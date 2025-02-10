С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.46 комментариев
ZDF: Предвыборные дебаты между Шольцем и Мерцем не выявили явного победителя
Предвыборные дебаты в Германии завершились без явного победителя
Предвыборные дебаты между Олафом Шольцем и Фридрихом Мерцем не выявили явного победителя: 37% респондентов отдали предпочтение Шольцу, 34% – Мерцу, а 29% считают их выступления равными.
Предвыборные дебаты между канцлером Германии Олафом Шольцем и кандидатом от ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем завершились без явного победителя, сообщило ТАСС со ссылкой ZDF.
Согласно опросу немецкого издания, 37% респондентов считают, что Шольц выступил лучше, тогда как 34% отдали предпочтение Мерцу. Оставшиеся 29% участников опроса отметили, что оба кандидата выступили на равных.
Отмечается, что взгляды на исход дебатов различались в зависимости от пола. Среди женщин 43% признали победителем Шольца, тогда как только 29% поддержали Мерца. Среди мужчин мнения разделились противоположным образом: 40% полагают, что Мерц оказался более убедительным, тогда как лишь 30% считают, что Шольц выступил лучше.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе дебатов с кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридрихом Мерцем Шольц исключил возможность вступления Украины в НАТО.