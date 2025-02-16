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В Казани электропоезд сбил двух детей
В Казани электропоезд сбил насмерть двух детей
В Казани на станции Дербышки электропоезд сбил двух детей 10 и 11 лет, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении безопасности движения.
В Казани электропоезд смертельно травмировал двух детей, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел на железнодорожной станции Дербышки 16 февраля около 17.59. В отношении произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России активно ведет расследование по данному делу. В рамках следственных мероприятий проводятся допросы свидетелей, а также назначены и проводятся необходимые экспертизы. Руководство следственного управления держит данный случай на особом контроле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье студентка пережила столкновение с электричкой, которое произошло на железнодорожной станции в районе Солнечногорска, где ранее произошло возгорание двух вагонов электропоезда.