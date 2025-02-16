Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.16 комментариев
Колесник сообщил о возможных претензиях Венгрии и Румынии на земли Украины
Депутат Госдумы Колесник допустил территориальные претензии Венгрии и Румынии к Украине
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о вероятности, что Венгрия и Румыния могут предъявить территориальные претензии к Украине, учитывая недавние события в Европе.
Депутат Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью aif.ru высказал мнение о возможных территориальных претензиях Венгрии и Румынии к Украине. Он подчеркнул, что Польша уже имеет подобные претензии, и не исключил, что другие страны последуют этому примеру. Колесник отметил, что результаты Мюнхенской конференции выявили разногласия в Европе, что может способствовать возникновению подобных ситуаций.
Депутат также указал на заинтересованность американских властей в захвате полезных ископаемых Украины. Он считает, что США стремятся таким образом компенсировать расходы на поддержку Украины с начала боевых действий. Эти заявления Колесник сделал на фоне общего ослабления европейского единства и усиливающегося влияния США в регионе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская политика может привести к территориальным претензиям соседних стран, включая Польшу и Венгрию, из-за напряженности с этническими меньшинствами.