Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
Песков не раскрыл детали подготовки разговора лидеров России и США
В ходе телефонного разговора Москва и Вашингтон договорились о подготовке личной встречи, поручив немедленно начать соответствующую работу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кремль не раскрыл, по чьей инициативе состоялся разговор лидеров России и США, передает ТАСС.
«Это я без комментария оставлю», – заявил представитель Кремля.
Песков сообщил, что главы государств поручили своим помощникам немедленно начать подготовку к встрече лидеров.
По словам пресс-секретаря, главы двух стран договорились продолжать контакт и ориентироваться на отдельную встречу.
Накануне президент России Владимир Путин и американский лидер обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.
Президент США заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.