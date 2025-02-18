Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.2 комментария
В дождливом Эр-Рияде усилили охрану в ожидании начала переговоров России и США
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде начнутся на фоне дождливой погоды, усилены меры безопасности.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде начнутся в условиях дождливой погоды, передает РИА «Новости».
По словам члена российской делегации помощника президента Юрия Ушакова, хмурое небо лишь усиливает серьезный настрой участников.
На фоне приближающейся встречи меры безопасности ожидаемо усиливаются. У места проведения переговоров дежурит многочисленная охрана, что свидетельствует о значимости мероприятия.
Журналисты с нетерпением ожидают старта встречи, время начала которой неоднократно переносилось в течение последних часов.
Представители американской прессы прибывают на площадку в большом количестве, привлекая внимание к предстоящему диалогу.
Также подчеркивается, что, несмотря на дождь, на улицах города царит торжественная атмосфера, благодаря реющим зеленым флагам Саудовской Аравии.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента США Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.
Песков также сообщал, что российская делегация готова обсудить ситуацию на Ближнем Востоке во время переговоров в Эр-Рияде.