В США нашли тело погибшего в авиакатастрофе российского фигуриста Вадима Наумова

В США спасатели нашли тело погибшего в авиакатастрофе российского фигуриста Вадима Наумова

Tекст: Мария Иванова

Спасатели обнаружили тело российского фигуриста Вадима Наумова, который погиб в авиакатастрофе в США, рассказала мать спортсмена Ия Наумова. Вместе с ним трагически погибла Евгения Шишкова, с которой они в 1994 году стали чемпионами мира в соревнованиях спортивных пар. Наумова сообщила, что похороны пройдут в Бостоне, передает ТАСС.

Трагедия произошла вечером 29 января, когда пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk Сухопутных войск США в небе возле аэропорта им. Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате столкновения оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак, с места катастрофы на данный момент извлечены тела 28 погибших.

По данным The Wichita Eagle, среди пассажиров самолета находились участники юниорской сборной США по фигурному катанию. На борту также были российские спортсмены, в том числе Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель граждан России и сообщил о контактах с российской стороной для передачи останков погибших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в авиакатастрофе над Вашингтоном погибли шесть фигуристов и двое тренеров из Бостона.

Госдепартамент США подтвердил, что в авиаинциденте погибли трое россиян.

Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой и сообщило, что находится в постоянном контакте с американскими властями для координации передачи останков погибших на родину.