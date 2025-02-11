Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.6 комментариев
Житель Кировской области приговорен за поджог релейных шкафов
Суд приговорил к 21 году колонии жителя Кировской области за теракт на железной дороге
Центральный окружной военный суд приговорил жителя Кировской области к 21 году колонии строгого режима за поджог трех релейных железнодорожных шкафов в интересах украинских националистических формирований.
Центральный окружной военный суд признал жителя Кировской области виновным в совершении теракта на железнодорожном объекте и приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС. Кроме того, ему назначен год и шесть месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Следствие установило, что подсудимый поджег три релейных железнодорожных шкафа, которые отвечают за управление поездами и светофорами. Это было сделано в интересах украинских националистических вооруженных формирований. Пресс-служба управления ФСБ по региону подтвердила причастность обвиняемого к инкриминируемым преступлениям.
Этот случай подчеркивает важность защиты объектов транспортной инфраструктуры, поскольку их повреждение может привести к серьезным последствиям. Власти региона отмечают, что такие преступления не останутся безнаказанными, и виновные понесут заслуженное наказание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России за прошедший год зафиксирован двукратный рост поджогов на железнодорожных объектах.
В феврале в Белгородской области были задержаны трое подозреваемых в поджоге объектов транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции «Старый Оскол».
Межде тем задержанный в Московской области россиянин, занимавшийся диверсиями по заданиям СБУ, планировал побег из России, однако его кураторы с Украины перестали выходить на связь, сообщили в ФСБ.