ВСУ потеряли значительную часть бойцов в угледарских тоннелях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Значительная часть украинской угледарской группировки ВСУ оказалась похороненной в тоннелях под городом, рассказал сапер-стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Зять». По его словам, тоннели были найдены при обследовании территории на взрывоопасные предметы и располагались на территории бывших ферм под зданиями, сообщает ТАСС.



Тоннели представляли собой разветвленную сеть, замаскированную под зданиями, они были вырыты на глубине нескольких метров и дополнительно укреплены. Некоторые из них достигали длины до одного километра. Высота тоннелей варьировалась, что затрудняло передвижение в бронежилете. Во время боев подходы к тоннелям были заминированы ВСУ, что стало роковой ошибкой – подходы были подорваны российскими войсками, и тоннели обрушились.

Сапер отметил, что ВСУ использовали французские магнитные мины для минирования внутри и вокруг тоннелей. Российские войска применяют беспилотники с накладными зарядами для их обезвреживания. На данный момент под завалами остаются останки многих украинских военнослужащих, эксгумировать удалось лишь малую их часть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР, а сам Дзержинск является ключевой точкой для освобождения мощной агломерации на севере ДНР, в то время как сообщалось об угрозе окружения ВСУ в районе Великой Новоселки.