«Грузинская мечта» сравнила посла Евросоюза с попугаем

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Постыдные заявления у Херчинского, который, как попугай, повторяет то, что ему велят, говоря на белое, что это черное», – заявил градоначальник.

«Ничего личного, но видно, что этот человек получает указания извне, – сказал он. – Как можно говорить об ухудшении ситуации со СМИ в Грузии?!».

По словам Кахи Каладзе, «в Грузии работает множество оппозиционных телекомпаний и агентств».

«Свобода слова и выражения в нашей стране защищена. Более того, нередко это переходит в инсинуации, оскорбления», – отметил Генсек правящей партии.

По его словам, «это не первое постыдное заявление Херчинского, основанное на лжи».

Посол ЕС заявил накануне о «враждебной остановке», в которой работают СМИ Грузии, и также сказал, что журналистам «угрожают».

По его словам, «ситуация со свободой слова в Грузии быстро ухудшается».

Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла критике постпреда Евросоюза в Грузии Павла Херчинского за встречу с министром иностранных дел страны.