И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.6 комментариев
Мэру Нью-Йорка предъявили обвинения в получении взяток
Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявлены обвинения по пяти пунктам, связанным с получением взяток от иностранных граждан, сговором с целью незаконного финансирования избирательной кампании и другими преступлениями, свидетельствуют документы суда.
Согласно судебным документам, Адамс обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет, начиная с 2015 года, получал значительные денежные суммы, оплаченные поездки и другие ценные подарки от представителей Турции в обмен на обещание оказать содействие со стороны городских властей. Эти действия, по мнению обвинения, являются прямым нарушением законодательства о финансировании избирательных кампаний и подпадают под определение коррупции, передает РИА «Новости».
Особое внимание в обвинительном заключении уделяется предвыборной кампании Адамса 2025 года, на которую, как утверждается, поступили значительные средства от иностранных источников. Следствие установило, что турецкие бизнесмены и чиновники не только оказывали финансовую поддержку мэру, но и получали от него конкретные обещания о лоббировании их интересов в городской администрации.
Адамс занимает пост мэра Нью-Йорка с января 2022 года, начато расследование деятельности Адамса еще весной 2023 года. Ранее сообщалось, что в доме нью-йоркского мэра начались обыски ФБР в рамках расследования по делу о коррупции.