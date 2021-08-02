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2 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии

Бунт Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря Zheng Huansong/
Global Look Press
Олимпиада в Токио омрачена политическим скандалом: белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась возвращаться на родину и, по некоторым данным, находится под охраной в посольстве Польши. Что стало причиной такого развития событий, как инцидент отразится на судьбе спортсменки и почему Белоруссия рискует оказаться под новыми санкциями? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
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Что станет с Украиной без русского газа

Елена Герасимова
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    Чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии

    Бунт Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря    2 августа 2021, 14:34
    Фото: Zheng Huansong/
    Global Look Press
    Текст: Елена Лексина,
    Анастасия Куликова

    Олимпиада в Токио омрачена политическим скандалом: белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась возвращаться на родину и, по некоторым данным, находится под охраной в посольстве Польши. Что стало причиной такого развития событий, как инцидент отразится на судьбе спортсменки и почему Белоруссия рискует оказаться под новыми санкциями?

    Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать в этом забеге Тимановскую. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров. По ее словам, руководство сборной пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

    Позже появилась информация, что Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства страны. При этом Минск заявил, что Тимановскую отправляют на родину в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

    Затем несколько стран ЕС сообщили о готовности предоставить убежище Тимановской, но сама бегунья решила «остаться в посольстве Польши в Японии, которое охраняет японская полиция». «Впоследствии она проследует на самолет, тоже под охраной японской полиции», – рассказал источник РИА «Новости». Также сообщается, что власти Польши уже приступили к процессу предоставления убежища Тимановской, а ее семья, по некоторым данным, уехала из Белоруссии на Украину.

    «Она выделялась своим поведением... То она уединялась, то она не хотела общаться. И вы знаете, молодой коллектив – его не обманешь. Нам уже поступали сигналы: что-то с девочкой творится. Мы даже не ожидали, но уже когда сопоставили все эти моменты, понимаем, что, наверное, что-то ею уже планировалось», – рассказал главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич.

    В свою очередь легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова заявила, что не раз «наблюдала какое-то беспокойство и хаотическое движение Тимановской». По ее словам, «очень стыдно для спортсменки такого уровня», которая «защищает честь страны», попасть «в такую ситуацию». «Мы все расстроены», – отметила она. При этом в августе 2020 года, когда в республике начался политический кризис, Тимановская осудила действия силовых структур в отношении протестующих.

    Однако причины для стресса у спортсменки действительно были, считают эксперты. «Ее заявили на дистанцию, которая в два раза длиннее ее специализации. Чтобы успеть подготовиться и выступить достойно, нужно знать эту информацию заранее. Поэтому для нее это стресс. А форма, в которой она высказала критику, обусловлена эмоциями», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин.

    Говоря о возможности введения санкций против Белоруссии, собеседник напомнил, что «Минск и так находится под ограничениями в области спорта», а проведение многих турниров на территории Белоруссии отменили в том числе по политическим причинам. «Какие санкции последуют после данной истории и последуют ли – зависит от той информации, которую получит МОК, – полагает Лисин. – Он должен пообщаться со спортсменкой, понять, говорит ли она правду и насколько объективно отражает ситуацию. Также нужно понять, насколько верны заявления белорусской стороны и есть ли у Тимановской проблемы с психикой. После того, когда будет собрана вся информация, МОК будет принимать какие-то решения».

    Кроме того, эксперт указал на очевидную политизацию спортивного скандала. «Политизация ситуации началась, когда появились первые новости о том, что Тимановскую якобы пытались насильно вывезти с Олимпиады. До этого момента мы наблюдали чисто спортивную историю», – заключил Лисин. Схожей точки зрения придерживается чемпионка мира и Олимпийских игр по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина: «Мы всегда говорим о том, что спорт находится вне политики, но, увы, политика всегда была частью спорта, независимо от желания спортсменов».

    «Этот инцидент не красит ни Олимпийские игры в Токио, ни НОК Белоруссии, ни спортсменку. Все это идет вразрез с основными положениями олимпийского движения. Особенно, когда к стандартному олимпийскому лозунгу «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Все борются за чистоту олимпийского движения, но, к сожалению, это не всегда получается», – полагает Роднина.

    «История с Тимановской – это следствие политизации белорусского спорта. Во-первых, потому что главой олимпийского комитета является сын Александра Лукашенко. А во-вторых, недавно сам президент в жесткой форме высказался о спортсменах, которые не завоевывают медали.

    Для Лукашенко это обычное дело: колхозники не так собирают урожай, рабочие не так точат детали, спортсмены выступают не так, как надо», – отметил белорусский политолог Ярослав Романчук.

    По его словам, инцидент с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. «Первые уверены в том, что государство дало спортсменке прекрасный шанс проявить себя, но она не справилась. Вторые же винят во всем бюрократов, которые что-то напутали с допинг-тестами и должны понести за это наказание. И то, что Тимановская записала видео с критикой в адрес чиновников – не повод спускать на нее всех собак», – пояснил Романчук. Таким образом, «маленькая оплошность чиновников и их желание снять с себя ответственность вылились в грандиозный международный скандал».

    «Я полагаю, спортсменка и ее семья в скором времени окажутся в одной из стран Европейского союза. А что касается санкций, то каких еще рестрикций в отношении Белоруссии не было? – задается вопросом Романчук. – Политики и чиновники ведут себя неадекватно и непредсказуемо, а честный спорт и личная ответственность за ошибки – это не про нашу республику».

    В свою очередь политолог Петр Петровский считает, что «подобные разборки в спортивной среде не особо волнуют белорусское общество». «Я не заметил серьезной реакции общественности на эту историю. Я думаю, большинству белорусов это не интересно. Тем более сейчас сезон отпусков, люди максимально отвлечены от всех общественных дел в стране», – отметил Петровский.

    По его словам, разговоры о введении новых санкций в отношении Минска из-за выяснения отношений между спортсменами и функционерами демонстрируют истинное отношение Запада к Белоруссии. «Если вдруг на территорию ЕС придет грозовой фронт из Белоруссии и побьет помидоры и огурцы, то, исходя из их логики, Запад также задумается о рестрикциях против республики. На мой взгляд, это демонстрация того, что им нужен любой повод, а повод всегда найдется. Даже такой спортивно-бытовой повод для них подойдет, если его политизировать», – считает собеседник.

    «Политизация действительно становится одной из главных проблем спорта,

    – указал политолог Марат Баширов. – Например, МОК и некоторые сборные удивляют нас ежедневно. Сначала была история с допуском трансгендеров к соревнованиям, затем с представителями ЛГБТ. По-прежнему продолжаются гневные атаки и давление на российских спортсменов».

    «А теперь мы видим смоделированную историю с Тимановской. Для меня ярким доказательством искуственности ситуации является тот факт, что она попросила убежище не в Японии, а в Польше, где расположен центр координации действий белорусской оппозиции», – добавил политолог.

    «Тимановскую наверняка будут использовать для раскачки ситуации в Белоруссии. Хотя она вряд ли поняла, во что ввязывается. Также очевидно, что спортсменкой ей уже не быть. Конечно, она может бегать по стадионам в Варшаве, но выступлений за сборную Польши вряд ли стоит ожидать. Об этом она пока не думает, но с профессиональным спортом ей придется закончить», – резюмировал Баширов.


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