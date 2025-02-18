Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Встреча Лаврова и Рубио в Эр-Рияде станет результативной

Tекст: Вера Басилая

Кнайсль сообщила, что российско-американская встреча в Саудовской Аравии обещает быть результативной благодаря заинтересованности обеих сторон, передает ТАСС.

Она отметила, что состав делегаций указывает на стремление к достижению конкретных целей. По ее мнению, важным аспектом является ограниченное количество участников за столом переговоров, что способствует более эффективному обсуждению.

Кнайсль подчеркнула, что встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио показывает пример классической двусторонней дипломатии. Она считает, что именно на таких встречах определяются повестки дня, которые крайне важны для успешного проведения будущего саммита.

Экс-глава МИД Австрии также высказала мнение о подходе Евросоюза к международной дипломатии, отметив, что министерства иностранных дел стран ЕС демонстрируют «военную какофонию и стратегическую близорукость». Она добавила, что ЕС еще не осознал свою незначительную роль в текущих геополитических процессах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценка начавшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров преждевременна.

Российская и американская делегации в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы.