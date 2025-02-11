Житель Кировской области приговорен за поджог релейных шкафов

Суд приговорил к 21 году колонии жителя Кировской области за теракт на железной дороге

Tекст: Мария Иванова

Центральный окружной военный суд признал жителя Кировской области виновным в совершении теракта на железнодорожном объекте и приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС. Кроме того, ему назначен год и шесть месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следствие установило, что подсудимый поджег три релейных железнодорожных шкафа, которые отвечают за управление поездами и светофорами. Это было сделано в интересах украинских националистических вооруженных формирований. Пресс-служба управления ФСБ по региону подтвердила причастность обвиняемого к инкриминируемым преступлениям.

Этот случай подчеркивает важность защиты объектов транспортной инфраструктуры, поскольку их повреждение может привести к серьезным последствиям. Власти региона отмечают, что такие преступления не останутся безнаказанными, и виновные понесут заслуженное наказание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России за прошедший год зафиксирован двукратный рост поджогов на железнодорожных объектах.

В феврале в Белгородской области были задержаны трое подозреваемых в поджоге объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции «Старый Оскол».

Межде тем задержанный в Московской области россиянин, занимавшийся диверсиями по заданиям СБУ, планировал побег из России, однако его кураторы с Украины перестали выходить на связь, сообщили в ФСБ.