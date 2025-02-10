Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Суд развел основательницу Wildberries Ким с Бакальчуком
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries Ким о разводе с Бакальчуком
Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что суд удовлетворил ее иск о разводе с Владиславом Бакальчуком, дети остаются с ней.
В своем Telegram-канале Ким написала, что суд в понедельник удовлетворил ее иск о разводе с Владиславом Бакальчуком. Предпринимательница выразила удовлетворение тем, что «этот непростой период позади» и подтвердила, что дети останутся с ней.
Ранее арбитражный суд отказал в удовлетворении иска Татьяны Ким на сумму более 37 млрд рублей против владельца «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука и директора Дениса Кузнецова.