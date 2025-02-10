Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.0 комментариев
Депутат объяснил необходимость запрета на равномерную оплату отопления
С 1 марта в России вводится запрет на переход регионов на равномерную оплату отопления в течение года, что позволит собственникам контролировать соответствие платежей показаниям приборов учета, пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Как передает РИА «Новости», теперь оплата будет производиться только в те месяцы, когда отопление фактически подается в квартиры, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир, с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета», – заявил Якубовский.
По его словам, регионы, которые уже перешли на форму оплаты равномерными ежемесячными платежами, смогут сохранить эту форму. Однако дальнейшие изменения будут ограничены постановлением правительства РФ. Депутат отметил, что у нового порядка есть и минусы, так как в холодный осенне-зимний период счета будут значительно выше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне начнут оплачивать отопление по новой схеме с 1 марта, прекращая равномерные платежи в течение года и переходя на оплату только в отопительный сезон.