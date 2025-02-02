Bloomberg: Пошлины Трампа на нефть угрожают ростом цен на бензин в США

Bloomberg: Тарифы Трампа на канадскую нефть могут спровоцировать рост цен на бензин в США

Tекст: Ольга Иванова

Президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Канады и Мексики, что может дестабилизировать нефтяной рынок Северной Америки и увеличить цены на бензин в США, сообщает Bloomberg. В субботу Трамп подписал указ о введении 10-процентного налога на импорт канадского энергоносителя, а также общие 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10-процентные пошлины для Китая. Тарифы вступают в силу во вторник в 12.01 по местному времени.

Эти тарифы могут сократить поставки нефти от двух крупнейших поставщиков нефти в США – Канады и Мексики. В США поступает примерно 4 млн баррелей нефти в день из Канады и около 500 тыс. баррелей из Мексики, большая часть которых покупается Valero Energy Corp. для заводов на побережье Мексиканского залива. На Среднем Западе США, на долю которого приходится 23% мощностей американских НПЗ, переработчики настолько зависят от канадских поставок, что трубопроводы, которые ранее доставляли нефть с побережья Мексиканского залива на Средний Запад, были перепрофилированы, пишет издание.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. заявили, что «тарифы на канадскую нефть могут привести к непопулярному, но временному увеличению цен на бензин на Среднем Западе США». Белый дом, по словам своих представителей, установил более низкий 10-процентный тариф на канадский энергоноситель, чтобы минимизировать давление на цены на бензин и топливо для отопления.

Канада ответила введением 25-процентных контрмер на 155 млрд канадских долларов (107 млрд долларов) американских товаров. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил возможные меры по налогообложению или ограничению экспорта энергии в США, но подчеркнул, что ни одна отрасль или регион не должны нести чрезмерную нагрузку из-за ответных мер Канады. Американские нефтепереработчики предупредили, что тарифы подорвут их прибыли и нарушат рынок нефти.

Газета ВЗГЛЯД писала, что экс-президент США Джо Байден заявлял о том, что новые санкции против российского энергетического сектора, вероятно, вызовут незначительное увеличение цен на бензин в самих США. Бывший координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что санкции США вызвали рост цен на мировых рынках. Однако, заявил он, это временная ситуация.