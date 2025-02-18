Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.2 комментария
В Бурятии задержали участников ОПГ, похитивших и ограбивших троих мужчин
В Бурятии задержали участников ОПГ за похищение и вымогательство 900 тыс. рублей
В Бурятии задержали участников преступной группы за нападение на троих мужчин с целью вымогательства 900 тыс. рублей, а один из преступников все еще находится в розыске.
В Бурятии задержали участников организованной преступной группы, совершивших разбойное нападение на троих мужчин, похитивших их и вымогавших деньги, передает РИА «Новости». Пресс-служба регионального СУ СК сообщила, что трое фигурантов задержаны при участии сотрудников уголовного розыска МВД и управления Росгвардии по Республике Бурятия, один подозреваемый пока на свободе.
Следствие сообщило, что лидеры преступной среды и боец смешанных единоборств, будучи членами ОПГ, 7 февраля 2025 года узнали о наличии денег у трех мужчин и совершили на них нападение. Преступники прибыли в квартиру, избили жертв, угрожали пистолетом и потребовали деньги, после чего насильно увезли их в подсобное помещение кафе и удерживали там. Потерпевшие, опасаясь угроз, передали преступникам 900 тыс. рублей.
Во время обысков у обвиняемых изъяли огнестрельное оружие, в том числе пистолет, гранату и холодное оружие. Вопрос о мере пресечения для задержанных решается, а следователи продолжают выяснять полную картину преступлений, устанавливать других соучастников и дополнительные эпизоды их деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемый в теракте на железной дороге в Бурятии признал, что хотел парализовать Байкало-Амурскую магистраль. Также сообщалось, что правоохранительные органы разоблачили группировку, которая поставляла контрабандой древесину в Китай.