россией разрушает Украину. По его словам, ситуация остается критической, и Зеленский должен поторопиться, иначе Украина может потерять свою независимость.

    Кроме того, Трамп напомнил о своей позиции, заявив, что он, будучи президентом, смог бы быстро достичь мирного урегулирования. Он высказал недовольство политикой администрации Байдена, которая, по его мнению, не пыталась добиться мирного разрешения конфликта.

    Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием к западным странам продолжать поставки вооружений Киеву, а не обсуждать проведение выборов в стране.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа.

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    20 февраля 2025, 06:16 • Новости дня
    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек

    Первый замначальника российского Генштаба Рудской сообщил о потерях ВСУ убитыми и ранеными в 1 млн человек

    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек
    @ Mykola Myalshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской в интервью «Красной звезде» рассказал, что российскими войсками в 2024 году было освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником. За первые два месяца 2025 года этот показатель составил более 600 кв. км. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях освобождено около 75% территорий, в ЛНР осталось освободить менее 1%.

    Он подчеркнул, что 2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции, и отметил, что киевский режим уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя. Производственная способность Украины в отношении вооружения и боеприпасов существенно снижена, а мобилизация носит принудительный характер и не позволяет компенсировать высокие потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.


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    Маск и сенатор США выступили за аудит американской помощи Украине
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    Какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию

    В РФПИ допустили возвращения американских нефтяных компаний на российский рынок. В свое время из России уходили ExxonMobil, BP, Shell, Equinor, Eni и другие. Некоторые покидали Россию враждебно, другие – с неохотой, а третьи, как ни странно, де-факто никуда не ушли. Захотят ли вернуться в Россию крупные международные компании отрасли и нужны ли они нам теперь? Подробности

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    Украина создает новый образ «победы» над Россией

    Конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжает усиливаться. Пока украинские чиновники критикуют нового президента США, местные газеты пытаются сформулировать новый «образ победы». Он будет заключаться в сохранении Киевом контроля над целым рядом крупных городов. Зачем офису Зеленского нужен этот нарратив и как он соотносится с будущим украинской власти? Подробности

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    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского

    Как заявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника. Это не единственное важное событие на территориях, временно оккупированных ВСУ. Там назревает перелом, после которого Киев потеряет «козырь», которым хотел воспользоваться на переговорах. Подробности

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    Зеленский начал сжигать мосты с Америкой

    Переговоры России и США в Эр-Рияде стали для Киева шоком. Дональд Трамп, комментируя итоги встречи, заявил о популярности Зеленского в 4% и необходимости провести выборы на Украине. В ответ Зеленский говорит, что «поменять его никак не получится», и ссылается на свой рейтинг, опубликованный спустя несколько часов после критики Трампа. Что происходит в отношениях США и Украины и почему даже на Западе Зеленский стал восприниматься не как борец за демократию, а как узурпатор, жаждущий войны? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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