Глава ЛНР запустил программу «Герои Луганщины» для участников СВО

Леонид Пасечник учредил программу «Герои Луганщины» для военнослужащих армии ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Леонид Пасечник подписал указ о старте региональной кадровой программы «Герои Луганщины». Данную инициативу он озвучил в ходе визита к военнослужащим 3-й гвардейской общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии. Цель программы – раскрытие потенциала участников специальной военной операции и их подготовка для работы в муниципальных и государственных органах, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Пасечник отметил, что участники программы пройдут обучение под руководством опытных профессионалов и наставников, получая необходимые знания и умения. Он призвал всех защитников Луганщины принять активное участие в проекте, чтобы реализовать свой потенциал для укрепления и процветания региона и России.

Кроме того, глава ЛНР вручил награды в преддверии Дня защитника Отечества. Он наградил тринадцать отличившихся военнослужащих орденами «Службою и храбростью» II степени и «За доблесть» II степени. Большинство награжденных – жители Луганщины, защищающие свои дома и родных.