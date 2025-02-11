По словам Мягкова, Владимир Путин находится на одном уровне с советским руководством, когда речь идет об отстаивании интересов страны. Однако, как отметил Мягков, у Путина нет сопоставимых по масштабу собеседников среди нынешних западных политиков, которые могли бы сравниться с историческими фигурами, такими как Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, передает ТАСС,
Мягков подчеркнул, что Иосиф Сталин имел моральные и интеллектуальные преимущества благодаря подвигу Красной армии и опыта, что позволяло ему вести переговоры на равных с лидерами союзных стран во время Второй мировой войны. Тем не менее, по мнению Мягкова, западные лидеры сегодня уступают в этом отношении, они все «какие-то мелкие пешки».
Историк также отметил, что на мировой арене присутствуют другие выдающиеся лидеры, такие как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди, которые способны править судьбами мира. Однако, среди западных лидеров, по мнению Мягкова, таких личностей нет.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у европейских лидеров прошлого, таких как Де Голль, Миттеран, Ширак, Вилли Брандт, Коль, Шредер, было мужество бороться за собственное мнение, и сегодня таких людей практически нет.
80 лет назад прошла Ялтинская конференция лидеров СССР, Великобритании и США, на которой были заложены основы послевоенного миропорядка и оформлено разделение сфер влияния между западными государствами и СССР.