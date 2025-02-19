В Благовещенске 20-летний подозреваемый устроил серию поджогов и погромов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Задержание 20-летнего молодого человека, подозреваемого в серии поджогов и уничтожении имущества в Благовещенске, произошло благодаря совместным действиям сотрудников УМВД и УФСБ по Амурской области, передает РИА «Новости». Подозреваемый якобы намеренно сжег два автомобиля марки Toyota, а также устроил пожар в двух торговых павильонах и разбил витрины пяти других киосков, что стало причиной возбуждения девяти уголовных дел.

По данным правоохранительных органов, молодой человек снимал свои действия на камеру и выкладывал видео в Telegram-канал. В момент задержания он оказал сопротивление и попытался скрыться, однако был успешно задержан 15 февраля. При обыске у подозреваемого обнаружили орудия преступлений, маску и методичку по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Как подчеркнули в ведомстве, в отношении задержанного возбуждено девять уголовных дел по статьям 167 УК РФ, и он заключен под стражу. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму амурского УМВД совместно с представителями УФСБ продолжают следственные действия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности фигуранта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье задержали студента, который подозревается в поджоге. В Ленинградской области задержали группу поджигателей гуманитарной помощи, действовавших по заданию Киева. Суд арестовал подозреваемого в поджоге почтового отделения в Твери.