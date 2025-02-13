«Рособоронэкспорт» представил ЗРК «Панцирь-СМД-Е» на IDEX-2025 в Абу-Даби

Tекст: Дмитрий Зубарев

ЗРК «Панцирь-СМД-Е», который будет представлен «Рособоронэкспортом» на Международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, считается передовой системой для защиты от воздушных угроз, сообщает ТАСС.

Гендиректор компании Александр Михеев заявил, что комплекс способен надежно защищать объекты инфраструктуры, включая нефтегазовые, от всех видов угроз. Устройство может устанавливаться на различных площадках, управляется дистанционно и способно выполнять залповые стрельбы, получая данные с внешних радарных систем.

Комплекс «Панцирь-СМД-Е» является новейшей системой ПВО сверхмалой дальности и предназначен для защиты от беспилотных летательных аппаратов, включая квадрокоптеры. Обладая боекомплектом из 48 ракет ТКБ-1055, этот ЗРК оптимизирован по параметрам «эффективность-стоимость» и обеспечивает длительную защиту. В «Рособоронэкспорте» также подчеркнули, что комплекс способен использовать ракеты с дальностью поражения до 20 км.

На выставке IDEX-2025 также будет представлен танк Т-90МС, который сочетает в себе передовые технологии и адаптирован для противодействия современным противотанковым средствам. Он оснащен системой динамической защиты, решетчатыми экранами и средствами радиоэлектронного противодействия. В конструкции танка реализован принцип дифференцированного бронирования, а также предусмотрена новая система управления огнем «цифровой борт».

Комплексный подход России к разработке и модернизации вооружений позволил «Рособоронэкспорту» подписать в 2025 году контракты с 15 дружественными странами на сумму более 4,5 млрд долларов. На выставке IDEX-2025 будут представлены новинки, включая барражирующие боеприпасы «Куб» и ПТРК «Корнет-ЭМ» с новой ракетой «Булат». В компании подчеркнули, что все образцы вооружения, представленные в Абу-Даби, имеют боевой опыт и доработаны с учетом современного конфликта высокой интенсивности.

В рамках деловой программы IDEX-2025 «Рособоронэкспорт» планирует встречи с делегациями из стран Ближнего Востока и другими участниками выставки. Будут представлены новейшие достижения российского оборонно-промышленного комплекса и обсуждены различные варианты сотрудничества, включая технологическое взаимодействие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые представила «Ланцет-Э» на выставке в Индии. Также сообщалось, что Су-57Э вызвал ажиотаж среди зарубежных журналистов на Aero India. Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что объем поставок российской продукции военного назначения в Индию составляет около 80 млрд долларов.