Фигуристов Шишкову и Наумова решили похоронить в США

Сын погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишковой и Наумова решил похоронить их в США

Tекст: Вера Басилая

Решение о захоронении Евгении Шишковой и Вадима Наумова в США принял их сын Максим, который проживает в Бостоне и входит в национальную сборную по фигурному катанию. Шишкова и Наумов погибли в результате авиакатастрофы, после чего спасатели уже извлекли из воды тело Шишковой, а поиски тела Наумова продолжаются, передает РИА «Новости».

Ранее государственный департамент подтвердил, что трое россиян погибли в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне.

Директор спортивного клуба в США Дуг Зегибе заявил, что среди погибших были шесть фигуристов и двое тренеров из Бостона, включая чемпионов мира 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что у трех погибших были российские паспорта.