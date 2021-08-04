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Муж Тимановской получил польскую визу
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Супругу белорусской спортсменки Кристины Тимановской Арсению Зданевичу выдали гуманитарную визу Польши, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
«Могу добавить, что также муж госпожи Тимановской получил польскую гуманитарную визу», – цитирует Мюллера ТАСС.
Планируется, что Зданевич приедет в Варшаву в среду, туда же из Вены прилетит его жена.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.
После этого стало известно, что следующий из Токио самолет с Кристиной Тимановской обошел воздушное пространство Белоруссии по пути в Вену.
Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.
В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Тимановская передумала лететь в Польшу
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Белорусская спортсменка Кристина Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены, сообщил осведомленный источник в токийском аэропорту Нарита.
Вылет рейса был запланирован на 10.20 по местному времени (04.20 мск). Самолет вылетел из Токио в Варшаву с небольшим опозданием. Тем временем самолет австрийской авиакомпании вылетел из Токио. О причинах Тимановской сменить рейс не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов, передает ТАСС.
Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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МВД Австрии прояснило судьбу Тимановской
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская планирует в среду после прибытия в Вену отправиться в Варшаву, сообщил представитель МВД Австрии Гаральд Зерос.
«Согласно нашей информации, она (Тимановская) хочет еще сегодня в течение дня проследовать в Варшаву. После ее прибытия из Токио ее проведут в безопасную транзитную зону, где она будет под наблюдением наших сотрудников», – сказал Зерос, передает РИА «Новости».
По его словам, в МВД Австрии исходят из того, что белорусская спортсменка не будет просить убежища в этой стране, но при желании она сможет подать запрос по прибытии в Вену. «Подавать прошение об убежище в Австрии можно только на месте, то есть она могла бы его подать, только когда приземлится. Мы не думаем, что она его подаст, потому что у нее есть виза и она может свободно въехать. Но если она все же подаст прошение, то мы, конечно, рассмотрим его в обычном порядке», – сказал Зерос.
Ранее сообщалось, что Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
В выходные появилась информация, что Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
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Вильнюс допустил полное прекращение экспорта белорусских удобрений через Литву
Экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Отмечается, что Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, под которые попали удобрения «Беларуськалия», экспортируемые преимущественно через Клайпеду, передает Delfi.ru.
Ландсбергис подчеркнул, что есть вариант полного прекращения экспорта.
Напомним, товарооборот белорусских товаров через литовские порты оценивается экспертами в миллиарды долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Литва лишает себя этих миллиардов.
Нелегальные мигранты из Ирака и Сирии проникли в Латвию из Белоруссии
Латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников из Эстонии, сообщила пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики.
«В пятницу, 30 июля, пограничники за незаконное пересечение государственной границы задержали в краю Аугшдаугавас десять граждан Ирака и одного гражданина Сирии, а также двух проводников – граждан Эстонии. В свою очередь 31 июля там же в краю Аугшдаугавас были задержаны еще один гражданин Индии и один гражданин Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В обоих случаях начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы группой лиц. Задержанные помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в городе Даугавпилсе.
«На латвийско-белорусской границе не наблюдается массового незаконного пересечения границы. В этом году было выявлено пять случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и задержано в общей сложности 27 граждан третьих стран, в том числе 23 гражданина Ирака, один гражданин Сирии, один гражданин Шри-Ланки, один гражданин Индии и один гражданин Белоруссии. Оценивая ситуацию в Литве, а также с учетом растущих рисков на латвийско-белорусской границе, была введена усиленная охрана на границе», – отмечает Погранохрана.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.
Ранее во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
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Подозреваемого в совращении 12 детей белоруса задержали в Москве
В Москве задержали жителя Белоруссии, обвиняемого в республике в совращении 12 малолетних мальчиков, он работал тренером по плаванию, сообщили в МВД страны.
«Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска во взаимодействии с российскими полицейскими установили местонахождение 55-летнего мужчины, который находился в межгосударственном розыске. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».
По данным УВД Витебского облисполкома, гражданин Белоруссии на родине совратил минимум 12 малолетних мальчиков. Он также может быть причастен к пяти схожим преступлениям в отношении подростков.
В ведомстве пояснили, что в 2013 году он скрылся от следствия, теперь же его задержали в Москве, там его заключили под стражу для экстрадиции в Белоруссию.
На момент совершения преступлений он трудился в должности тренера по плаванию, он входил в доверие к ученикам. «Он совращал и принуждал их к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера», – отметили в УВД Белоруссии.
Белорусские пограничники сообщили о смерти найденного на границе с Литвой мигранта
Белорусские пограничники в ночь на среду обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство, сообщил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
«Ночью пограничным нарядом было обнаружено лицо азиатской внешности, находящееся в очень тяжелом физическом состоянии. При оказании первой помощи мужчина скончался. Проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказал Бычковский, передает РИА «Новости».
Он также уточнил, что это произошло на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони. На вопрос, был ли мужчина выдворен литовскими пограничниками, представитель ГПК ответил, что ведется разбирательство.
В свою очередь близкий к пресс-службе президента Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что «о шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено президенту». «Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у пограничников). Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Белоруссию, чтобы забрать тело», – говорится в сообщении канала.
Отмечается также, что расследование и ситуация в целом находятся на контроле главы белорусского государства.
Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки.
В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Самолет с Тимановской обошел воздушное пространство Белоруссии
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Следующий из Токио самолет с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на борту обошел воздушное пространство Белоруссии по пути в Вену.
Самолет Boeing 777 Austrian Airlines, выполняющий рейс OS52, обходит Белоруссию через воздушное пространство Балтии. В данный момент лайнер находится над Эстонией, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал Flightradar24.
Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.
В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии.
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Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу Тимановской
Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.
«Мы получили отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации с Тимановской. МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», – приводит слова Адамса ТАСС.
Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву. Однако незадолго до посадки на рейс до Варшавы Тимановская в аэропорту Токио пересела на рейс до Вены.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Тимановская покинула посольство Польши в Токио
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла на микроавтобусе полиции в токийский аэропорт Нарита для вылета в Варшаву.
Автомобиль в который, предположительно, села Тимановская, предварительно заехал на территорию посольства Польши и припарковался в подземном гараже. Спортсменка села в машину за закрытыми воротами, передает ТАСС.
На пути в токийский аэропорт Нарита машину с Тимановской сопровождали два автомобиля полиции без опознавательных знаков. Багаж спортсменки, предположительно, находился в другом автомобиле. Тимановскую сопровождали сотрудники польского посольства, которые, как сообщил осведомленный источник, должны будут полететь вместе с девушкой в Варшаву.
После прибытия в токийский аэропорт Нарита Тимановская направилась на регистрацию в VIP-терминал, куда из числа работников СМИ доступ имеют только аккредитованные при аэропорте японские журналисты. Снимавшие прибытие Тимановской репортеры пытались задать вопросы, однако спортсменка прошла мимо них молча.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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МИД Австрии подтвердил вылет Тимановской в Вену
Представители МИД Австрии подтвердили, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская направляется в Вену, а не в Варшаву.
«Австрийский МИД может подтвердить, что упомянутая белорусская спортсменка находится на пути в Вену. Как только появятся новая информация, мы поделимся ей как можно скорее», – сообщили РИА «Новости» с австрийском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось, что Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
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Лукашенко поручил углублять интеграцию с Россией
Руководству Белоруссии поставлена задача углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов, следует из программы социально-экономического развития республики на 2021-2025 годы, которую президент Александр Лукашенко утвердил в конце июля.
«Политика государства будет нацелена на развитие взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, укрепление стратегического партнерства с КНР, расширение внешнеэкономических связей с другими государствами. Главный вектор – углубление двусторонней интеграции с Российской Федерацией в рамках Союзного государства с соблюдением национальных интересов», – говорится в программе, передает РИА «Новости».
При этом основной критерий интеграции с Россией – обеспечение равных условий хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в госзакупках, использования финансовых инструментов.
Отмечается также, что в интересах Белоруссии – создание полноформатного экономического союза в ЕАЭС, обеспечивающего свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы без барьеров, изъятий и ограничений.
«Приоритет Белоруссии в СНГ остается неизменным – развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. Одна из главных задач - не допустить ухудшения условий свободной торговли товарами. Предполагается углубление торгово-экономического сотрудничества, в том числе за счет новых направлений – торговля услугами, инвестиции, государственные закупки, промышленная кооперация, цифровизация и другое», – говорится в документе.
Из него также следует, что Минск продолжит наращивать всестороннее сотрудничество с Китаем как стратегическим партнером, углублять взаимодействие через сопряжение стратегий социально-экономического развития.
Как указано в программе, результатом активной внешнеэкономической политики Белоруссии станут рост экспорта товаров и услуг (более 50 млрд долларов в 2025 году), диверсификация его структуры с увеличением уровня ее «сложности», сохранение сбалансированности внешнеторговых потоков, что в конечном итоге увеличит вклад внешнего спроса в рост экономики.
Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.
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Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска
Сообщения о гибели от побоев мигранта из Ирака, которого пограничники Белоруссии якобы нашли у литовско-белорусской границы, являются провокацией Минска, заявил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Мы ожидали подобных провокаций белорусского режима», – передает его слова ТАСС.
При этом глава ведомства отметил, что ситуация другой стороной не слишком контролируется. «Сообщения [о смерти мигранта] были подготовлены. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко приказал опросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Потом сообщили о том, что его обнаружили пограничники», – сказал Анушаускас.
Напомним, сообщалось, что белорусские пограничники в ночь на среду обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство.
На вопрос, был ли мужчина выдворен литовскими пограничниками, представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский заявил, что ведется разбирательство.
Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки.
В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Зеленский поручил обеспечить защиту граждан Белоруссии на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил силовым структурам страны обеспечить защиту граждан Белоруссии, которые прибыли на территорию страны в течение прошлого года.
«Президент поручил службе безопасности и министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту граждан Белоруссии, которые прибыли на Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью», – говорится в сообщении на сайте офиса президента.
В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом в Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Заместителю главы «Белорусского дома на Украине» закрыли въезд в эту страну
Замглавы «Белорусского дома на Украине» Родиону Батулину запретили въезжать на украинскую территорию, в СБУ считают, то он угрожает национальной безопасности страны.
Батулину запретили въезжать на Украину с 23 июля, СБУ обосновало свое решение тем, что тот «может представлять угрозу нацбезопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко заявил, что у Батулина были радикальные взгляды.
«Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста на Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», – указал представитель ведомства.
В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Россотрудничество уточнило число обучающихся в России иностранных студентов
Не менее 270 тыс. иностранных студентов проходят обучение в России, порядка 18 тыс. из них обучаются по квоте правительства, при этом квота для поступления белорусских студентов в российские вузы в этом году вырастет в два раза – до 700 мест.
Как сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков на пресс-конференции, посвященной итогам отборочной кампании иностранных граждан на обучение в России в 2021 году, не первый год российская сторона увеличивает число квот, которые даются на обучение иностранных студентов в вузах России. «В этом году это 18 тысяч, которые обучаются по квотам правительства Российской Федерации. Иностранных студентов на самом деле гораздо больше. Мы сейчас не учитываем тех, кто приехал в частном порядке, на коммерческой основе и так далее. Таких, мне кажется, сейчас где-то тысяч до трехсот учится в Российской Федерации – 270», – сказал он, передает ТАСС.
Руководитель организации напомнил, что из 18 тыс. мест, выделенных в качестве квоты российского правительства, примерно 14 тыс. распределяет Россотрудничество. По его словам, в том числе и для этих целей в этом году был запущен портал «Образование в Российской Федерации для иностранцев». Сервис позволяет иностранным гражданам «подать заявку на обучение в Российской Федерации по квоте, пройти все необходимые отборочные процедуры, предусмотренные на первом этапе отбора и реализуемые зарубежными представительствами и российскими посольствами».
Тем не менее в текущем году портал работает в тестовом режиме. «Мы верим, что он выйдет на промышленное функционирование уже в следующем году. Мы полагаем, что именно такой формат подачи на квоту на образование в Российской Федерации наиболее прозрачен и понятен и исключает разные возможные коррупционные опасения», – продолжил Примаков
Также глава Россотрудничества напомнил, что 18 тыс. мест «выделены на 175 стран мира», среди которых помимо «приграничных стран» Маршалловы острова, Перу, Аргентина и другие. «В первую очередь нас, конечно, интересует пространство ближнего зарубежья. Из 80 тысяч заявок для участия в отборочных мероприятиях около 30% поступили из стран СНГ. Больше всего – из Таджикистана», – подчеркнул он.
Примаков отметил, что также заявки подали из Афганистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Египта, Сирии, Судана и Китая. «Многие из этих стран, которые вроде бы не СНГ, имеют прочные политические связи, контакты с Россией, там развивается бизнес наших компаний», – добавил он.
В то же время весной сообщалось, что квота правительства России для поступления белорусских студентов в вузы РФ в этом году вырастет в два раза – до 700 мест. Как сообщил РИА «Новости» министр науки и высшего образования Валерий Фальков, белорусские абитуриенты при поступлении в российские вузы имеют такие же права, как и граждане России. Они могут поступить в российский вуз на общих основаниях, сдав ЕГЭ. По его словам, так каждый год делают несколько тысяч человек из Белоруссии.
Примаков также привел статистику распределения заявок по ступеням высшего образования в РФ, а также отметил наиболее востребованные специальности среди иностранных студентов. «45% заявок принято на обучение по программам бакалавриата, 23% – магистратуры, 17% – специалитета, 8% – аспирантуры, ординатуры – 6%. И конечно, наиболее востребованные специальности, если мы говорим об укрупненных группах, - это клиническая медицина, экономика и управление, информатика и вычислительная техника, политические науки и регионоведение, языкознание и литературоведение», – указал он.
По словам Примакова, в языкознании и литературоведении «очень большой зашит сектор» важной для нас профессиональной группы – «специалистов по русскому языку». «Мы понимаем, что их не может быть очень много, но они всегда есть, поскольку это часть в том числе и истории с продвижением русского языка», – добавил он.
Кроме того, Примаков сообщил, что министерство здравоохранения России занимается вопросом признания зарубежных сертификатов о вакцинации для иностранных студентов, приезжающих в Россию на учебу. «Вопросы вакцинации и признания иностранной вакцины прорабатываются сейчас Минздравом России. То есть нам нужно понимать, ребята привились чем. Признают ли вакцины Pfizer, AstraZeneca и прочие, чтобы пересекать наши границы, должен решить Минздрав», – сказал он.
В то же время заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов сообщил, что грантовая форма приема иностранных студентов на обучение может быть введена в России в этом году. «Новшество, которое может уже в этом году появиться, оно сейчас находится на рассмотрении в правительстве, это помимо квотной формы приема иностранных студентов и грантовая», – сказал Шевцов. Отличие от квотной системы, пояснил он, заключается в том, что не только РФ будет обеспечивать бесплатное обучение учащихся.