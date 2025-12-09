Tекст: Ольга Иванова

Зеленский не смог наладить контакт с Кушнером еще в 2019 году, передает РИА «Новости». По данным издания, их первая встреча прошла в июне 2019 года на ужине в Брюсселе, где они были посажены рядом.

Собеседники издания отмечают, что у Зеленского на тот момент был недостаточный опыт в дипломатии и слабое знание английского языка. «Зеленский, являющийся комиком с ограниченным знанием английского языка, чей дипломатический опыт на тот момент заключался в роли случайного президента в телесериале, оказался неспособным на легкую светскую беседу, и они почти не взаимодействовали», – сообщает Washington Post.

Источник газеты добавил, что ужин специально организовали для сближения Кушнера и Зеленского, однако попытка наладить связь потерпела неудачу. Таким образом, первая дипломатическая встреча между ними не принесла ожидаемых результатов для украинской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президенту России Владимиру Путину импонирует Джаред Кушнер.

