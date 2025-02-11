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    Зеленский недаром испугался молитв
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    Стало известно о массированном ракетном ударе по Полтавской области
    Российские войска продвинулись в Харьковской области
    США обсудят с союзниками в Европе «силы сдерживания» для мира на Украине
    Запасы золота в банках России сократились вдвое
    Сербия назвала вступление в ЕС приоритетом внешней политики
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    8 комментариев
    11 февраля 2025, 09:17 • Новости дня

    Угледарские тоннели стали ловушкой для ВСУ

    ВСУ потеряли значительную часть бойцов в угледарских тоннелях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В тоннелях под Угледаром обнаружены останки значительной части украинских военных, погибших в ходе боев из-за обрушения укреплений и блокировки выходов.

    Значительная часть украинской угледарской группировки ВСУ оказалась похороненной в тоннелях под городом, рассказал сапер-стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Зять». По его словам, тоннели были найдены при обследовании территории на взрывоопасные предметы и располагались на территории бывших ферм под зданиями, сообщает ТАСС.

    Тоннели представляли собой разветвленную сеть, замаскированную под зданиями, они были вырыты на глубине нескольких метров и дополнительно укреплены. Некоторые из них достигали длины до одного километра. Высота тоннелей варьировалась, что затрудняло передвижение в бронежилете. Во время боев подходы к тоннелям были заминированы ВСУ, что стало роковой ошибкой – подходы были подорваны российскими войсками, и тоннели обрушились.

    Сапер отметил, что ВСУ использовали французские магнитные мины для минирования внутри и вокруг тоннелей. Российские войска применяют беспилотники с накладными зарядами для их обезвреживания. На данный момент под завалами остаются останки многих украинских военнослужащих, эксгумировать удалось лишь малую их часть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР, а сам Дзержинск является ключевой точкой для освобождения мощной агломерации на севере ДНР, в то время как сообщалось об угрозе окружения ВСУ в районе Великой Новоселки.

    10 февраля 2025, 22:01 • Новости дня
    Лавров назвал ключ к завершению украинского конфликта

    Лавров назвал устранение первопричин украинского конфликта ключом к его завершению

    Tекст: Вера Басилая

    Для завершения украинского конфликта необходимо полное устранение его первопричин, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника.

    Лавров напомнил, что первопричинами конфликта являются создание угроз безопасности России через расширение НАТО на восток и политика киевского режима, направленная на уничтожение русского языка, культуры, СМИ и канонического православия, передает ТАСС.

    «Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы. По словам Лаврова, переговоры должны проходить «не за счет интересов других стран», а в рамках договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, которая не оставит никого уязвимым. Глава МИД напомнил, что это многократно подчеркивал и президент Владимир Путин.

    Ранее Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

    МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

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    10 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева

    Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине

    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США дистанцируются от гарантий безопасности Киеву, перекладывая всю ответственность на Европу. Но ситуацию могут осложнить давление европейских стран на Вашингтон и позиция Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Барабанов и Станислав Ткаченко. Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украине лягут на Европу.

    «Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

    «Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.

    «Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.

    «Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».

    Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».

    Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.

    Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.

    В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    11 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    Военкор: Потери ВСУ в Курской области должны ошеломить украинцев
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять» украинское общество, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

    «Закономерный финал для бездумной и бесперспективной атаки противника в Курском приграничье: техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна», – заявил Поддубный в Telegram.

    Он подчеркнул, что потери украинских боевиков на этом направлении должны «уже не впечатлять, а ошеломлять» украинскую общественность. Западные страны, по мнению Поддубного, не обращают внимания на эти потери, поскольку их интересует разве что материальный ущерб – «уничтоженная военная техника в денежном эквиваленте».

    «Ну вот, пожалуйста, дроноводы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ вновь славно поработали над утилизацией иностранных боевых машин, и останавливаться парни конечно не собираются», – заявил Поддубный, опубликовав соответствующую видеозапись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы утром в четверг предприняли неудачную попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. 10 февраля Минобороны России сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 тыс. военнослужащих и 357 танков.

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    10 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских снаряда РСЗО HIMARS, французская управляемая авиабомба Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 51 беспилотник, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 851 беспилотник, 592 ЗРК, 21 278 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21 477 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 438 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли.

    За прошлую неделю ВС России за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам Украины.

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    11 февраля 2025, 09:21 • Новости дня
    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры

    Газопровод и электросети на Украине повреждены в результате воздушной атаки

    На Украине заявили о повреждении газовой инфраструктуры
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Полтавской областях пострадала во время воздушной тревоги, девять населенных пунктов остались без газоснабжения, сообщили местные власти.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник была атакована газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук отметил, что взрывы были связаны с газовыми месторождениями в Полтавской области. В свою очередь Полтавская областная администрация сообщила, что девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак добавил, что в результате взрывов пострадали линии электропередачи и газопровод в регионе. Однако точное количество пострадавших объектов и ущерб не уточняются.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Украина подверглась массированному ракетному удару, в ходе которого крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, направились в сторону Полтавской области.

    К утру вторника в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

    Вечером в понедельник взрывы произошли в Самаре Днепропетровской области Украины, Павлограде и Харькове, позднее сообщалось о новых взрывах в Харькове и Харьковской области Украины.

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    11 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Bloomberg рассказало о планах Келлога по работе над украинским урегулированием

    Bloomberg заявило о планах Келлога предоставить варианты прекращения конфликта на Украине

    Bloomberg рассказало о планах Келлога по работе над украинским урегулированием
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен в ближайшие недели представить Белому дому варианты завершения украинского конфликта, сообщает Bloomberg.

    В рамках своей миссии Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также совершит визиты в европейские столицы. Он посетит Киев, но не планирует посещать Москву во время этой поездки, передает Bloomberg.

    Келлог хочет обсудить с европейскими официальными лицами их готовность возглавить усилия по предоставлению сил сдерживания для обеспечения долговременного мирного урегулирования. Соединенные Штаты, скорее всего, не будут предоставлять войска для этих целей, но могут оказать иную поддержку, пишет Bloomberg.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, на встречах с союзниками Келлог намерен призвать их увеличить расходы на оборону. В то же время, некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против энергетического сектора России и использовать замороженные российские активы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности сосредоточится на теме мирного урегулирования конфликта на Украине; сообщалось, что США хотят представить свой план по разрешению кризиса на Украине на этой конференции, однако позднее стало известно, что администрация США приостановила разработку этого плана, чтобы учесть мнение европейских союзников.

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    11 февраля 2025, 03:47 • Новости дня
    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»

    Сийярто сообщил о получении Венгрией гарантий безопасности для инфраструктуры «Турецкого потока»

    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках полученных Венгрией гарантий от Еврокомиссии Украина согласилась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что Венгрия получила «список гарантий по трем вопросам». Так, Украина продолжит поставки нефти через свою территорию и«не будет атаковать инфраструктуру «Турецкого потока». «В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Сийярто, Венгрия дала понять ЕК, что больше не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины, опыт Будапешта с договоренностями от Киева «не очень положительный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности в конце января. Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины.

    Россия в январе увеличила экспорт газа по «Турецкому потоку» до рекордных 1,56 млрд кубометров, что стало самым высоким показателем за месяц с начала эксплуатации трубопровода в 2020 году.

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    10 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Колмакова, Косицы, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Рубанщины, Свердликово и Суджи, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, Гончаровки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Локни, Мартыновки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Веселовки, Журавки, Писаревки, Сум и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь бронемашин, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада с боеприпасами.

    В плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 бронемашины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область.

    В понедельник стало известно, что российский боец с позывным «Волк», несмотря на полученное ранение, смог вывести гражданских из приграничного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области.

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    11 февраля 2025, 06:28 • Новости дня
    ВС России продвинулись после взятия Двуречной в Харьковской области

    Российские войска закрепились в Фиголевке после взятия Двуречной в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска укрепили позиции в селе Фиголевка и продвинулись после взятия стратегически важного поселка Двуречная в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как передает РИА «Новости», российские войска продолжают наступление в Харьковской области. После успешного захвата поселка Двуречная, который имеет важное стратегическое значение, они закрепились в селе Фиголевка и продвинулись в районе населенного пункта Западное. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что ВС РФ также удалось занять опорный пункт на высотах в этом районе.

    По данным Минобороны, Двуречная была взята под контроль 28 января. Марочко добавил, что российские войска также продвинулись северо-восточнее Новомлынска после взятия ключевых позиций в районе Двуречной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреливают поселок Двуречная в Харьковской области ежедневно, а под контролем России в Харьковской области находятся 70 поселков, и вооруженные силы России взяли вооруженные силы Украины в огневой карман в Новой Кругляковке.

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    10 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове, Павлограде и украинском Самаре

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Самаре Днепропетровской области, Павлограде и Харькове

    Взрывы прогремели в Харькове, Павлограде и украинском Самаре
    @ Yevhen Titov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Самаре Днепропетровской области, Павлограде и Харькове прозвучали взрывы, при этом в Харьковской области воздушная тревога не была объявлена, сообщают украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что на Украине в понедельник произошла серия взрывов в нескольких городах, передает РИА «Новости».

    Взрывы были зафиксированы в городе Самаре Днепропетровской области, ранее известном как Новомосковск. В регионе была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Очевидцы сообщили, что взрыв был зафиксирован в Харькове, однако там воздушная тревога не была объявлена. Кроме того, взрывы произошли и в Павлограде Днепропетровской области. В этом городе также была объявлена воздушная тревога.

    За прошлую неделю ВС России нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине.

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    11 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского лидера Владимира Зеленского не следует включать в переговоры по урегулированию кризиса на Украине, заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон во время интервью с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом заявил: «Зачем вообще включать в эти переговоры украинское руководство? Я не понимаю», –передает ТАСС.

    Он призвал США извиниться «за то, что администрация Байдена только что сделала с Украиной». «Я думаю, что это наша или их вина. Но я не понимаю, зачем вообще в дальнейшем приглашать Зеленского», – сказал журналист. Он подверг сомнению легитимность пребывания Зеленского на посту президента Украины, так как «его срок истек».

    Дэвис, в свою очередь, напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности вести переговоры с США по урегулированию конфликта. Он отметил, что администрации Джо Байдена была предоставлена возможность начать переговоры в любой момент, но она отказалась от этого. «И теперь мы имеем те обломки, которые имеем», – подчеркнул эксперт.

    Действия американских политиков привели к опустошению Украины, заявил Карлсон. Он возмутился тем, что Верховная рада позволила «иностранцам, негражданам, покупать землю» на Украине, «так что они потеряют свою страну физически».

    По его словам, «целое поколение было уничтожено», а в США теперь требуют от Украины «снизить призывной возраст до 18 лет».

    «Меня как христианина это приводит в ярость и отталкивает. Как? Что это такое? По-моему, это самое отвратительное, что я когда-либо слышал», – сказал Карлсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявлял, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США.

    В Еврокомиссии заявляли, что по-прежнему придерживаются принципа «ничего про Украину без Украины» в вопросе переговоров.

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    11 февраля 2025, 06:59 • Новости дня
    Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

    Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО вице-губернатору Приморья Ефремову

    Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России
    @ primorsky.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в ходе СВО вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову звание Героя России, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания во Владивостоке.

    «Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена «Золотая звезда», – приводит слова губернатора РИА «Новости».

    Александру Иваровскому и Сергею Дмитриеву, которые погибли вместе с Ефремовым, также присвоены высокие государственные награды.

    Напомним, на днях тела Ефремова и бойцов «Тигра» доставили в Приморье.

    Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Ефремова героем, отметив его вклад в создание приморского добровольческого отряда «Тигр», которым он командовал.

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    11 февраля 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп подтвердил предстоящий визит Келлога на Украину
    Трамп подтвердил предстоящий визит Келлога на Украину
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вскоре спецпосланник США Кит Келлог посетит Украину, сообщил президент США Дональд Трамп. Он также заявил, что «однажды Украина может стать Россией».

    Трамп также сообщил о планах провести на этой неделе разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.

    В интервью Fox News Трамп заявил, что по украинскому урегулированию «на прошедшей неделе достигли значительно прогресса». Он надеется на проведение переговоров и думает, что «это случится», передает РИА «Новости».

    Оценивая ситуацию вокруг Украины, Трамп заявил: «Мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть», – передает ТАСС.

    Он заявил, что США претендуют на «эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около 500 млрд долларов». По словам президента США, в Киеве «по сути, уже согласились», что позволяет властям США «хотя бы не чувствовать себя дураками».

    Напомним, Bloomberg сообщило, что Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также совершит визиты в европейские столицы. Он посетит Киев, но не планирует посещать Москву во время этой поездки.

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    10 февраля 2025, 21:43 • Новости дня
    Психиатр предупредил о появлении в Польше ветеранов ВСУ с психическими расстройствами
    Психиатр предупредил о появлении в Польше ветеранов ВСУ с психическими расстройствами
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Польша столкнется с ростом преступности после, когда к своим семьям поедут ветераны ВСУ с психозами, депрессиями и зависимостями, заявил польский военный психиатр Радослав Творус.

    Творус отметил, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – далеко не единственная проблема у бывших военных. Они также сталкиваются с трудностями адаптации, депрессивными состояниями и могут развить зависимости, что усугубляет их ситуацию. Психиатр подчеркнул, что многие ветераны могут чувствовать, что их подвиги не признаны, и они не получили должного вознаграждения, что может привести к чувству обманутости, пишет «Московский комсомолец».

    По словам психиатра, многие ветераны начинают использовать алкоголь или наркотические средства для подавления эмоций и улучшения сна. Это, в свою очередь, меняет их восприятие реальности и может привести к возникновению дополнительных трудностей как для их самих, так и для окружающих.

    Ранее пленные украинские военные рассказали, что среди военнослужащих ВСУ на фоне усталости и низкого морального состояния распространены употребление наркотиков и алкоголя, что приводит к смертельным случаям.

    До этого украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не допускались через границу из-за алкогольного опьянения. Главком ВСУ Александр Сырский признал низкий уровень психологической подготовки в ВСУ.

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    11 февраля 2025, 01:58 • Новости дня
    Германия под властью Шольца одобрила экспорт оружия Киеву на 14,8 млрд евро

    Украина стала крупнейшим импортером немецкого оружия за время пребывания Шольца у власти в Германии

    Германия под властью Шольца одобрила экспорт оружия Киеву на 14,8 млрд евро
    @ dpa/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    За время правления канцлера Олафа Шольца Германия одобрила экспорт военной продукции на Украину на сумму 14,8 млрд евро, сделав Киев крупнейшим импортером немецкого вооружения, следует из опубликованного Бундестагом ответа кабмина на запрос парламентской группы «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость».

    Всего, по данным на конец 2024 года, Берлин выдал разрешения на поставки военных товаров на 39 млрд евро. Украина заняла первое место среди импортеров, значительно обогнав Египет, которому было разрешено экспортировать вооружения на 4,3 млрд евро, и Нидерланды с Сингапуром (по 2,06 млрд евро), передает ТАСС.

    Германия стала вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В 2025 году в рамках бюджета на военную поддержку Украины предполагается выделить 4 млрд евро, что в два раза меньше по сравнению с 2024 годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц в ходе дебатов с Фридрихом Мерцем подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО не рассматривается, но страна нуждается в военной и экономической поддержке, а также заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России.

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