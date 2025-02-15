В Совфеде предложили создать Центр операций по безопасности для борьбы с фишингом

Tекст: Александра Юдина

Зампред Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин направил в Минцифры обращение с предложением создать Центр операций по безопасности (SOC), передает ТАСС.

В состав центра будет входить Генпрокуратура, операторы связи и другие структуры. Цель инициативы – борьба с фишинговыми атаками и киберугрозами.

Шейкин отметил, что создание SOC способствует улучшению обмена информацией и оперативному реагированию на мошеннические действия в интернете. Включение силовых структур и операторов связи позволит своевременно блокировать вредоносные ресурсы и предупреждать создание фишинговых страниц.

Сенатор подчеркнул, что такой подход укрепит доверие к цифровой среде и создаст основу для эффективного противодействия киберугрозам.

Он добавил, что это важный шаг в условиях активной цифровизации, необходимый для защиты граждан и бизнеса от мошенничества.

В своем обращении Шейкин ссылается на данные НИИ «Интеграл» Минцифры, согласно которым в IV квартале 2024 года обнаружено более 80 тыс. фишинговых ресурсов. Ожидается, что в 2025 году число атак увеличится, особенно в финансовом и коммерческом секторах.

Ранее Министерство внутренних дел России предупредило граждан о фишинговых атаках, которые осуществляются от имени интернет-магазина Ozon с целью кражи данных.

Также МВД раскрыло схему мошенничества с онлайн-покупками игровых предметов и аккаунтов, наиболее часто встречающуюся в играх «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.

В целом количество киберпреступлений в России в 2024 году составило 765,4 тыс., что на 13,1% больше показателей предыдущего года.