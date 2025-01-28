В России за год удвоилось количество поджогов на железной дороге

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе расследований был задержан 61 человек, сообщили в ведомстве, передает ТАСС. При этом общее количество преступлений на транспорте остается практически на уровне прошлого года – около 5 тыс. случаев, из которых раскрываемость достигла 80%. Наибольшую долю преступлений составляют кражи, их раскрываемость увеличилась до 65%.

Особое внимание на заседании коллегии МВД России по ЦФО было уделено вопросу травматизма среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Число смертельных случаев среди несовершеннолетних за год выросло на треть, достигнув 59. Основной причиной происшествий является несанкционированный переход через пути, что связано с открытием новых участков транспортной инфраструктуры.

Начальник УТ МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Дмитрий Гутыря обозначил приоритеты на 2025 год: профилактика травматизма, усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, противодействие коррупции. За год правоохранительные органы изъяли из оборота более 9 кг наркотиков, задержали 24 участника организованных преступных групп и перекрыли 19 каналов поставки наркотиков. По итогам года отличившиеся сотрудники были отмечены наградами.

Ранее суд в Подмосковье арестовал двух человек за поджог электричек, также сообщалось, что суд вынес приговор мужчине за попытку поджога релейных шкафов в Севастополе, а в Свердловской области подростки подожгли релейный шкаф за вознаграждение.