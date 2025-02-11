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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    26 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    16 комментариев
    11 февраля 2025, 21:56 • Новости дня

    Экс-глава «АвтоВАЗа» объяснил важность рынка России для западных автобрендов

    Экс-глава «АвтоВАЗа» Андерссон спрогнозировал возвращение зарубежных автобрендов в Россию

    Экс-глава «АвтоВАЗа» объяснил важность рынка России для западных автобрендов
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель «АвтоВАЗа» Бу Андерссон выразил уверенность в том, что европейские, американские, южнокорейские и японские автомобильные бренды не потеряли интереса к российскому рынку и в конечном итоге вернутся.

    «Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся», – заявил Андерссон, передает «Комменсантъ».

    По его словам, российский рынок слишком велик, чтобы его игнорировать, особенно в долгосрочной перспективе. Андерссон отметил, что, если бренды останутся в стороне слишком долго, они рискуют потерять свои позиции и уступить их более энергичным конкурентам, что может отразиться не только на российском, но и на мировом рынке.

    Он также подчеркнул, что предсказать точные сроки возвращения или форму, в которой бренды вернутся, сейчас сложно. Это может зависеть от различных факторов, включая международные отношения и экономические условия.

    Ранее японская компания Suzuki не исключила возможность возобновления продаж на российском авторынке в будущем. Агентство DPA писало, что BMW обнаружила нарушения в экспорте автомобилей в Россию и уволила ответственных сотрудников.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность возобновления поставок японских и европейских автомобилей в Россию, отметив, что официальных заявлений от автопроизводителей пока не последовало.

    11 февраля 2025, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины

    Экономист Лизан: Украина сама подставила под удар России газовую инфраструктуру

    Эксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия, нанося удары по газовой инфраструктуре противника, преследует несколько целей. Одна из них – повышение стоимости содержания республики для Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине после ударов по Полтавской области заявили о повреждении газовой инфраструктуры.

    «Изначально российские военные наносили удары преимущественно по теплоэлектроцентралям. Задача заключалась в усложнении перетоков электроэнергии для противника. Другими словами, мы сажали Украину на голодный энергетический паек», – напомнил экономист и политолог Иван Лизан.

    Что же касается газовой инфраструктуры, она не входила в список приоритетных целей, продолжает аналитик. Ведь тогда Киев выступал в роли транзитера топлива в Европу. «Попросту не было смысла бить по этим коммуникациям. Однако отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – подчеркнул эксперт.

    Как поясняет собеседник, атаки России по газовой инфраструктуре противника приводят к проблемам с закачкой и выкачкой топлива в подземные хранилища (ПХГ). На этом фоне он напоминает о жалобах Киева на то, что объемы газа в ПХГ снизились до критической отметки.

    Аналитик считает, что одна из ключевых проблем Киева заключается в плохой подготовке к отопительному сезону. Вероятно, в хранилища закачали не весь объем энергоресурса. Теперь же, когда в списке целей российских военных стали фигурировать объекты газовой инфраструктуры, у оппонента появились дополнительные сложности.

    Что немаловажно, ВС России бьют не по отдельным вышкам, а по пунктам, куда по трубопроводам транспортируется газ и откуда затем он запускается в газотранспортную систему Украины, уточнил Лизан. Он напомнил, что в предыдущие дни «были вынесены» именно такие объекты.

    Собеседник допускает, что удары могут быть призваны принудить Украину возобновить транзит. «Давления для прокачки в трубах не хватает, собственная газовая добыча деградировала, в ПХГ ресурса недостаточно. Деваться будто бы некуда», – рассуждает Лизан. При этом он считает, что «цели погрузить страну в каменный век – нет».

    «Такими вещами занимается Киев и Кишинев в отношении Приднестровья. Российская же сторона ведет работу по планомерному ослаблению Украины. Кроме того, в результате ударов стоимость содержания киевских властей для Евросоюза только растет», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в ближайшей перспективе власти будут вынуждены сокращать потребление газа в стране, а также снижать температуру теплоносителя по газовым котельным. Однако в среднесрочной перспективе в любом случае встанет вопрос о подготовке к следующему отопительному сезону, когда в ПХГ придется снова закачивать газ.

    «Судя по всему, ресурс брать будет неоткуда. Если раньше можно было надеяться на поставки из Европы, то сейчас ЕС сам испытывает дефицит. Если же они решатся отказаться еще и от российского СПГ, это серьезно осложнит им жизнь», – заключил Лизан.

    Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура. В числе целей оказались газовые месторождения в Полтавской области, в свою очередь уточнил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

    Как заявили в пресс-службе компании «Нафтогаз», взрывы в Полтавской области нанесли урон производственным мощностям группы. Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения. Компания принимает меры для стабилизации ситуации с газоснабжением.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак также сообщил, что в результате атаки пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Тем временем в Минобороны России отчитались о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Примечательно, что ранее в Киеве замедление темпов извлечения газа из подземных хранилищ Украины объяснили российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Однако, как отмечали эксперты, в реальности проблемы вызваны плохой подготовкой офиса Владимира Зеленского к отопительному сезону.

    Напомним, в 2020 году «Нафтогаз Украины» представил рассчитанный на десять лет план по увеличению добычи газа. «Эту стратегию мы называем «Трезубец». Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, особенно под «Шебелинкой», второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф», – заявляли в компании.

    А незадолго до этого власти в Киеве констатировали полный провал программы «20/20», принятой предыдущим правительством страны. Предполагалось, что к 2020 году уровень собственной добычи госкомпании «Укргаздобыча» составит 20 млрд кубометров топлива.

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    11 февраля 2025, 15:08 • Новости дня
    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике

    СВР сообщила о подготовке Украиной антироссийских провокаций при участии Запада

    СВР сообщила о подготовке Украиной провокации с подрывом иностранного судна на Балтике
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские спецслужбы планируют провести антироссийские акции с участием западных кураторов, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации уведомило о готовящихся действиях украинских спецслужб при поддержке западных кураторов, передает РИА «Новости». По полученным данным, в ближайшее время планируется серия резонансных антироссийских провокаций.

    По информации СВР, Киев намерен подорвать иностранное судно в акватории Балтики и возложить ответственность за это на Россию. Для реализации плана спецслужбы Украины собираются использовать мины российского производства, находящиеся в их распоряжении. Цель провокаций – подтолкнуть НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море.

    Кроме того, Киев вместе с европейскими спецслужбами разрабатывает планы нападений на представителей российской несистемной оппозиции и предпринимателей, скрывающихся за границей от правосудия, сообщили в СВР. В качестве исполнителей планируется привлечение выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, которым обещают вознаграждение до 20 тыс. долларов. Исполнителям, в случае ареста, предписано возлагать вину на российские спецслужбы.

    В сентябре СВР сообщила о планах Киева инсценировать ракетный удар по детскому учреждению,  также в СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (22)
    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    11 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области

    «Страна.ua»: Крылатые и баллистические ракеты атаковали Украину

    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области, а в Киеве и на большей части страны объявлена воздушная тревога.

    По данным украинского издания «Страна.ua», Украина подверглась массированной ракетной атаке с применением крылатых ракет «Калибр», выпущенных с Черного моря, передает «Газета.Ru».

    Ракеты направились с юга на северо-восток, двигаясь в сторону Полтавской области.

    Мониторинговые паблики уточнили, что цели находятся в районах Александрии, Светловодска, Миргорода и Кременчуга. Кроме крылатых ракет, в направлении Полтавской области были также выпущены баллистические ракеты.

    В Киеве и на большей части Украины объявлена воздушная тревога в связи с массированной атакой. В городе Мерефа, расположенном в Харьковской области, зафиксированы взрывы.

    Напомним, к утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы. Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове. Позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

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    11 февраля 2025, 16:41 • Новости дня
    Компания Бекхэма зарегистрировала товарный знак в России
    Компания Бекхэма зарегистрировала товарный знак в России
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания футболиста Дэвида Бекхэма DB Ventures зарегистрировала товарный знак David Beckham в России, под которым планируется выпускать текстильные изделия, включая покрывала для мебели и спальные конверты для новорожденных.

    Заявка на регистрацию была подана 21 июня 2024 года, а официально зарегистрирована 7 февраля текущего года, передает ТАСС.

    Согласно данным из базы Роспатента, под брендом David Beckham в России могут производиться такие изделия, как покрытия для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, мешки и спальные конверты для новорожденных, кухонные полотенца, одеяла для йоги и кожаные простыни.

    Ранее в России был зарегистрирован товарный знак немецкого производителя ликера Jаgermeister, который покинул российский рынок в ноябре 2022 года.

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    11 февраля 2025, 08:21 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ

    ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Саратове

    Украинские беспилотники атаковали Саратовский НПЗ
    @ ГУ МЧС по Саратовской области/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Саратове начался пожар.

    После падения обломков одного из беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод начался пожар, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Также взрывы прогремели в Энгельсе. Местные жители слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны местного аэродрома. Сработала тревожная сирена.

    Официальной информации пока не поступало. Данных о пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ограничили вылеты и прилеты. В Саратовской области задержали поезда из-за угрозы атаки беспилотников.

    Минобороны России сообщило, что система ПВО сбила 40 украинских беспилотников за ночь.

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    11 февраля 2025, 14:46 • Новости дня
    «Русский дом» в Баку заявил о приостановке деятельности

    «Русский дом» в Баку приостановил работу по требованию МИД Азербайджана

    «Русский дом» в Баку заявил о приостановке деятельности
    @ Кямаля Алиева/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Русский дом» в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана, заявили в организации.

    В официальном заявлении представительства Россотрудничества в Баку говорится, что меры по приостановлению деятельности связаны с требованиями со стороны азербайджанского МИД, передает ТАСС.

    Ранее в столице Азербайджана начался процесс демонтажа надписей на здании «Русского дома», где располагается Российский информационно-культурный центр.

    Кремль счел недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку, о чем заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Азербайджан решил закрыть «Русский дом» из-за якобы предположительных нарушений местного законодательства.

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    11 февраля 2025, 15:53 • Новости дня
    Названо количество мазута на пострадавшем в порту Усть-Луга танкере Koala

    Минтранс: Специалисты прорабатывают откачку 130 тыс. тонн мазута с танкера Koala в Усть-Луге

    Названо количество мазута на пострадавшем в порту Усть-Луга танкере Koala
    @ t.me/drozdenko_au_lo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос откачки около 130 тыс. тонн мазута с иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга, сообщили в Минтрансе.

    По информации Минтранса, на борту танкера находится около 130 тыс. тонн мазута, в настоящий момент специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос его откачки – для этого в порт доставили насосы из Мурманска, передает ТАСС.

    Оборудование разгрузили и проверяют его готовность. Параллельно специалисты осматривают танкер и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии, а так как в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега.

    Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга на танкере «Коала» повреждено машинное отделение во время запуска двигателя, экипаж эвакуирован.

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    11 февраля 2025, 15:59 • Новости дня
    СК сообщил о новых фактах издевательств над пленными россиянами на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России задокументировал факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине, включая физическое насилие и принуждение к подписанию дискредитирующих документов, что является нарушением Женевской конвенции.

    Следователи СК России зафиксировали новые факты издевательств над российскими военнопленными со стороны вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Пресс-служба ведомства подтвердила, что полученные данные свидетельствуют о систематическом нарушении украинской стороной Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

    Как уточнили в СК, российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сообщили следователям о применении к ним физического насилия со стороны украинских боевиков. По их словам, члены украинских вооруженных формирований совершали такие преступления, получая от этого удовольствие.

    Один из военнослужащих рассказал, что после ранения в ближнем бою, он был захвачен в плен, где в СИЗО Харькова ему причиняли телесные повреждения. Там же его принуждали подписывать документы, дискредитирующие ВС России, и вступать в ряды территориальной обороны Украины. Другого пленного держали в яме и пытали, требуя сведения о российских вооруженных силах.

    Все данные, полученные следствием, будут приобщены к уголовному делу, возбужденному против украинских военных по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 356 УК РФ, касающейся применения запрещенных в вооруженном конфликте средств и методов.

    Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что прошедшие украинский плен российские военные жалуются на жестокое обращение, их переставали избивать и начинали кормить только перед визитами проверяющих из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).

    Коментарии (2)
    11 февраля 2025, 10:26 • Новости дня
    Портал «Госуслуги» добавил анонимные уведомления для водителей

    Портал «Госуслуги» предложил анонимно уведомлять водителей о проблемах с авто

    Портал «Госуслуги» добавил анонимные уведомления для водителей
    @ Polozovsky

    Tекст: Александра Юдина

    Водители смогут получать анонимные сообщения о проблемах с автомобилем через портал «Госуслуги», включая случаи ДТП и незакрытые окна.

    На портале «Госуслуги» появилась новая функция, позволяющая отправлять анонимные уведомления водителям о различных проблемах с их автомобилем, передает «Российская газета».

    Теперь пользователи могут сообщать владельцам о мешающей проезду машине, сработавшей сигнализации, ДТП, эвакуации, а также о забытых включенных фарах или открытых окнах.

    Для отправки уведомления достаточно перейти в раздел «Транспорт права» на портале и воспользоваться опцией «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

    Эта услуга также доступна в мобильном приложении «Госуслуги Авто» во вкладке «Услуги».

    Напомним, в 2023 году cервис, позволяющий проверить подлинность и действительность паспорта, появился на портале «Госуслуги».

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    11 февраля 2025, 12:23 • Новости дня
    Производство молока и мороженого в 2024 году выросло на фоне повышенного спроса
    Производство молока и мороженого в 2024 году выросло на фоне повышенного спроса
    @ Варвара Гертье/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В 2024 году в России значительно увеличилось производство молочной продукции, включая молоко, йогурты и мороженое, что связано с ростом спроса и поддержкой агропромышленного комплекса, сообщает Минсельхоз.

    На сайте ведомства указано, что за прошедший год объемы питьевого молока достигли 6,1 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2023 году. Также показатели по другим продуктам выросли: сыры достигли 841 тыс. тонн с приростом в 5,1%, творог – 474,5 тыс. тонн (+5%), мороженое – 600 тыс. тонн (+16,6%), сливки – 362 тыс. тонн (+14,7%), йогурты – 791 тыс. тонн (+6,6%).

    Кроме того, производство кисломолочных продуктов, за исключением творога и продуктов из него, увеличилось на 3,2%, составив более 2,7 млн тонн.

    Основной причиной роста стало увеличение сырьевой базы, включая реализацию крупных инвестиционных проектов, а также поддержка молочной отрасли государством. В 2024 году на эти цели было направлено почти 81 млрд рублей, что на 19 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

    Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что несмотря на сложный год для индустрии, динамика развития осталась положительной.

    Он заметил, что спрос на молочную продукцию растет быстрее производства товарного молока, чему способствует увеличение реально располагаемых доходов населения.

    Белов подчеркнул важность наращивания производства сырого молока для поддержания устойчивого баланса в индустрии.

    Коментарии (10)
    11 февраля 2025, 21:38 • Новости дня
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Владимира Зеленского о планах предложить Москве прямой обмен территориями.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала недавние заявления главы Украины Владимира Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией. Она отметила, что «в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

    «Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», – написала Захарова.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. Однако он уточнил, что пока не определился, какую именно часть территории он хотел бы получить от России в обмен.

    Напомним, за все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 59 550 военнослужащих. Российский военкор Евгений Поддубный отмечал, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять».

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    11 февраля 2025, 14:45 • Новости дня
    Посол Израиля прибыла в МИД России для переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Израиля в России Симона Гальперин прибыла в здание МИД на Смоленской площади для проведения встречи с российской стороной.

    Гальперин прибыла в здание Министерства иностранных дел России, расположенное на Смоленской площади, для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В настоящий момент содержание встречи с российской стороной не раскрывается, подробности станут известны позже.

    Ранее во вторник посол США в Москве Линн Трейси посетила Министерство иностранных дел России на Смоленской площади.

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    11 февраля 2025, 20:04 • Новости дня
    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний

    Политолог Журавлев: Калужской области удалось сохранить внушительные темпы развития и промышленный потенциал в условиях санкций

    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После начала действия антироссийских санкций экономика Калужской области находилась под большим давлением. Однако команда губернатора Владислава Шапши, представителя нового поколения управленцев, сумела решить многие возникшие проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Ранее Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

    «Калужская область сегодня – это активно развивающийся регион, занимающий четвертое место по росту экономики в стране. Добиться подобного положения дел было нелегко. И действующий губернатор региона Владислав Шапша внес колоссальный вклад в достижение местной промышленностью впечатляющих результатов», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

    «Регион всегда был производственным центром. Причем до ввода западных санкций здесь были сосредоточены колоссальные производственные мощности западных компаний. И вот фирмы ушли, заводы остались, тысячи рабочих мест оказались под угрозой. Но властям области удалось сделать невозможное: сохранить промышленный потенциал», – отмечает он.

    «В кратчайшие сроки были найдены новые рынки сбыта, заменены ушедшие из России иностранные партнеры. При этом были запущены и абсолютно новые для региона производства. Параллельно с этим в области развивалось сельское хозяйство, модернизировалась транспортная сеть. На этом фоне выросла и инвестиционная привлекательность субъекта», – подчеркивает собеседник.

    «Важно отметить, что Шапша является представителем нового поколения российских управленцев. Тот факт, что его руководство Калужской областью оказалось успешным, говорит об успешности кадровой политики главы государства, которую Владимир Путин логично развивает с самого начала своего президентства», – рассуждает эксперт.

    «Интересно, что в нашей стране удалось создать по-настоящему качественную систему подготовки кадров для госаппарата. Молодые управленцы сумели с честью провести свои регионы через пандемию, шквал западных санкций и начало СВО. Президенту удалось взрастить поколение патриотов, готовых работать на благо развития своего государства», – заключил Журавлев.

    Во вторник Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Во время беседы глава региона обратил внимание, что все предприятия иностранных автопроизводителей в субъекте успели возобновить работу после перехода под контроль отечественных инвесторов. Таким образом властям удалось обновить кластер, объединяющий 30 предприятий и предоставляющий работу десяти тыс. человек.

    «Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, еще больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу», – обратился к Путину Шапша по итогам встречи.

    Глава государства, в свою очередь, отметил, что у нынешнего губернатора региона многое получается, но у региона имеются и проблемы. Например, он вспомнил о более 200 свалках, а также о перегруженности городского транспорта. Президент пообещал главе субъекта помочь с решением этих вопросов.

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    11 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    В Баку начали демонтировать надписи на «Русском доме»

    В Баку со здания Российского информационно-культурного центра убрали надписи

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Азербайджана начался процесс демонтажа надписей на здании «Русского дома», где располагается Российский информационно-культурный центр.

    Как сообщил представитель «Русского дома», на данный момент демонтирована надпись на русском языке, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку.

    Азербайджан решил закрыть «Русский дом» из-за предположительных нарушений местного законодательства.

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что Россия всегда была готова к регистрации, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы.

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    11 февраля 2025, 10:52 • Новости дня
    Армения отказалась от посредничества России в переговорах с Азербайджаном

    Спикер парламента Армении заявил о сомнениях в посредничестве России в переговорах с Баку

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна вряд ли примет посредничество России в переговорах с Азербайджаном.

    Симонян выразил сомнения в возможности участия России в качестве посредника в переговорах с Азербайджаном, передает ТАСС.

    «Я думаю, это маловероятно... прошлый опыт оставил много плохих воспоминаний, у нас много вопросов, на которые у нас до сих пор нет ответов», – сказал он.

    Ранее Пашинян заявил о согласии Армении распустить Минскую группу при одобрении Баку. До этого спикер парламента Ален Симонян заявил, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе, поскольку членство обеспечивает важные экономические выгоды. Как отметил глава Минобороны Армении Сурен Папикян, российская сторона остается стратегическим союзником для армянской, обе страны продолжают сотрудничество.

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