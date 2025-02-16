СК возбудил дело после обстрела мужчины в Ингушетии

Tекст: Дарья Григоренко

Преступление произошло 15 февраля в ночное время возле ресторана «Терраса» в городе Сунжа. Неизвестный из пистолета калибра 9 мм произвел не менее семи выстрелов в 41-летнего местного жителя, причинив ему сквозное огнестрельное ранение бедра, передает РИА «Новости».

Стрелявший скрылся на автомобиле Лада-21114 с номерами «С 946 ВВ 06». Пострадавший был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. Автомобиль нападавшего позже нашли сожженным на автодороге Яндаре – Сурхахи. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели и очевидцы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство», предусматривающей до 15 лет лишения свободы. Ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.

Ранее сотрудники полиции Ингушетии начали поиски неизвестных, которые ранили бывшего заместителя начальника Карабулакского ГОВД, госпитализированного с ранением в ногу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ингушетии неизвестные совершили нападение на бывшего заместителя начальника ГОВД по Карабулаку, открыв огонь и ранив его.