В Белоруссии решили проверить причастность бывшего мужа Тимановской к экстремизму

СК Белоруссии решил проверить причастность экс-супруга бежавшей в Польшу Тимановской к экстремизму

Tекст: Дарья Григоренко

СК Белоруссии начал проверку в отношении Зданевича на причастность к экстремистской деятельности. По данным ведомства, рассматривается вопрос о возможном привлечении его к ответственности согласно закону. Комитет намерен дать правовую оценку каждому факту его возможной противоправной деятельности, передает ТАСС.

По данным следствия, в феврале текущего года в интернете появилась информация о том, что Зданевич был вовлечен в экстремистские акции, направленные против Белоруссии и действующей власти. Он якобы использовал запрещенную символику и совершал действия, разжигающие социальную вражду.

Как стало известно, пользователи Сети ссылались на источник в лице его бывшей супруги Кристины Тимановской, которая также подозревается в участии в экстремистских формированиях. Тимановская в настоящее время находится за пределами Белоруссии, что затрудняет проведение расследования.

Напомним, в 2021 году белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства, чтобы выступать за эту страну на соревнованиях. Ранее Тимановская призвала белорусских спортсменов выступить против «режима». Кроме того, в этом же году супругу белорусской спортсменки Тимановской Арсению Зданевичу выдали гуманитарную визу Польши.

2 августа 2021 года Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства Белоруссии. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Позже она прибыла в Польшу.