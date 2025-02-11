Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.12 комментариев
Минюст США закрыл дело против мэра Нью-Йорка
Минюст США приказал прекратить дело о коррупции против мэра Нью-Йорка Адамса
Министерство юстиции США приказало закрыть уголовное дело против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, обвиняемого в коррупции, и вернуть ему допуск к секретной информации.
Министерство юстиции США решило прекратить уголовное дело в отношении мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, пишет ТАСС. Согласно информации от газеты The New York Times, исполняющий обязанности заместителя генпрокурора США Эмиль Боув дал распоряжение прокуратуре Манхэттена снять обвинения с Адамса.
В письме, имеющемся в распоряжении издания, говорится также о возвращении допуска к секретной информации, который у Адамса был отозван в связи с предъявленными обвинениями в сентябре предыдущего года. Боув также потребовал приостановить любые дополнительные следственные действия в отношении мэра до проведения выборов, назначенных на ноябрь 2025 года.
Адвокат Эрика Адамса Алекс Спиро заявил, что его клиент с самого начала был уверен в своей невиновности и что нынешнее решение доказывает его правоту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало обыски в доме мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Эрику Адамсу предъявлены обвинения по пяти пунктам, связанным с получением взяток от иностранных граждан, сговором с целью незаконного финансирования избирательной кампании и другими преступлениями.