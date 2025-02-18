Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.7 комментариев
Кнайсль оценила переговоры России и США в Саудовской Аравии
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Встреча Лаврова и Рубио в Эр-Рияде станет результативной
Российско-американская встреча в Эр-Рияде, где министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудят ключевые темы, интересна и может быть результативной благодаря более компактному составу делегаций, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль.
Кнайсль сообщила, что российско-американская встреча в Саудовской Аравии обещает быть результативной благодаря заинтересованности обеих сторон, передает ТАСС.
Она отметила, что состав делегаций указывает на стремление к достижению конкретных целей. По ее мнению, важным аспектом является ограниченное количество участников за столом переговоров, что способствует более эффективному обсуждению.
Кнайсль подчеркнула, что встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио показывает пример классической двусторонней дипломатии. Она считает, что именно на таких встречах определяются повестки дня, которые крайне важны для успешного проведения будущего саммита.
Экс-глава МИД Австрии также высказала мнение о подходе Евросоюза к международной дипломатии, отметив, что министерства иностранных дел стран ЕС демонстрируют «военную какофонию и стратегическую близорукость». Она добавила, что ЕС еще не осознал свою незначительную роль в текущих геополитических процессах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценка начавшихся в Эр-Рияде российско-американских переговоров преждевременна.
Российская и американская делегации в Эр-Рияде возобновили переговоры после 15-минутной паузы.