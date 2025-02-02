FT: Тарифы Трампа вызвали панику в Канаде и Мексике

FT: Тарифы Трампа в отношении Канады и Мексики угрожают экономике Северной Америки

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Financial Times, Трамп подписал указ о введении 25-процентных тарифов на товары из Канады и Мексики, начиная с ближайшего вторника, а также 10-процентных тарифов на энергоносители. Дополнительно введены тарифы на товары из Китая.

Эксперты из Института международной экономики Петерсона прогнозируют замедление экономического роста и ускорение инфляции в Северной Америке в ближайшие годы. Основной удар придется на Мексику и Канаду, которые отправляют более трех четвертей своих экспортных товаров в США в рамках торгового соглашения USMCA.

По словам Кэндис Лэйн, президента Канадской торговой палаты, тарифы значительно увеличат стоимость товаров для потребителей. Президент Канадской ассоциации производителей стали Кэтрин Кобден отметила, что ежегодная торговля сталью на сумму 20 млрд долларов между США и Канадой будет значительно нарушена.

Руководители частного сектора в Мексике выразили обеспокоенность, опасаясь дальнейшего замедления экономики страны и возможной рецессии. Председатель Американской торговой палаты в Мексике Педро Касас Алатристе заявил, что новые тарифы откатят назад отношения, налаженные за десятилетия.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о введении ответных 25-процентных тарифов на американские товары, в то время как президент Мексики Клаудиа Шейнбаум также анонсировала введение тарифов, но без подробностей. Лидеры бизнеса, политики и торговые ассоциации всех трех стран выразили недовольство новыми тарифами, предупреждая об инфляции, перебоях в поставках и потере рабочих мест.

Ранее Bloomberg сообщило, что тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом на импорт из Канады и Мексики, могут нарушить нефтяной рынок Северной Америки и повысить цены на топливо для американских автомобилистов.

В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

Напомним, Трамп подписал указ о введении 10-процентного налога на импорт канадского энергоносителя, а также общие 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10-процентные пошлины для Китая. Тарифы вступают в силу во вторник.