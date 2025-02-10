Небензя сообщил о рабочем канале связи России с новыми властями Сирии

Небензя сообщил о сохранении дипломатического канала связи России с новыми властями Сирии

Tекст: Ольга Иванова

Россия поддерживает активный рабочий канал связи с новыми сирийскими властями, передает РИА «Новости». Посол России продолжает свою деятельность в Дамаске, подтверждая дипломатическое присутствие РФ в стране. Василий Небензя отметил, что отношения с властями Сирии остаются на высоком уровне, несмотря на политические изменения в стране.

«После смены власти в Сирии дипломатическое присутствие России в этой стране сохранилось. Наш посол продолжает работу в Дамаске. Поддерживается рабочий канал связи с новыми сирийскими властями. Здесь, в Нью-Йорке, мы также контактируем с хорошо знакомыми нам коллегами из постпредства Сирии, получающими инструкции из Дамаска», – заявил Небензя.

Кроме того, постпред подчеркнул важность недавнего визита заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова в Дамаск. В ходе визита обсуждались перспективы выстраивания двустороннего сотрудничества на принципах дружбы и взаимного уважения. Российская сторона и новые власти Сирии остаются нацеленными на продолжение активных контактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Абу Касра сообщил о том, что начались переговоры с Россией о будущем российских военных баз в Сирии.