Отпускные цены на красную икру в России снизились перед праздниками на фоне избытка запасов

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает ВАРПЭ, у рыбаков Дальнего Востока имеются значительные запасы красной икры, что позволило снизить отпускные цены, передает РИА «Новости». Ассоциация заверила, что дефицита и резкого повышения цен на икру к праздникам, таким как Масленица, 23 февраля и 8 марта, не ожидается.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что «дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет».

По данным ВАРПЭ, отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке снизились значительно. Закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются от 4,5 тыс. рублей за кг, что в 1,5 раза меньше, чем в декабре прошлого года. Икра кеты подешевела на 15% и стоит от 5,5 тыс. рублей за кг. В Москве оптовые цены на икру горбуши снизились менее чем на 1%, до 8,1 тыс. рублей за кг, а на кету – на 7%, до 8 тыс. рублей.

Зверев подчеркнул, что отпускные цены рыбаков не сильно зависят от пиковых сезонов продаж, таких как новогодние и весенние праздники. Он выразил надежду на снижение розничных цен в связи с большими запасами и снижением отпускных цен. Чтобы избежать фальсификата, он рекомендовал покупать икру у проверенных поставщиков и в крупных торговых сетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на красную икру в России после нового года продолжают снижаться, достигнув уровня на 10% ниже декабрьского и на 15–20% ниже ноябрьского.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что производство икры в России сможет полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Между тем в начале года правоохранители обнаружили подпольное производство в Одинцово, где изготавливали имитацию красной икры в промышленных масштабах.