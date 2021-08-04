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Самолет с Тимановской обошел воздушное пространство Белоруссии
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Следующий из Токио самолет с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на борту обошел воздушное пространство Белоруссии по пути в Вену.
Самолет Boeing 777 Austrian Airlines, выполняющий рейс OS52, обходит Белоруссию через воздушное пространство Балтии. В данный момент лайнер находится над Эстонией, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал Flightradar24.
Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.
В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии.
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Тимановская передумала лететь в Польшу
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Белорусская спортсменка Кристина Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены, сообщил осведомленный источник в токийском аэропорту Нарита.
Вылет рейса был запланирован на 10.20 по местному времени (04.20 мск). Самолет вылетел из Токио в Варшаву с небольшим опозданием. Тем временем самолет австрийской авиакомпании вылетел из Токио. О причинах Тимановской сменить рейс не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов, передает ТАСС.
Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Захарова назвала безумной реакцию западных СМИ на сборную России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумной реакцию зарубежных СМИ на выступление и успехи сборной России на Олимпийских играх в Токио.
«Мы все вместе читаем в западных СМИ вот эти безумные комментарии, статьи, материалы», – сказала она в ходе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, апогеем является сомнение западных журналистов в допустимости использования символики России у их русских коллег. Представитель МИД считает, что все это вызвано двумя факторами: неуспешными выступлениями спортсменов из ряда стран на Олимпиаде и стремлением придать соревнованиям политическую направленность.
«Многие спортсмены из целого ряда государств не выдерживают, не могут свой, видимо, не очень удачный опыт выступлений принять, и опять же начинается политизация», – заявила Захарова, передает «Царьград».
Ранее Захарова предположила, что скоро западные СМИ начнут критиковать россиян на Играх в Токио за то, что у них есть олимпийские кольца на флаге и форме.
МВД Австрии прояснило судьбу Тимановской
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская планирует в среду после прибытия в Вену отправиться в Варшаву, сообщил представитель МВД Австрии Гаральд Зерос.
«Согласно нашей информации, она (Тимановская) хочет еще сегодня в течение дня проследовать в Варшаву. После ее прибытия из Токио ее проведут в безопасную транзитную зону, где она будет под наблюдением наших сотрудников», – сказал Зерос, передает РИА «Новости».
По его словам, в МВД Австрии исходят из того, что белорусская спортсменка не будет просить убежища в этой стране, но при желании она сможет подать запрос по прибытии в Вену. «Подавать прошение об убежище в Австрии можно только на месте, то есть она могла бы его подать, только когда приземлится. Мы не думаем, что она его подаст, потому что у нее есть виза и она может свободно въехать. Но если она все же подаст прошение, то мы, конечно, рассмотрим его в обычном порядке», – сказал Зерос.
Ранее сообщалось, что Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
В выходные появилась информация, что Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
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Украинская спортсменка по примеру Тимановской раскритиковала власти страны
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Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала условия, в которых она готовилась к соревнованиям: она заявила, что подход к спорту на Украине «пальцем в небо», а в других странах – научный.
Рыжикова стала пятой в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских Играх в Токио, она во второй раз в карьере выбежала дистанцию за 54 секунды. После забега спортсменка обратила внимание на выступления других участниц ОИ. Рыжикова подчеркнула, что есть существенная разница в подготовке к соревнованиям высокого уровня на Украине и в других странах. По словам бегуньи, ей стыдно за то, что ее конкурентки по дистанции имеют серьезные возможности для подготовки. В то время как ей приходится почти самостоятельно готовиться к соревнованиям, приводит ее слова РИА «Новости».
«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке (спортсменка из Нидерландов Фемке Бол, которая взяла «бронзу») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает», – рассказала она в комментарии порталу «Суспільне. Новини».
Рыжикова также обратила внимание на влияние науки на спорт в других странах.
«Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и они мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть – это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», – добавила она.
В выходные появилась информация, что белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Нелегальные мигранты из Ирака и Сирии проникли в Латвию из Белоруссии
Латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников из Эстонии, сообщила пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики.
«В пятницу, 30 июля, пограничники за незаконное пересечение государственной границы задержали в краю Аугшдаугавас десять граждан Ирака и одного гражданина Сирии, а также двух проводников – граждан Эстонии. В свою очередь 31 июля там же в краю Аугшдаугавас были задержаны еще один гражданин Индии и один гражданин Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
В обоих случаях начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы группой лиц. Задержанные помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в городе Даугавпилсе.
«На латвийско-белорусской границе не наблюдается массового незаконного пересечения границы. В этом году было выявлено пять случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и задержано в общей сложности 27 граждан третьих стран, в том числе 23 гражданина Ирака, один гражданин Сирии, один гражданин Шри-Ланки, один гражданин Индии и один гражданин Белоруссии. Оценивая ситуацию в Литве, а также с учетом растущих рисков на латвийско-белорусской границе, была введена усиленная охрана на границе», – отмечает Погранохрана.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.
Ранее во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
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Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали 14-е золото сборной России на ОИ
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Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов.
Ромашина и Колесниченко набрали в сумме за техническую и произвольную программы 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000), передает РИА «Новости».
Второе место заняли китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла), бронзовые медали взяли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).
Ромашина завоевала в Токио свою шестую золотую олимпийскую медаль в карьере и стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.
Вместе с тем она объявила, что Игры в Токио станут последними в ее спортивной карьере. «У меня планка – Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не то, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает: а надо ли вообще куда-то бежать?» – сказала она.
Спортсменка объявила, что собирается родить второго ребенка. «На самом деле уже пора, и я это прекрасно понимаю, я это чувствую по своему физическому состоянию. Многие говорили о том, что я очень быстро восстанавливаюсь после родов, что я отлично вернулась, что у меня прекрасная форма после рождения ребенка, что можно это заново повторить, но, конечно же, это все в большей степени шутки, потому что если бы первого ребенка я родила в 24, то это бы еще ничего было. А тут я родила в 27, 28 (...) то есть возраст для дальнейшей карьеры уже не тот. И меня же дома ждут. Меня ждут дома муж, ребенок, и я очень хочу второго ребенка. Каким бы ни был сложным этот год, пока я сидела дома в декрете, но все равно очень хочется второго ребенка», – завила Ромашина в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.
Она отметила, что пока не готова сказать, отойдет ли целиком от спорта уже сразу после Олимпийских игр: «Пока я так сразу вам не скажу. Пока так никто не скажет, потому что Олимпиада в августе, а чемпионат мира уже в мае (...) По нашим спортивным меркам это уже. Обычно он тоже где-то в июле-августе, то есть это еще год. А тут, грубо говоря, можно месяц-два передохнуть, и останется всего лишь четыре–пять месяцев».
При этом она отметила, что не готова остаться в спорте до Игр в Париже 2024 года.
«Да, всего три (года). Но нет. Понятное дело, что это в большей степени все шутки, но я бы хотела, допустим, чтобы некоторые девчонки из команды остались», – подчеркнула спортсменка.
Кроме победы в Токио, 31-летняя Ромашина завоевала олимпийское золото в группе в 2008 году в Пекине, в Лондоне и Рио-де-Жанейро на ее счету было два золота в дуэте с Ищенко и в группе.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены на Играх завоевали 50 медалей.
Подозреваемого в совращении 12 детей белоруса задержали в Москве
В Москве задержали жителя Белоруссии, обвиняемого в республике в совращении 12 малолетних мальчиков, он работал тренером по плаванию, сообщили в МВД страны.
«Сотрудники Октябрьского РОВД Витебска во взаимодействии с российскими полицейскими установили местонахождение 55-летнего мужчины, который находился в межгосударственном розыске. Он обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».
По данным УВД Витебского облисполкома, гражданин Белоруссии на родине совратил минимум 12 малолетних мальчиков. Он также может быть причастен к пяти схожим преступлениям в отношении подростков.
В ведомстве пояснили, что в 2013 году он скрылся от следствия, теперь же его задержали в Москве, там его заключили под стражу для экстрадиции в Белоруссию.
На момент совершения преступлений он трудился в должности тренера по плаванию, он входил в доверие к ученикам. «Он совращал и принуждал их к половому акту, а также против их воли совершал насильственные действия сексуального характера», – отметили в УВД Белоруссии.
Джонсон пообещал Тихановской утроить финансовую поддержку «белорусского общества»
Британский премьер Борис Джонсон в ходе встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской заявил, что финансовая поддержка белорусского общества в 2021 году будет утроена.
Премьер осудил «серьезные нарушения прав человека режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко» и преследование «демократических деятелей», в том числе Тихановской и ее мужа, передает РИА «Новости».
«Премьер-министр рассказал о шагах, предпринятых Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций в отношении самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, посредством увеличения финансовой поддержки белорусского гражданского общества в три раза в этом году», – сообщили в британском правительстве.
Джонсон добавил, что Британия солидарна с белорусским народом и продолжит поддерживать его.
Напомним, премьер-министр Британии во вторник провел встречу в Лондоне с Тихановской и выразил поддержку «гражданскому обществу и демократии в Белоруссии».
Белорусские пограничники сообщили о смерти найденного на границе с Литвой мигранта
Белорусские пограничники в ночь на среду обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство, сообщил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
«Ночью пограничным нарядом было обнаружено лицо азиатской внешности, находящееся в очень тяжелом физическом состоянии. При оказании первой помощи мужчина скончался. Проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказал Бычковский, передает РИА «Новости».
Он также уточнил, что это произошло на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони. На вопрос, был ли мужчина выдворен литовскими пограничниками, представитель ГПК ответил, что ведется разбирательство.
В свою очередь близкий к пресс-службе президента Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что «о шокирующем убийстве иракца, который возвращался из Литвы, немедленно доложено президенту». «Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у пограничников). Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Белоруссию, чтобы забрать тело», – говорится в сообщении канала.
Отмечается также, что расследование и ситуация в целом находятся на контроле главы белорусского государства.
Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки.
В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.
Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Белорусские пограничники начали комплексные учения рядом с Евросоюзом
Белорусские пограничники до 12 августа проводят комплексные оперативно-тактические учения рядом с Евросоюзом, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета (ГПК) республики.
«Сегодня началось комплексное оперативно-тактическое учение с Гродненской пограничной группой (Гродненская область граничит с Литвой и Польшей). Оно продлится до 12 августа и предусматривает три этапа, в ходе которых будут отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что основные цели учений – совершенствование боевой и мобилизационной готовности погрангруппы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа погранслужбы руководить штатными и приданными подразделениями «в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности».
«Для проведения учения создана сложная, динамичная и поучительная обстановка, позволяющая приблизить действия обучаемых подразделений к возможной реальной обстановке», – сообщает ГПК.
Ранее Белоруссия пригласила военнослужащих Казахстана принять участие в совместных с Россией учениях «Запад-2021», которые пройдут в сентябре.
Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу Тимановской
Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.
«Мы получили отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации с Тимановской. МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», – приводит слова Адамса ТАСС.
Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву. Однако незадолго до посадки на рейс до Варшавы Тимановская в аэропорту Токио пересела на рейс до Вены.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Тимановская покинула посольство Польши в Токио
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла на микроавтобусе полиции в токийский аэропорт Нарита для вылета в Варшаву.
Автомобиль в который, предположительно, села Тимановская, предварительно заехал на территорию посольства Польши и припарковался в подземном гараже. Спортсменка села в машину за закрытыми воротами, передает ТАСС.
На пути в токийский аэропорт Нарита машину с Тимановской сопровождали два автомобиля полиции без опознавательных знаков. Багаж спортсменки, предположительно, находился в другом автомобиле. Тимановскую сопровождали сотрудники польского посольства, которые, как сообщил осведомленный источник, должны будут полететь вместе с девушкой в Варшаву.
После прибытия в токийский аэропорт Нарита Тимановская направилась на регистрацию в VIP-терминал, куда из числа работников СМИ доступ имеют только аккредитованные при аэропорте японские журналисты. Снимавшие прибытие Тимановской репортеры пытались задать вопросы, однако спортсменка прошла мимо них молча.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.
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Тяжелоатлет Наниев занял четвертое место на Олимпиаде
Российский тяжелоатлет Тимур Наниев занял четвертое место на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до109 кг.
Наниев взял общий вес 409 кг, 188 кг в рывке и 221 кг в толчке, передает ТАСС.
Золотую медаль в дисциплине завоевал Акбар Джураев (Узбекистан), серебро –Симон Мартиросян (Армения), бронзу – Артус Плесниекс (Латвия).
Ранее во вторник борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал чемпионом Олимпиады в весовой категории до 97 кг.
МИД Австрии подтвердил вылет Тимановской в Вену
Представители МИД Австрии подтвердили, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская направляется в Вену, а не в Варшаву.
«Австрийский МИД может подтвердить, что упомянутая белорусская спортсменка находится на пути в Вену. Как только появятся новая информация, мы поделимся ей как можно скорее», – сообщили РИА «Новости» с австрийском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось, что Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.
В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
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Лукашенко поручил углублять интеграцию с Россией
Руководству Белоруссии поставлена задача углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов, следует из программы социально-экономического развития республики на 2021-2025 годы, которую президент Александр Лукашенко утвердил в конце июля.
«Политика государства будет нацелена на развитие взаимовыгодной экономической интеграции в рамках Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, укрепление стратегического партнерства с КНР, расширение внешнеэкономических связей с другими государствами. Главный вектор – углубление двусторонней интеграции с Российской Федерацией в рамках Союзного государства с соблюдением национальных интересов», – говорится в программе, передает РИА «Новости».
При этом основной критерий интеграции с Россией – обеспечение равных условий хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в госзакупках, использования финансовых инструментов.
Отмечается также, что в интересах Белоруссии – создание полноформатного экономического союза в ЕАЭС, обеспечивающего свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы без барьеров, изъятий и ограничений.
«Приоритет Белоруссии в СНГ остается неизменным – развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. Одна из главных задач - не допустить ухудшения условий свободной торговли товарами. Предполагается углубление торгово-экономического сотрудничества, в том числе за счет новых направлений – торговля услугами, инвестиции, государственные закупки, промышленная кооперация, цифровизация и другое», – говорится в документе.
Из него также следует, что Минск продолжит наращивать всестороннее сотрудничество с Китаем как стратегическим партнером, углублять взаимодействие через сопряжение стратегий социально-экономического развития.
Как указано в программе, результатом активной внешнеэкономической политики Белоруссии станут рост экспорта товаров и услуг (более 50 млрд долларов в 2025 году), диверсификация его структуры с увеличением уровня ее «сложности», сохранение сбалансированности внешнеторговых потоков, что в конечном итоге увеличит вклад внешнего спроса в рост экономики.
Ранее белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.
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