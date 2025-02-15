«Волонтеры Победы» по всей России почтили память героев-интернационалистов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» организовало серию памятных и просветительских мероприятий в память о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В различных регионах России добровольцы возложили цветы к мемориалам и провели встречи с ветеранами боевых действий, чтобы почтить память Героев, сражавшихся за безопасность нашей страны. На этих мероприятиях были представлены биографии Героев в рамках всероссийской акции «Герои Афганской войны».

В Крыму состоялась встреча молодёжи с ветераном Самиром Асановым, который поделился своими воспоминаниями о службе в Афганистане и подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах солдат. В Воронежской области волонтёры провели встречу с Владимиром Михайленко, ветераном боевых действий, который дал напутственные слова молодому поколению и выразил признательность за сохранение памяти о Героях.

В Алтайском крае Евгений Кузнецов, военный разведчик, рассказал о своей службе на Северном Кавказе и текущей работе в общественной организации «Воин». Он подчеркнул важность командного духа и взаимопомощи среди военнослужащих. Мероприятия по возложению цветов и торжественные церемонии прошли также в Кировской, Смоленской и Чувашской областях.

Акции прошли и в других регионах, таких как Хабаровский и Сахалинский края, где добровольцы раздавали информационные листовки и рассказывали о подвигах Героев, участвовавших в локальных войнах. Подобные мероприятия проводились и в Севастополе, Москве, Ростовской области и других регионах, что подчеркивает значимость таких акций для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.