  • Новость часаРябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва
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    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

    18 комментариев
    10 февраля 2025, 16:04 • Новости дня

    Суд развел основательницу Wildberries Ким с Бакальчуком

    Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries Ким о разводе с Бакальчуком

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что суд удовлетворил ее иск о разводе с Владиславом Бакальчуком, дети остаются с ней.

    В своем Telegram-канале Ким написала, что суд в понедельник удовлетворил ее иск о разводе с Владиславом Бакальчуком. Предпринимательница выразила удовлетворение тем, что «этот непростой период позади» и подтвердила, что дети останутся с ней.

    Ранее арбитражный суд отказал в удовлетворении иска Татьяны Ким на сумму более 37 млрд рублей против владельца «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука и директора Дениса Кузнецова.

    10 февраля 2025, 06:03 • Новости дня
    Массовый убийца Бекмансуров изучал ошибки «коллег» перед нападением на ПГУ

    Бекмансуров перед атакой на Пермский университет изучал ошибки массовых убийц

    Tекст: Максим Попов

    Тимур Бекмансуров тщательно готовился к нападению на Пермский государственный университет, изучая ошибки других массовых убийц и приобретая необходимое оружие и экипировку, следует из материалов уголовного дела.

    Как передает РИА Новости, Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, в сентябре 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном университете. В результате атаки погибли шесть человек, а несколько десятков получили ранения. Всего по делу о покушении на убийство потерпевшими проходят 59 человек.

    Суд установил, что Бекмансуров заранее планировал нападение. Он приобрел охотничье ружье и боеприпасы, прошел курс обучения стрельбе и изучил план университета. «Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств», – говорится в материалах суда.

    Молодой человек был задержан и получил серьезное ранение, в результате чего ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года Бекмансуров получил пожизненный срок. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде в июне 2023 года оставил наказание без изменений. Попытка оспорить приговор в Верховном суде также не увенчалась успехом – приговор остался без изменений.

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    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    В Госдуме назвали провокацией заявление Зеленского о мирном разрешении конфликта

    Депутат Шеремет прокомментировал заявление Зеленского о конфликте на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения военного конфликта в 2025 году, сообщило РИА «Новости». Шеремет считает, что Зеленский пытается затянуть конфликт и увеличить количество жертв среди населения.

    Он отметил, что Зеленский сейчас нелегитимен и его позиция не имеет значения. По словам Шеремета, президент Украины является тираном и узурпатором, который действует в интересах западных стран.

    Накануне Зеленский дал согласие на переговоры с Россией, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины. «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да», – сказал он, отвечая на вопрос, готов ли в ближайшее время провести встречу с президентом России Путиным.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп выразил желание обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса для заключения сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    10 февраля 2025, 02:03 • Новости дня
    Минобороны подало иск к Военно-строительной компании на 55 млн рублей

    Минобороны России подало иск на 55 млн рублей к компании ВСК из-за взятки

    Tекст: Максим Попов

    Минобороны России подало иск на сумму более 55 млн рублей к компании ВСК в Арбитражный суд Москвы. Начальника филиала компании обвиняется во взятке в рамках гособоронзаказа.

    Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы на сумму более 55 млн рублей к публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ВСК), сообщает ТАСС. Начальника филиала этой компании обвиняют во взятке в крупном размере в рамках исполнения гособоронзаказа.

    В материалах дела отмечено, что исковые заявления от Министерства обороны поступили в суд, и одно из них уже принято к производству. Общая сумма исков составляет 55 млн 937 тыс. 031 рубль. Дата первого судебного заседания назначена на 7 апреля 2025 года.

    Ранее арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ВСК 3 млрд рублей за завышение стоимости работ по контракту 2021 года по иску Минобороны.

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    10 февраля 2025, 05:32 • Новости дня
    Командир взвода рассказал о живом щите из мирных жителей в Часовом Яре

    Командир штурмового взвода сообщил об использовании мирных жителей как щита в Часовом Яре

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные, по словам командира штурмового взвода, прикрываются жителями Часового Яра, обустраивая огневые позиции в жилых домах и не позволяя людям покинуть населенный пункт.

    Как передает ТАСС, командир штурмового взвода 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Макс заявил, что украинские войска в Часовом Яре используют местных жителей в качестве живого щита.

    По его словам, украинские военнослужащие размещают огневые позиции в жилых домах, не позволяя гражданским покинуть населенный пункт.

    Командир подчеркнул, что российские военнослужащие разрабатывают тактику ведения боевых действий, которая позволит сохранить жизни гражданских и при этом выполнить поставленные боевые задачи.

    «Прикрываются мирным населением, оборудуют в жилых домах огневые позиции. Они не дают выйти из населенного пункта, то есть используют их как живой щит», – отметил Макс. Он добавил, что в подобных ситуациях применяются специальные тактики, направленные на минимизацию жертв среди мирного населения.

    До этого сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои. Также стало известно, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР.


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    10 февраля 2025, 03:19 • Новости дня
    Украинский БПЛА повредил жилой комплекс в Краснодаре

    Обломки украинского дрона повредили ЖК «Центральный» в Краснодаре

    Tекст: Максим Попов

    В Краснодаре обломки украинского беспилотника, сбитого над городом, упали на жилой комплекс «Центральный», повредив техническую надстройку на 19 этаже, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    Как отметил Кондратьев в своем Telegram, обломки дрона упали на техническую надстройку на 19 этаже жилого комплекса «Центральный». По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

    Губернатор добавил, что на месте происшествия работают специальные службы и правоохранительные органы. Территория вокруг ЖК оцеплена для обеспечения безопасности жителей и дальнейшего расследования.

    Позднее стало известно, что в поселке Афипском Северского района Краснодарского края силы ПВО сбили еще один беспилотник. Как сообщил губернатор Кондратьев, в результате падения обломков БПЛА был поврежден частный дом.

    Ранее система ПВО сбила три украинских дрона в Брянской области.

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    10 февраля 2025, 03:29 • Новости дня
    Владелец Global Spirits отверг обвинения в финансировании ВСУ

    Владелец Global Spirits Черняк отверг обвинения в финансировании ВСУ на 1,3 млрд рублей

    Tекст: Максим Попов

    Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк отказался признать обвинения в финансировании украинских военных на 1,3 млрд рублей, заявив, что помогает мирным жителям и беженцам.

    Как сообщает ТАСС, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, не признал вину в финансировании Вооруженных сил Украины и националистических подразделений на 1,3 млрд рублей. Его адвокат заявил, что Черняк оказывал помощь мирным жителям и украинским беженцам, а не участвует в поддержке военных.

    По словам стороны защиты, в материалах дела отсутствуют доказательства, которые могли бы оправдать избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат Черняка подчеркнул, что каждый тезис обвинения противоречив и не подтверждается представленными доказательствами. Он также добавил, что следствие не представило фактов, указывающих на преступные действия Черняка.

    Защита отмечает, что вместо финансирования военных Черняк оказывал личную помощь гражданам Украины. Он занимался поставками детского питания, сухих смесей, консервов и лекарств, а также организовывал хостелы для украинских переселенцев в Польше.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России.

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    9 февраля 2025, 23:38 • Новости дня
    Пенсионер в Запорожье на автомобиле избежал удара украинского дрона-камикадзе

    Tекст: Максим Попов

    В Запорожской области пенсионер на автомобиле Skoda успел увернуться от удара дрона-камикадзе, заметив его в зеркале заднего вида, и таким образом избежал столкновения с беспилотником, сообщил представитель Общественной палаты Владимир Рогов.

    Рогов рассказал о случае с пенсионером, который смог избежать удара украинского дрона в Запорожской области, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на трассе Мелитополь-Васильевка, у поворота на село Любимовка, приблизительно в 20 километрах от линии фронта.

    По словам Рогова, пенсионер заметил в зеркале заднего вида снижающийся дрон-камикадзе и вовремя отвел свой автомобиль Skoda в сторону. Дрон врезался в дорогу, избегая повреждений автомобиля. «Оператор дрона прекрасно видел, что это обычный гражданский автомобиль с мирными жителями», – отметил он.

    Этот случай стал показательным примером того, как местные жители, живущие в условиях близости к фронту, готовы оперативно реагировать на угрозы, исходящие от вражеских дронов, подчеркнул эксперт.

    Накануне Рогов сообщил, что на фронт под видом гуманитарной помощи поступают заминированные FPV-очки Skyzone Cobra. По его словам, за этой диверсией стоят украинские спецслужбы, использующие волонтеров «втемную».


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    10 февраля 2025, 01:39 • Новости дня
    Стало известно о новых мерах борьбы с кибермошенниками в России

    РБК: Власти планируют изменить десятки законов, направленных на борьбу с кибермошенниками

    Стало известно о новых мерах борьбы с кибермошенниками в России
    @ Shatokhiona Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Правительственная комиссия вскоре рассмотрит поправки для борьбы с киберпреступлениями, включая запрет на иностранные мессенджеры для госслужащих и маркировку звонков.

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет поправок, направленных на противодействие киберпреступлениям, сообщает РБК. Документ был разработан по поручению президента Владимира Путина и включает в себя десятки мер для защиты граждан от мошенников.

    Одно из ключевых предложений – запрет на использование зарубежных мессенджеров госслужащими, банками и операторами связи при работе с клиентами. Перечень таких приложений будет сформирован Роскомнадзором, а для служебной коммуникации разрешат использовать лишь российские сервисы, которые будут требовать обязательную идентификацию через ЕСИА.

    Другие меры включают маркировку звонков. На экранах телефонов будет отображаться информация о вызовах с международных номеров или виртуальных АТС, что поможет различать мошенников и легитимные организации. Абоненты также смогут отказаться от спам-рассылок и рекламных звонков. В целях повышения безопасности финансовых операций вводится обязательная биометрическая идентификация при оформлении микрозаймов и запросе кредитных историй.

    Отдельное внимание уделено блокировке устройств. Планируется запретить ввоз и использование терминалов запрещенных спутниковых систем, таких как Starlink, на территории России. Сайты, распространяющие информацию о таких устройствах, могут блокироваться досудебно. Операторов связи обяжут отправлять коды подтверждения ЕСИА только после завершения звонка.

    Разработка инициативы была вызвана значительным увеличением количества киберпреступлений. По данным МВД, в 2023 году число таких случаев возросло на 30% и достигло 677 тыс. За первые девять месяцев 2024 года было зафиксировано 564 тыс. преступлений.

    До этого россиян предупредили о звонках мошенников от имени суда.

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    10 февраля 2025, 06:48 • Новости дня
    ВСУ использовали тактику выжженной земли при отступлении из Дзержинска

    Подполковник рассказал о бесчинствах ВСУ при отступлении из Дзержинска

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные использовали тактику выжженной земли, сжигая и подрывая дома в Дзержинске во время отступления, сообщил подполковник Иван Шульга.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины при отступлении из донецкого города Дзержинска применяли тактику выжженной земли. Об этом рассказал подполковник Иван Шульга, командовавший штурмовым отрядом при освобождении населенного пункта.

    «ВСУ применяет тактику выжженной земли, то есть ничего живого не оставляют после себя. Если они отступают или им приходится куда-то отступить, они это все сжигают либо подрывают», – приводит агентство слова штурмовика.

    По словам Шульги, в Дзержинске остается много гражданских, которым оказывается медицинская помощь и проводится подготовка к эвакуации. Жители города сообщают, что на протяжении десяти лет испытывали угнетение и оскорбления.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней. ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске, где ранее украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен, а штурмовики российской армии уничтожили польских наемников.


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    10 февраля 2025, 04:07 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область

    Командование ВСУ направило солдат с красноармейского направления в Волчанские Хутора

    Tекст: Максим Попов

    Группа украинских солдат была направлена в населенный пункт Волчанские Хутора Харьковской области с красноармейского направления, сообщили источники в правоохранительных органах.

    Командование Вооруженных сил Украины перенаправило группу украинских солдат с красноармейского направления в населенный пункт Волчанские Хутора, расположенный в Харьковской области. Данные о переброске поступили от российских силовых структур, передает ТАСС.

    Отмечается, что перемещение украинских солдат связано с изменениями в тактике и стратегии командования.

    Ранее ВСУ перебросили свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область.

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    10 февраля 2025, 04:23 • Новости дня
    При столкновении лесовоза и рейсового автобуса в Приморье пострадали 14 человек

    В Чугуевском районе Приморья столкнулись лесовоз и рейсовый автобус, есть пострадавшие

    Tекст: Максим Попов

    В Чугуевском округе Приморского края произошло столкновение лесовоза и рейсового автобуса, в результате которого пострадали 14 человек.

    Как сообщили в региональном управлении МВД, в Чугуевском округе Приморского края произошло ДТП с участием лесовоза и рейсового автобуса, передает ТАСС.

    В результате аварии пострадали 14 человек.

    ДТП произошло утром в понедельник на заснеженном спуске. Лесовоз перекрыл движение в обе стороны. Автобус получил значительные повреждения со стороны водителя.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

    Ранее в ДТП с микроавтобусом в Бурятии пострадали семь человек.

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    10 февраля 2025, 05:16 • Новости дня
    Занос прицепа стал причиной столкновения лесовоза и автобуса в Приморье

    Лесовоз с прицепом занесло на дороге, что стало причиной ДТП с автобусом в Приморье

    Tекст: Максим Попов

    На заснеженной дороге в Приморье произошло ДТП с участием лесовоза и автобуса, в результате которого пострадали люди. Лесовоз занесло на повороте, что стало причиной столкновения.

    Как сообщает ТАСС, в Чугуевском районе Приморья на 6-м км автодороги Уборка – Самарка – Ариадное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и лесовоза.

    По предварительной информации, во время поворота лесовоз, принадлежащий компании «Эко тойс», занесло, и прицеп столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту Чугуевка – Заветное.

    Прокуратура Приморья организовала проверку по факту данного ДТП. Как отметили в пресс-службе, проверка коснется как соблюдения требований закона при перевозке грузов, так и состояния дорожного покрытия в месте аварии. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Чугуевского района Евгений Гусев.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, при столкновении лесовоза и рейсового автобуса в Приморье пострадали 14 человек.

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    9 февраля 2025, 23:15 • Новости дня
    Пашинян получил приглашение на празднование Дня Победы в Москве

    Пашиняну передали приглашение на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил официальное приглашение на участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

    Копыркин подчеркнул, что россияне и народы бывшего Советского Союза через несколько месяцев отметят эту значимую дату, передает РИА «Новости». Он выразил надежду, что участие армянского лидера станет символом единства и уважения к подвигу, совершенному нашими народами в годы войны.

    Дипломат отметил, что в условиях сегодняшних вызовов и нападок на историческую правду, важно сохранять и защищать память о Великой Победе.

    До этого Армения отказалась от участия во встрече ОДКБ в Москве.

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    9 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    ВСУ атаковали ДНР с применением дронов и кассетных снарядов

    Украинские войска обстреляли Горловку, пострадала мирная жительница, повреждены шесть домов и объекты инфраструктуры

    Tекст: Максим Попов

    В результате атак украинских войск на ДНР с использованием дронов и кассетных снарядов были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в Горловке, ранение получила мирная жительница.

    Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, украинские вооруженные формирования за сутки совершили более десяти атак на территории республики, передает ТАСС. В ходе обстрелов были использованы беспилотные летательные аппараты и ствольная артиллерия калибром 155 мм, включая кассетные боеприпасы.

    В результате атак в Горловке пострадали шесть жилых домостроений в Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах. Также повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе, включая лицей, аптеку и линии электропередачи. В населенном пункте Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа под обстрел попало не функционирующее здание кафе, подчеркнул он.

    Пушилин добавил, что в Никитовском районе Горловки артиллерийским огнем была ранена фармацевт аптеки 1984 года рождения, которой оказали необходимую медицинскую помощь.

    Ранее Пушилин сообщил о нарушении логистики ВСУ на трассе Димитров-Константиновка.

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    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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