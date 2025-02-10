Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Эксперты предупредили о росте платежей за отопление в России
Эксперт сообщил, что изменение порядка оплаты отопления с 2025 года приведет к увеличению платежей
С 1 марта 2025 года платежи за отопление в России вырастут из-за нового порядка оплаты, который сократит период платежей и сделает их более прозрачными, сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
Балынин отметил, что новое регулирование способно повысить прозрачность платежей, однако это также приведет к их увеличению в отопительный сезон. Он подчеркнул, что сокращение периода платежа по математике увеличивает сумму, сообщает «Газета.Ru».
Балынин добавил, что точные темпы роста платежей предсказать сложно, так как сумма зависит от дополнительных факторов, таких как погодные условия. Экономист также указал на снижение платежей летом при новом порядке.
Кроме того, российские регионы, где применяется система оплаты отопления в течение всего года, смогут сохранить этот порядок, что позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на граждан в периоды отопительного сезона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне начнут оплачивать отопление по новой схеме с 1 марта, прекращая равномерные платежи в течение года и переходя на оплату только в отопительный сезон.