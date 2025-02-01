Трамп пригласил ас-Сиси в Вашингтон

Трамп предложил ас-Сиси обсудить ближневосточные вопросы в Вашингтоне

Tекст: Мария Иванова

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. В ходе разговора Трамп пригласил ас-Сиси посетить Вашингтон с официальным визитом и встретиться с ним в Белом доме. Об этом сообщила канцелярия египетского лидера через свою официальную страницу в Facebook.

Ас-Сиси ответил взаимным приглашением, предложив Трампу приехать в Египет при первой возможности. Он подчеркнул важность укрепления стратегических отношений между странами и обсудил возможность участия президента США в открытии нового Египетского музея. Ас-Сиси также выделил необходимость решения проблем и кризисов, с которыми сталкивается Ближний Восток.

Оба лидера выразили заинтересованность в достижении мира и стабильности в регионе. Египетский президент отметил, что международное сообщество рассчитывает на способность Трампа достичь исторического мирного соглашения, которое положит конец многолетнему конфликту на Ближнем Востоке.

Стороны также обсудили укрепление экономических и инвестиционных связей, а также сотрудничество в области водной безопасности. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Отметим, ранее египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» заявил, что информация о телефонных переговорах между президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президентом США Дональдом Трампом не соответствует действительности.