Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
Глава ЛНР запустил программу «Герои Луганщины» для участников СВО
Леонид Пасечник учредил программу «Герои Луганщины» для военнослужащих армии ЛНР
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил о запуске кадровой программы «Герои Луганщины», нацеленной на обучение участников спецоперации для работы в государственных и муниципальных органах.
Леонид Пасечник подписал указ о старте региональной кадровой программы «Герои Луганщины». Данную инициативу он озвучил в ходе визита к военнослужащим 3-й гвардейской общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии. Цель программы – раскрытие потенциала участников специальной военной операции и их подготовка для работы в муниципальных и государственных органах, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Пасечник отметил, что участники программы пройдут обучение под руководством опытных профессионалов и наставников, получая необходимые знания и умения. Он призвал всех защитников Луганщины принять активное участие в проекте, чтобы реализовать свой потенциал для укрепления и процветания региона и России.
Кроме того, глава ЛНР вручил награды в преддверии Дня защитника Отечества. Он наградил тринадцать отличившихся военнослужащих орденами «Службою и храбростью» II степени и «За доблесть» II степени. Большинство награжденных – жители Луганщины, защищающие свои дома и родных.