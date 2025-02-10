Депутат объяснил необходимость запрета на равномерную оплату отопления

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», теперь оплата будет производиться только в те месяцы, когда отопление фактически подается в квартиры, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир, с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета», – заявил Якубовский.

По его словам, регионы, которые уже перешли на форму оплаты равномерными ежемесячными платежами, смогут сохранить эту форму. Однако дальнейшие изменения будут ограничены постановлением правительства РФ. Депутат отметил, что у нового порядка есть и минусы, так как в холодный осенне-зимний период счета будут значительно выше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне начнут оплачивать отопление по новой схеме с 1 марта, прекращая равномерные платежи в течение года и переходя на оплату только в отопительный сезон.